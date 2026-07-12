Ce nu ai voie să pui în bagaj când pleci în vacanță în UE. Regulile pe care mulți călători le află prea târziu

Călătoriile în interiorul Uniunii Europene sau deplasările către și dinspre țări din afara UE presupun respectarea unor reguli privind produsele transportate, banii declarați la vamă, alimentele, plantele, bagajele și animalele de companie. Înainte de plecare, pasagerii trebuie să verifice ce obiecte pot lua cu ei, atât în bagajul de mână, cât și în cel de cală.

În funcție de traseul ales, anumite produse pot fi transportate fără restricții, în timp ce altele sunt supuse unor limite sau condiții speciale. Normele se aplică atât produselor introduse în bagajele personale, cât și celor comandate online și trimise ulterior prin servicii poștale.

Atunci când călătoriți între țări ale Uniunii Europene, produsele din carne și lapte pot fi transportate dacă sunt destinate consumului propriu. Aceleași reguli se aplică plantelor și produselor vegetale, precum flori, fructe sau legume, cu condiția ca acestea să provină din UE și să nu prezinte dăunători sau boli.

În acest context, prin UE sunt incluse cele 27 de state membre, precum și Andorra, Islanda, Liechtenstein, Norvegia, San Marino și Elveția. Regulile trebuie respectate indiferent dacă produsele sunt transportate personal sau sunt trimise către o adresă prin poștă.

Există anumite excepții pentru laptele praf și alimentele destinate sugarilor, alimentele necesare din motive medicale sau hrana specială pentru animale de companie. Aceste produse pot fi transportate în cantități limitate, de mai puțin de 10 kilograme, dacă nu necesită păstrare la frigider înainte de utilizare, sunt ambalate într-un recipient pe care poate fi identificată marca comercială și sunt sigilate, cu excepția situației în care sunt deja folosite.

Pentru persoanele care intră în Uniunea Europeană venind dintr-o țară din afara UE, regulile sunt mai stricte. Produsele din carne și lapte nu pot fi introduse pe teritoriul UE. Sunt permise însă cantități limitate de fructe și legume, ouă, produse pe bază de ouă și miere. De asemenea, pot fi aduse cantități mici de pește sau produse din pește.

În cazul altor produse de origine animală sau vegetală, pot exista restricții suplimentare. Multe state au reguli stricte privind transportul speciilor de plante și animale aflate în pericol sau al produselor obținute din acestea. Pentru anumite situații este necesară o autorizație specială.

Un exemplu este transportul caviarului de sturion, unde limita permisă fără autorizație este de 125 de grame. Pentru alte specii, călătorii pot consulta baza de date a Uniunii Europene privind comerțul cu specii de floră și faună sălbatică sau se pot adresa autorității CITES din țara de origine.

Persoanele care călătoresc dintr-o țară a Uniunii Europene în alta pot beneficia de derogări privind alcoolul și produsele din tutun cumpărate pentru uz personal. În mod normal, accizele sunt plătite în țara unde produsele sunt consumate, însă pentru cumpărăturile personale efectuate într-un alt stat membru nu se aplică taxe suplimentare la intrarea în altă țară UE.

Prețul achitat în țara de cumpărare include deja TVA-ul și accizele aferente. Pentru a stabili dacă produsele sunt destinate consumului propriu sau revânzării, autoritățile vamale pot analiza mai multe aspecte, precum existența unei activități comerciale, modul de ambalare și transport, precum și cantitatea transportată.

Fiecare stat membru poate stabili propriile valori orientative pentru cantitățile de alcool și tutun considerate destinate uzului personal. În situația în care sunt depășite aceste valori, autoritățile pot solicita dovezi privind cumpărarea produselor pentru utilizare proprie. Dacă nu sunt prezentate suficiente dovezi, călătorilor li se poate cere plata accizelor în țara de destinație sau produsele pot fi confiscate.

Pentru transportul aerian există reguli speciale privind obiectele permise în bagajul de mână și în bagajul de cală. Pasagerii care pleacă de pe aeroporturi din Uniunea Europeană trebuie să respecte cerințele de securitate stabilite pentru transportul lichidelor și al anumitor obiecte.

Lichidele din bagajul de mână, inclusiv aerosoli, băuturi, creme, geluri sau pastă de dinți, trebuie transportate în recipiente de maximum 100 de mililitri. Acestea trebuie introduse într-o pungă transparentă din plastic cu o capacitate de maximum un litru. Recipientele mai mari trebuie puse în bagajul de cală.

