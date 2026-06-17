Poliția scoate pe șosele mașini fără însemne. Șoferii sunt opriți cu un mesaj afișat pe lunetă

Autoritățile din Bulgaria au început să folosească vehicule de poliție fără însemne distinctive pentru a combate comportamentul agresiv în trafic și încălcările grave ale regulilor de circulație. Măsura a fost implementată în Plovdiv, pe autostrada Trakia și pe principalele drumuri regionale, unde agenții pot monitoriza mai discret comportamentul șoferilor.

Noua strategie face parte dintr-un plan mai amplu de întărire a controalelor rutiere și de reducere a accidentelor provocate de viteza excesivă sau de manevrele periculoase.

Vehiculele utilizate de poliție nu au elemente exterioare care să indice apartenența la forțele de ordine. Astfel, agenții pot observa comportamentul participanților la trafic fără ca aceștia să știe că sunt monitorizați.

Atunci când constată o abatere, polițiștii depășesc vehiculul vizat și activează un panou electronic amplasat pe luneta din spate.

Pe afișaj apar mesaje precum „Poliția, urmați-mă” sau „Poliția, trageți pe dreapta”, după care șoferul este scos din trafic și verificat.

Potrivit reprezentanților Poliției Rutiere din Plovdiv, sancțiunile sunt aplicate în funcție de gravitatea încălcărilor constatate.

Inspectorul-șef Radoslav Nachev, coordonator al Poliției Rutiere din Plovdiv, a confirmat că aceste echipaje operează atât în oraș, cât și pe drumurile din afara localităților și pe autostrada Trakia.

În paralel cu măsurile de control din trafic, autoritățile bulgare pregătesc deschiderea unui nou laborator specializat pentru analizarea probelor biologice recoltate de la șoferii care obțin rezultate pozitive la testele antidrog efectuate pe teren.

Unitatea va deveni operațională de la 1 august și va funcționa în Plovdiv.

Comisarul Vasil Kostadinov, director regional al Ministerului de Interne, a precizat că rezultatele analizelor vor putea fi obținute într-un termen mult mai scurt decât în prezent.

„După mai bine de trei ani în care practic nu s-a întreprins nimic în această privință, până la 1 august vom avea un laborator funcțional care va furniza rezultatele finale în câteva zile”, a afirmat acesta.

Potrivit autorităților, rezultatele analizelor de sânge ar urma să fie disponibile în două sau trei zile.

Autoritățile bulgare au anunțat că nu toți șoferii vor mai fi testați antidrog în trafic.

Conform noilor reguli, testarea rapidă va fi efectuată doar în cazul conducătorilor auto care prezintă semne specifice asociate consumului de substanțe interzise.

Printre indicatorii luați în calcul se numără ochii înroșiți, transpirația excesivă, comportamentul neobișnuit, stările de anxietate sau senzația accentuată de uscăciune a gurii.

Oficialii susțin că această abordare va reduce numărul verificărilor inutile și va crește precizia controalelor.

În același timp, Ministerul de Interne lucrează la introducerea unor echipamente de testare mai performante pentru depistarea consumului de droguri.

Poliția bulgară a intensificat și controalele privind poluarea fonică produsă de vehicule.

În doar două zile, 11 motociclete au fost retrase temporar din circulație după ce autoritățile au constatat că sistemele de reducere a zgomotului fuseseră eliminate sau modificate.

Potrivit poliției, astfel de intervenții asupra vehiculelor reprezintă una dintre principalele surse de disconfort pentru locuitorii din marile orașe.

Pentru a crește eficiența supravegherii, autoritățile au modificat și programele de patrulare, introducând mai multe controale pe timpul nopții, interval în care sunt constatate frecvent încălcări ale legislației rutiere.