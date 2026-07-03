Comisia Europeană simplifică regulile la raportarea privind sustenabilitatea. Numărul informațiilor obligatorii va fi redus cu peste 60%

Comisia Europeană a adoptat vineri standardele europene revizuite de raportare privind durabilitatea (ESRS), precum și un standard voluntar destinat întreprinderilor mai mici. Potrivit Executivului comunitar, noile reguli urmăresc reducerea sarcinilor administrative pentru companii, fără a afecta calitatea informațiilor raportate.

Comisia Europeană precizează că standardele europene de raportare privind durabilitatea (ESRS) acoperă aspecte de mediu, sociale și de guvernanță, inclusiv schimbările climatice, biodiversitatea și drepturile omului.

Acestea sunt utilizate pentru a oferi investitorilor și altor părți interesate informații privind riscurile legate de durabilitate la care sunt expuse companiile și impactul activității acestora asupra oamenilor și mediului.

Potrivit Executivului comunitar, standardele revizuite fac parte din pachetul de simplificare Omnibus I, care urmărește simplificarea raportării privind durabilitatea în Uniunea Europeană și reducerea numărului de întreprinderi care intră sub incidența Directivei privind raportarea de către întreprinderi de informații privind durabilitatea (CSRD).

Comisia Europeană arată că noua versiune a standardelor ESRS este mai scurtă și mai clară, introduce noi flexibilități și simplifică procesele esențiale.

Conform Executivului comunitar, numărul punctelor de date obligatorii va fi redus cu peste 60%, iar numărul total al punctelor de date cu peste 70%.

Comisia estimează că aceste modificări vor reduce costurile de raportare cu peste 30% pentru fiecare întreprindere, în concordanță cu obiectivul de diminuare cu 25% a sarcinilor generate de cerințele de raportare.

Potrivit Comisiei Europene, standardele revizuite au fost elaborate ținând cont de avizul tehnic al EFRAG, bazat pe contribuțiile părților interesate colectate în primăvara anului 2025 și pe consultarea publică organizată în vara aceluiași an.

Executivul comunitar precizează că a propus și ajustări suplimentare pentru reducerea sarcinilor de raportare, fără a afecta obiectivele Directivei privind raportarea de sustenabilitate, solicitând în această primăvară opiniile părților interesate în cadrul consultării publice „Exprimați-vă părerea”.

Comisia Europeană a adoptat și un standard de raportare voluntară destinat întreprinderilor mai mici care nu intră în domeniul de aplicare al Directivei CSRD.

Potrivit Executivului comunitar, acest standard oferă un cadru unic și proporțional pentru raportarea informațiilor privind durabilitatea și va permite acestor companii să răspundă mai ușor solicitărilor venite din partea instituțiilor financiare și a marilor întreprinderi.

Totodată, standardul introduce un plafon privind informațiile care pot fi solicitate de companiile obligate să aplice CSRD partenerilor din lanțul lor valoric, acestea neputând solicita date suplimentare față de cele prevăzute în standardul voluntar.

Comisia Europeană anunță că actul delegat privind revizuirea standardelor ESRS și actul delegat referitor la standardul voluntar de raportare vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului Uniunii Europene pentru control.

Noile măsuri vor intra în aplicare după expirarea perioadei de control de două luni, care poate fi prelungită cu încă două luni.