Restricția privind volumul nu se aplică medicamentelor și alimentelor pentru copii. Lichidele cumpărate din magazinele duty-free ale aeroporturilor sau de la companiile aeriene pot fi transportate în cabină dacă rămân sigilate în ambalajul de siguranță primit la achiziție și sunt însoțite de chitanță.

Pasagerii nu pot transporta în cabină obiecte ascuțite care pot fi folosite ca arme, precum anumite cuțite, foarfece sau tirbușoane. Acestea trebuie introduse în bagajul de cală. Dimensiunea și numărul bagajelor de mână sunt stabilite de fiecare companie aeriană, astfel că pasagerii trebuie să verifice aceste condiții înainte de plecare.

Substanțele explozive, inflamabile sau toxice, inclusiv artificiile, vopselele în recipiente sub presiune și alte materiale periculoase, nu sunt acceptate nici în bagajul de mână, nici în cel de cală. De asemenea, armele nu pot fi transportate la bordul aeronavelor.

Normele Uniunii Europene permit călătoria cu animale de companie, inclusiv câini, pisici și dihori domestici, atât între state membre, cât și din anumite țări din afara UE către Uniune. Regulile sunt stabilite pentru deplasările private, fără schimbarea proprietarului și fără scop comercial.

Pentru a putea călători, animalul trebuie să fie identificat prin microcip sau printr-un tatuaj lizibil aplicat înainte de 3 iulie 2011, să fie vaccinat împotriva rabiei și să respecte condițiile sanitare prevăzute de legislația europeană.

În anumite situații, atunci când călătoria începe dintr-o țară din afara UE, poate fi necesar un test de titrare a anticorpilor antirabici. De asemenea, pentru unele destinații este obligatoriu tratamentul împotriva teniei Echinococcus multilocularis.

Animalul trebuie să aibă documentele necesare, respectiv pașaport european pentru animale de companie atunci când călătoria are loc între state UE sau un certificat UE privind sănătatea animalelor atunci când intrarea se face dintr-o țară terță.

Pașaportul european pentru animale de companie este un document standardizat la nivelul Uniunii Europene și este obligatoriu pentru deplasările între statele membre. Acesta conține informații despre animal, identificarea prin microcip sau tatuaj, vaccinările efectuate și datele de contact ale proprietarului și medicului veterinar emitent.

Documentul poate fi obținut de la un medic veterinar autorizat. Pașaportul rămâne valabil pe durata vieții animalului, atât timp cât informațiile medicale obligatorii, precum vaccinarea antirabică, sunt actualizate.

Pentru animalele care vin dintr-o țară din afara Uniunii Europene este necesar certificatul UE privind sănătatea animalelor. Acesta trebuie emis de un medic veterinar oficial din țara de plecare cu cel mult 10 zile înainte de sosirea animalului în UE.

Proprietarul trebuie să completeze și o declarație care confirmă faptul că deplasarea animalului nu are scop comercial. Această declarație este necesară și atunci când animalul este însoțit de o persoană autorizată de proprietar.

Potrivit europa.eu., intrarea în Uniunea Europeană cu un animal de companie se face, în principiu, printr-un punct desemnat pentru astfel de controale. Autoritățile competente verifică documentele și identitatea animalului la sosire.

Dacă animalul nu respectă cerințele sanitare europene, acesta poate fi plasat în carantină până la îndeplinirea condițiilor sau pot fi aplicate alte măsuri prevăzute de legislație.

În mod normal, animalele trebuie să călătorească împreună cu proprietarii lor. Dacă proprietarul nu poate fi prezent, poate autoriza o altă persoană să însoțească animalul, cu condiția ca propria călătorie să aibă loc într-un interval de maximum cinci zile față de deplasarea animalului.

Călătoria cu mai mult de cinci animale de companie este permisă doar în anumite condiții. Proprietarul trebuie să demonstreze că animalele participă la concursuri, expoziții sau evenimente sportive și că acestea au peste șase luni.

Pentru alte animale de companie, precum păsări, animale acvatice ornamentale, reptile, rozătoare sau iepuri, pașaportul european pentru animale de companie nu se aplică. În aceste cazuri, călătorii trebuie să consulte regulile naționale ale țării de destinație.