Se închide una dintre cele mai circulate zone din București. Cum vor circula șoferii de pe 20 iunie

Primăria Capitalei a anunțat calendarul lucrărilor de reabilitare de la Pasajul Basarab și modificările care vor afecta circulația rutieră și transportul public în următoarele luni. Intervențiile vor începe pe 20 iunie, imediat după intrarea elevilor în vacanță, iar autoritățile estimează că întregul proiect va fi finalizat până la sfârșitul anului.

Potrivit informațiilor transmise de Primăria Municipiului București, în perioada 20-29 iunie se va interveni exclusiv în zona liniilor de tramvai, fără restricții pentru traficul rutier.

Pentru desfășurarea lucrărilor în condiții de siguranță, linia de contact a tramvaielor va fi scoasă de sub tensiune.

Ulterior, în perioada 29 iunie – 31 iulie, circulația rutieră va fi reorganizată, iar autovehiculele vor circula pe o singură bretea, în ambele sensuri, între Calea Grozăvești și Șoseaua Nicolae Titulescu.

Primăria anunță că restricțiile vor continua și în luna august.

„Toată luna august, traficul auto se va muta pe cealaltă bretea. Din septembrie, odată cu începerea școlii și revenirea traficului, vom avea închideri punctuale pe carosabil. Totul va fi gata până la finalul anului”, precizează sursa citată.

Începând cu 20 iunie, liniile de tramvai 4 și 11 vor fi suspendate temporar.

Pentru preluarea fluxului de călători, Societatea de Transport București va introduce linia 54, care va circula pe traseul Depou Alexandria – Zețarilor – Șura Mare.

De asemenea, linia 44 va beneficia de un număr suplimentar de vehicule.

Modificări importante vor apărea și la liniile 1 și 10. Tramvaiul 1 va circula deviat pe traseul Romprim – Piața Sudului – Dristor – Obor – Banu Manta, în ambele sensuri.

Linia 10 va avea traseul modificat între Romprim – Piața Sudului – Piața Eroii Revoluției – Trafic Greu – 13 Septembrie – Ghencea.

Totodată, va fi introdusă linia navetă 610, care va asigura legătura între Primăria Sectorului 1, Pasajul Basarab, Piața Leul, Piața Danny Huwe și Șoseaua Progresul.

Autoritățile au anunțat că de la 1 septembrie circulația tramvaielor va reveni la normal.

Proiectul de reabilitare vizează o serie de intervenții complexe asupra structurii și infrastructurii pasajului.

Printre lucrările programate se numără înlocuirea parapetelor metalice degradate, schimbarea aparatelor de reazem și a rosturilor de dilatație, modernizarea sistemului de colectare și evacuare a apelor pluviale, precum și refacerea covorului asfaltic.

De asemenea, vor fi efectuate lucrări de sablare și protecție anticorozivă a elementelor metalice, reparații la structurile din beton, la panourile fonoabsorbante, la scările rulante și la sistemele de semnalizare.

Municipalitatea susține că lucrările sunt necesare după ani de lipsă a intervențiilor și a întreținerii.

Potrivit Primăriei Capitalei, pasajul a fost dat în folosință în 2011, însă nu a fost recepționat la timp, ceea ce a împiedicat realizarea lucrărilor de întreținere și contractarea serviciilor necesare.

„Sistemul de ape pluviale, scările, rampele, rosturile, lifturile, elementele de semnalizare, dar și structura în sine a pasajului, toate sunt în paragină. Și e murdar! A ajuns așa pentru că, deși a fost dat în folosință în 2011, nu i s-a făcut recepția în toți acești ani. Astfel că nu a putut fi întreținut și s-a degradat. Nici servicii de curățenie, de pază ori de supraveghere video nu s-au putut contracta”, a transmis Primăria Capitalei.

Autoritățile au precizat că, în urma unei tranzacții extrajudiciare, pe șantier au revenit constructorii Astaldi, actualul Webuild, și FCC, companiile care au realizat proiectarea pasajului. Acestea vor executa lucrările împreună cu Trustul de Clădiri Metropolitane și Energetica Servicii.

În urmă cu zece zile, primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a semnat autorizația de construire, ceea ce permite începerea efectivă a lucrărilor.