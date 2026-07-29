Cum să eviți pierderea bagajelor în timpul unui sezon aglomerat de călătorii? Sfatul experților

Vacanța poate începe cu un coșmar dacă valiza nu apare pe banda bagajelor. În sezonul aglomerat al călătoriilor, riscul crește, însă câteva măsuri simple pot face diferența. Iată cum îți poți proteja bagajul și evita neplăcerile!

Întârzierea bagajelor sau pierderea lor poate transforma rapid o vacanță sau o deplasare într-o experiență stresantă.

Deși nu toate situațiile pot fi controlate de pasageri, specialiștii spun că există câteva măsuri simple care reduc semnificativ riscul ca valiza să nu ajungă la destinație și facilitează recuperarea acesteia, dacă totuși se pierde.

Problema devine și mai frecventă în perioadele de vârf ale sezonului de călătorii, când aeroporturile și companiile aeriene gestionează un număr foarte mare de pasageri și bagaje. În aceste condiții, orice întârziere minoră poate genera un efect în lanț, iar unele bagaje pot rămâne în urmă sau pot fi direcționate către alte destinații.

Experții din industria turismului recomandă câteva măsuri de precauție pentru a reduce aceste riscuri. Una dintre cele mai importante este alegerea unui itinerariu cu suficient timp între zborurile de legătură. Conexiunile foarte scurte nu cresc doar riscul de a pierde următorul zbor, ci și probabilitatea ca bagajele să nu fie transferate la timp în aeronava următoare.

„Cu cât ora de plecare programată a unui avion este mai aproape de sosirea altuia, cu atât este mai mare probabilitatea de a pierde sau întârzia bagajul înregistrat”, spune Germán Zannier, expert în transporturi și șef de operațiuni la Mozio.

Anton Radchenko, avocat și CEO al AirAdvisor, spune că majoritatea cererilor de despăgubire pe care le gestionează compania sa de compensare a zborurilor implică conexiuni de 75 de minute sau mai puțin în hub-uri aglomerate.

„De obicei, un bagaj nu ajunge, chiar și atunci când un zbor de sosire este doar ușor întârziat”, adaugă el.

Și Joe Cronin, președintele International Citizens Insurance, recomandă evitarea conexiunilor foarte scurte, mai ales în perioadele aglomerate, cum sunt marile sărbători sau sezonul estival.

„Atunci, echipajele de la sol sunt suprasolicitate, iar timpii de răspuns se scurtează. O conexiune confortabilă în februarie devine un risc în iulie”, explică el.

A ajunge în ultimul moment la aeroport este o greșeală frecventă care poate avea consecințe nu doar asupra îmbarcării, ci și asupra bagajului. Chiar dacă pasagerul reușește să urce în avion, există riscul ca valiza să nu mai fie încărcată la timp.

Potrivit specialiștilor, majoritatea companiilor aeriene solicită ca bagajele de cală să fie predate cu cel puțin 45 de minute înaintea unui zbor intern și cu minimum 60 de minute înaintea unui zbor internațional.

„Cu cât o scurtezi mai aproape, cu atât este mai mare șansa ca bagajul tău să fie uitat”, adaugă Matt Owens, vicepreședinte senior pentru strategie comercială la Unclaimed Baggage.

Respectarea acestui interval este și mai importantă în sezonul estival și în perioadele de sărbători, când aeroporturile funcționează la capacitate maximă, iar întârzierile, chiar și cele minore, pot provoca blocaje în sistemul de manipulare a bagajelor.

„În timpul sezoanelor de vârf, volumul traficului aerian nu suprasolicită pur și simplu o singură poartă de bagaje; suprasolicită întreaga infrastructură a aeroportului”, explică Zannier.

Experții recomandă, de asemenea, ca bagajul să fie ușor de identificat. O valiză care se distinge rapid de celelalte are șanse mai mici să fie luată din greșeală de un alt pasager și poate fi localizată mai ușor de compania aeriană, dacă se pierde.

„Aproape jumătate dintre călătorii lumii folosesc valize negre, cu pereți rigidi. Renunță la bagajele negre și alege o culoare distinctă pentru a evita să confundați valiza altui călător cu a ta.”, spune Owens.

Atât Matt Owens, cât și Germán Zannier recomandă atașarea unor elemente ușor de observat, precum o curea colorată, o panglică, o etichetă sau un autocolant în culori vii, pentru ca bagajul să poată fi identificat rapid pe banda de preluare.

O altă măsură utilă este introducerea datelor de contact atât în interiorul, cât și la exteriorul bagajului, în cazul în care eticheta exterioară se deteriorează sau se desprinde. Totodată, înainte de fiecare călătorie este indicat să fie îndepărtate toate etichetele și autocolantele rămase de la zborurile anterioare, deoarece acestea pot crea confuzii în sistemele automate de sortare și în activitatea manipulanților de bagaje.

„Aceste etichete pot crea confuzie pentru manipulanții de bagaje. Scanarea etichetelor vechi înseamnă, de asemenea, că bagajul tău nu va fi urmărit.”, spune Owens.

Un dispozitiv de urmărire a bagajelor prin Bluetooth nu poate preveni pierderea unei valize, însă poate accelera considerabil recuperarea acesteia, deoarece oferă informații în timp real despre locul în care se află.

„AirTag-urile actualizate de la Apple oferă urmărire partajată și găsire precisă, ambele extrem de utile atunci când bagajele dispar. Folosind Bluetooth și rețeaua Find My, un AirTag actualizează locația bagajului dvs. ori de câte ori acesta se află în apropierea unui dispozitiv Apple, astfel încât să puteți vedea exact unde se află bagajul dvs. în orice moment al călătoriei.”, explică Owens.

Joe Cronin spune că a văzut numeroase situații în care astfel de dispozitive au redus semnificativ timpul de recuperare a bagajelor. De exemplu, un pasager poate indica personalului aeroportului locația exactă a valizei, în loc să aștepte ca operatorul aerian să o identifice prin propriile sisteme.

Specialiștii atrag atenția că reacția din primele minute după constatarea lipsei bagajului este esențială. Dacă valiza nu apare pe banda de recuperare, primul pas este depunerea unui Raport de neregulă privind proprietatea (PIR) la reprezentantul companiei aeriene aflat în aeroport. Dacă nu există un astfel de reprezentant, este recomandată contactarea imediată a companiei aeriene.

„Companiile aeriene solicită de obicei ca acest raport să fie depus înainte de a părăsi aeroportul sau într-un interval scurt de timp după aceea, așa că nu așteptați. Unele companii aeriene vor încerca să îl înregistreze informal prin telefon. Insistați asupra documentului scris și obțineți numărul de referință.”, explică Radchenko.

După înregistrarea raportului, pasagerii ar trebui să solicite informații despre pașii următori și despre procedura de urmărire a bagajului la biroul de servicii pentru bagaje al companiei aeriene.

„Raportarea din timp accelerează, de asemenea, demararea procesului de urmărire”, adaugă el.

O altă recomandare este fotografierea bagajului înainte de plecare. O imagine realizată în câteva secunde poate fi extrem de utilă în cazul în care valiza este întârziată, pierdută sau deteriorată.

Înainte de plecarea de acasă, Anton Radchenko și Joe Cronin recomandă fotografierea atât a exteriorului bagajului, cât și a obiectelor din interior, mai ales dacă acesta conține bunuri valoroase, unice sau greu de înlocuit.