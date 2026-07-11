Noua schimbare fiscală a UE care poate ușura viața firmelor din România. Ce prevede pachetul Omnibus

Companiile care desfășoară activități în mai multe state membre ale Uniunii Europene ar putea beneficia de reguli fiscale mai simple, mai puține obligații administrative și costuri reduse de conformare, dacă noul pachet de simplificare propus de Comisia Europeană va fi adoptat.

Executivul european estimează că măsurile incluse în inițiativă ar putea genera economii de aproximativ 8 miliarde de euro anual pentru mediul de afaceri, dintre care circa 3,3 miliarde de euro ar proveni din reducerea costurilor administrative. Specialiștii consideră că unele prevederi pot avea efecte importante și pentru companiile din România, în special prin modificarea regulilor privind deductibilitatea costurilor de finanțare și prin reducerea obligațiilor de raportare fiscală.

Comisia Europeană a prezentat la finalul lunii iunie un pachet amplu de simplificare fiscală, care include propunerea de Directivă Omnibus privind impozitarea și reforma Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal, cunoscută sub denumirea DAC.

Directiva Omnibus propune modificarea, printr-un singur act legislativ, a șase directive și cadre fiscale existente la nivel european. Inițiativa face parte din planul Comisiei Europene de creștere a competitivității și vine pe fondul preocupărilor mediului de afaceri privind creșterea costurilor generate de suprapunerea regulilor și a obligațiilor fiscale.

În ultimii ani, legislația europeană privind impozitarea directă a fost extinsă pentru a răspunde unor provocări precum globalizarea, digitalizarea, combaterea planificării fiscale agresive și prevenirea fraudei sau a evitării obligațiilor fiscale.

Comisia Europeană a arătat însă că acumularea succesivă a unor inițiative legislative a dus la creșterea complexității și a costurilor suportate de firmele care operează în mai multe state membre. Prin noul pachet, obiectivul este simplificarea normelor fiscale, reducerea obligațiilor administrative considerate inutile, creșterea securității juridice și facilitarea activităților transfrontaliere, fără diminuarea măsurilor de combatere a fraudei fiscale.

Propunerile nu modifică direct taxele și impozitele plătite de persoanele fizice din România. Efectele imediate vizează în principal companiile, mai ales pe cele cu activități în mai multe state membre ale Uniunii Europene.

Dacă vor fi adoptate, firmele ar putea avea mai puține raportări de transmis, costuri administrative mai mici și proceduri fiscale mai clare. Pentru populație, efectele ar putea apărea indirect prin reducerea costurilor de funcționare ale companiilor și prin facilitarea investițiilor sau a dezvoltării afacerilor.

O modificare vizează și persoanele care vând ocazional produse second-hand pe platforme online. Reforma propusă prevede creșterea pragului de raportare, ceea ce ar putea elimina anumite obligații pentru peste 10 milioane de vânzători privați din Uniunea Europeană.

Una dintre principalele schimbări se referă la simplificarea regulilor privind impozitul reținut la sursă pentru plățile transfrontaliere de dividende, dobânzi și redevențe între companii din state membre diferite.

Comisia Europeană propune introducerea unei scutiri de la impozitul reținut la sursă pentru aceste plăți, eliminarea unor cerințe procedurale inițiale și simplificarea proceselor de rambursare. Potrivit estimărilor Comisiei, această modificare ar putea genera economii și beneficii de aproximativ 5,3 miliarde de euro anual pentru contribuabilii europeni.

Pachetul prevede și eliminarea unor restricții privind finanțarea acordată de terți și de piață, cu scopul de a facilita investițiile companiilor în interiorul Uniunii Europene.

O altă modificare vizează regulile privind limitarea deductibilității dobânzilor prevăzute de Directiva împotriva evitării obligațiilor fiscale, cunoscută drept ATAD. Propunerea elimină anumite opțiuni de implementare și transformă pragul minim de deductibilitate într-un nivel obligatoriu.

Comisia Europeană estimează că această schimbare ar putea reduce costurile administrative și de conformare cu peste 500 de milioane de euro anual. Pachetul mai urmărește eliminarea suprapunerilor dintre regulile privind societățile străine controlate și normele referitoare la impozitul minim global, cunoscute drept Pilonul II. Economia estimată pentru companii în urma acestei modificări este de aproximativ 160 de milioane de euro anual.

Propunerea include și simplificarea regulilor aplicabile reorganizărilor și fuziunilor transfrontaliere, actualizarea normelor generale antiabuz și îmbunătățirea mecanismelor de soluționare a litigiilor fiscale dintre statele membre.

Potrivit unei analize realizate de compania de audit, taxe și consultanță Forvis Mazars, una dintre modificările relevante pentru contribuabilii români se referă la regulile privind deductibilitatea costurilor excedentare ale îndatorării.

În prezent, România aplică reguli mai restrictive decât standardul minim prevăzut de legislația Uniunii Europene. Costurile excedentare ale îndatorării sunt deductibile până la anumite praguri, la care se adaugă o limită variabilă de 30% din EBITDA ajustat.

„Potrivit propunerii Comisiei Europene, pragul minim obligatoriu de deductibilitate, safe harbour, ar urma să fie majorat la 3 milioane de euro și indexat anual. Această modificare ar reprezenta o relaxare semnificativă a regimului fiscal aplicabil în prezent în România, permițând companiilor să deducă anual o parte mai mare din costurile de finanțare și având, totodată, implicații potențiale asupra bazei de calcul a impozitului pe profit”, a declarat Lucian Dumitru, Tax Partner, Forvis Mazars în România, potrivit Digi24.

