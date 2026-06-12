Sustenabilitatea rescrie regulile jocului. Cum își adaptează companiile strategia de business. Eveniment Capital, 16 iunie 2026

Presiunea pe resurse, noile reglementări europene și așteptările tot mai ridicate ale consumatorilor transformă sustenabilitatea dintr-un concept aspirational într-un criteriu esențial pentru competitivitatea companiilor. În acest context, revista Capital organizează marți, 16 iunie 2026, evenimentul „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, o masă rotundă care reunește lideri și experți pentru a clarifica direcțiile, provocările și oportunitățile acestui nou standard de business.

Trăim un moment în care presiunea pe resurse, reglementările europene și așteptările consumatorilor cresc mai repede decât pot companiile să se adapteze. Iar această dinamică schimbă fundamental regulile jocului.

Sustenabilitatea nu mai este un „nice to have”, ci un pilon strategic care influențează reputația, accesul la finanțare, competitivitatea și reziliența pe termen lung. Organizațiile care integrează responsabilitatea în operațiuni, în lanțul de aprovizionare și în cultura internă reduc riscuri, atrag investiții și își consolidează poziția într-o piață în continuă transformare.

Evenimentul organizat de Capital își propune să aducă în același spațiu profesioniști care modelează aceste transformări: de la experți în raportare și reglementare, la lideri din energie, construcții, logistică, industria alimentară, FMCG și asigurări. Discuțiile vor aborda atât cadrul european — ESG, CSRD, ESRS și due diligence — cât și impactul real asupra companiilor, de la costuri și investiții până la schimbarea comportamentului consumatorilor.

Participanții vor analiza costurile reale ale conformării europene, modul în care companiile pot transforma sustenabilitatea într-un avantaj competitiv și ce investiții generează impact măsurabil.

Temele centrale abordează:

Costurile conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate de lideri care implementează aceste standarde.

Reputație, risc și avantaj competitiv — cum câștigă companiile aliniate încredere și stabilitate.

Investiții în sustenabilitate — strategii de transformare și dezvoltare de produse cu impact real.

Proiecte scalabile — exemple concrete, rezultate măsurabile și modele de extindere.

Printre speakeri se numără Cristina Bălan (Senior Partner Sustainability, CSR BootIQ), Voicu Dan Dragomir (Prof. Univ. Dr. Academia de Studii Economice București), Marius Brînzea (Director Strategie Reciclad’OR), Sorin Chiriță (Director Societatea de Administrare a Participațiilor în Energie), Virgil Profeanu (Fondator Vego Holding), Radu Balcu (Director General GP Intermodal Grampet), Tulia Cășvean (Director Comunicare Corporativă & PR Transavia), Florin Dănilă (Director General și Fondator Cumpăna 1993), Teodora Mărăcineanu (Marketing Director Electrolux România) și Anca Ifrim (Membru Board, Chief Underwriter Officer Omniasig).

Discuțiile vor fi moderate de jurnalistul Robert Turcescu și vor fi transmise LIVE pe canalul YouTube HAI România.

Evenimentul este susținut de partenerii Grampet Group, Construcții Erbașu, Transavia, Vego Holding, Omniasig, Reciclad’OR și Philip Morris România.