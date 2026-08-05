Compania care introduce taxe pentru bagajele de mână depozitate în compartimentele aflate deasupra scaunelor

Compania aeriană low-cost Jetstar a anunțat că va introduce taxe pentru pasagerii care doresc să folosească spațiul destinat bagajelor de mână din compartimentele aflate deasupra scaunelor, o decizie care a generat reacții diferite în rândul călătorilor din Australia.

Noua politică va intra în vigoare începând cu luna februarie și elimină limita actuală de 7 kilograme pentru bagajele de mână transportate în cabină.

Pasagerii vor putea avea în continuare un bagaj de dimensiuni reduse, care să fie depozitat sub scaunul din față, însă pentru un bagaj mai mare, care necesită spațiu în compartimentul superior, va fi necesară achitarea unei taxe suplimentare. Opțiunea va include și îmbarcare prioritară.

Jetstar a precizat că schimbarea a fost adoptată după „cercetări și feedback ample” și că noul sistem urmează modelul folosit deja de alte companii aeriene low-cost.

Potrivit companiei, prețurile pentru transportul unui bagaj în compartimentele de deasupra cabinei vor începe de la 25 de dolari australieni (18 dolari americani; 13 lire sterline) pentru anumite zboruri interne, precum ruta Launceston-Sydney. Pentru curse mai lungi, tarifele pot fi mai ridicate. Un zbor între Cairns și Tokyo ar putea avea un cost de 52 de dolari australieni pentru această opțiune.

Un reprezentant al Jetstar a declarat pentru BBC că aceste valori reprezintă un „exemplu corect” al costurilor pe care pasagerii le-ar putea achita pentru bagajul de mână, însă prețurile pot crește „în funcție de cerere” și nu pot fi garantate.

Într-o verificare realizată de BBC pentru zborurile dintre Sydney și Osaka, tariful afișat pentru un bagaj de mână a fost de 60 de dolari australieni pe sens.

Compania aeriană a anunțat că nu va mai cântări în mod obișnuit bagajele pasagerilor înainte de îmbarcare. Totuși, Jetstar le recomandă călătorilor să respecte o greutate maximă de 10 kilograme pentru bagajele pe care trebuie să le ridice singuri în compartimentele de deasupra scaunelor.

Jetstar a explicat că decizia are legătură cu problemele semnalate de pasageri și membri ai echipajelor privind procesul de îmbarcare și gestionarea bagajelor.

„Schimbarea vine în urma unor cercetări ample și a feedback-ului primit de la clienți și echipaje care au identificat în mod constant cântărirea bagajelor la poartă și dificultățile în găsirea locului în compartimentele de deasupra capului ca fiind părțile mai stresante ale experienței aeroportuare”, a declarat Jetstar.

Directorul executiv al companiei, Stephanie Tully, a afirmat că noile reguli vor „utiliza mai bine spațiul din compartimentele de deasupra cabinei, vor simplifica îmbarcarea și vor ajuta mai multe zboruri să plece la timp”.

Politici asemănătoare sunt folosite și de alte companii aeriene cu model low-cost, printre care EasyJet din Marea Britanie și Ryanair din Irlanda.

Anunțul Jetstar a provocat numeroase comentarii pe rețelele de socializare, unde unii utilizatori au criticat introducerea taxelor suplimentare. „Minim 25 de dolari pentru a folosi un compartiment de bagaje de mână în avion. Ce urmează? O taxă pentru a folosi toaleta?”, a postat un utilizator.

Un alt pasager a scris: „Plătim deja pentru mâncare și băutură, locul și bagajul de cală… ce urmează… 10 dolari pentru folosirea săpunului și a hârtiei igienice în baie?”.

Un alt comentariu a fost: „Nu înțeleg. Companiile aeriene te încurajează să iei mai puține lucruri, bagajul de mână doar pentru a economisi costuri, apoi se întorc și te bat pentru ele.”

Au existat însă și persoane care au susținut schimbarea, argumentând că spațiul din compartimentele superioare este adesea ocupat de bagaje voluminoase. „Era și timpul”, a scris un utilizator, menționând că prea multe valize mari în compartimentele de deasupra „nu lăsau loc pentru o jachetă sau o geantă de mână”.

Un alt pasager a afirmat: „M-am săturat de oameni cu mai multe genți care ocupă tot spațiul. Asta se întâmplă când ești egoist și neatențios. Cu toții suntem pedepsiți”.