Propunerea europeană include și alte modificări care ar necesita ajustarea legislației fiscale românești. Printre acestea se află introducerea regulii de exceptare la nivel de grup, cunoscută drept group escape rule, precum și anumite excluderi obligatorii pentru împrumuturi cu risc redus acordate de terți, proiecte de investiții publice pe termen lung și finanțări din domeniul apărării.

Directiva Omnibus urmărește și îmbunătățirea mecanismelor europene de soluționare a litigiilor fiscale între statele membre.

„Propunerea Omnibus consolidează cadrul european de soluționare a litigiilor fiscale prin clarificarea procedurilor și eliminarea unor obstacole practice. Obiectivul este ca mecanismele de soluționare a litigiilor fiscale transfrontaliere, inclusiv cele privind dubla impunere și prețurile de transfer în care sunt implicate entități din România, să devină mai previzibile și mai accesibile pentru contribuabili”, a declarat Liviu Gheorghiu, Tax Partner, Forvis Mazars în România.

Schimbările sunt relevante pentru companiile românești care au tranzacții cu firme din alte state membre și care se pot confrunta cu situații de dublă impozitare sau dispute privind prețurile de transfer. În paralel cu Directiva Omnibus, Comisia Europeană propune reformarea Directivei privind cooperarea administrativă în domeniul fiscal. DAC, introdusă în 2011 și extinsă ulterior prin amendamentele DAC1-DAC9, a creat un sistem complex de raportare și schimb de informații între administrațiile fiscale europene.

Noua propunere urmărește reunirea regulilor DAC într-un singur act legislativ, pentru o aplicare mai coerentă și mai predictibilă. Sunt vizate simplificarea obligațiilor de raportare, reducerea cerințelor administrative și îmbunătățirea calității informațiilor fiscale schimbate între autorități.

Reforma propune eliminarea unor obligații de raportare pentru anumite aranjamente transfrontaliere în cazul grupurilor multinaționale supuse cotei minime de impozitare de 15% prevăzute de regulile Pilonului II.

Comisia Europeană estimează că această măsură ar putea genera economii de aproximativ 300 de milioane de euro din costurile de conformare. Pentru celelalte companii europene, propunerea elimină anumite cerințe de raportare pentru aranjamente fiscale transfrontaliere considerate cu valoare redusă pentru administrațiile fiscale. Măsura ar putea reduce volumul raportărilor cu aproximativ 35% și ar genera economii de circa 40 de milioane de euro anual.

Reforma DAC include și modificări pentru economia circulară, prin creșterea pragului de raportare pentru vânzările online de bunuri. Peste 10 milioane de vânzători privați, în special cei care comercializează ocazional produse second-hand, ar putea fi eliminați din sfera anumitor obligații de raportare.

Măsura urmărește reducerea sarcinilor administrative pentru platformele digitale și ar putea genera economii de aproximativ 678 de milioane de euro. Propunerea nu elimină automat obligațiile fiscale pentru persoanele care desfășoară activități comerciale constante, ci vizează în principal raportările aferente vânzărilor private și ocazionale.

Reforma DAC prevede și introducerea unui sistem de verificare a numerelor de identificare fiscală, cunoscute drept TIN. Instrumentul ar permite administrațiilor fiscale să verifice mai rapid validitatea codurilor fiscale și să îmbunătățească schimbul de informații între statele membre.

„Pentru contribuabilii din România, reformarea Directivei DAC ar reuni toate dispozițiile existente într-un singur act legislativ și ar introduce o serie de simplificări importante, precum notificarea unică la nivel de grup pentru obligațiile prevăzute de DAC4 și DAC9, reducerea obligațiilor de raportare în temeiul DAC6, inclusiv exceptarea grupurilor care intră sub incidența Pilonului II, extinderea termenelor de raportare și îmbunătățirea calității datelor prin utilizarea unor instrumente de validare a codurilor de identificare fiscală”, a explicat Liviu Gheorghiu.

Propunerile sunt relevante în special pentru firmele care folosesc structuri de finanțare transfrontalieră, efectuează plăți de dividende, dobânzi sau redevențe către alte state, sunt implicate în fuziuni sau reorganizări și pentru grupurile cu obligații complexe de raportare fiscală.

Pachetul va fi transmis Parlamentului European pentru consultare și Consiliului Uniunii Europene pentru adoptare. În domeniul fiscal este necesară unanimitatea statelor membre pentru aprobarea acestor măsuri.

Potrivit analizei Forvis Mazars, este puțin probabil ca noile prevederi să intre în vigoare înainte de anul 2027, iar forma finală a directivelor va depinde de negocierile dintre statele membre.

Pachetul Omnibus face parte din agenda Comisiei Europene privind simplificarea și creșterea competitivității economiei europene. Executivul european și-a stabilit ca obiectiv reducerea cu cel puțin 25% a sarcinilor administrative pentru toate companiile și cu 35% pentru întreprinderile mici și mijlocii.

Comisia urmărește economii administrative anuale de 37,5 miliarde de euro până în 2029. Potrivit instituției europene, simplificarea presupune reguli mai clare, mai proporționale și mai ușor de aplicat, în special pentru IMM-uri.

Companiile cu activități transfrontaliere vor trebui să urmărească evoluția negocierilor europene și eventualele modificări care pot influența obligațiile fiscale, raportarea și procedurile interne.