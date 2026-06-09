Eveniment Capital. „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, 16 iunie 2026

Într-un context economic în care presiunea pe resurse, reglementările europene și așteptările consumatorilor cresc accelerat, sustenabilitatea nu mai este un „nice to have”, ci un pilon strategic pentru competitivitatea oricărei companii. Organizațiile care integrează responsabilitatea în operațiuni, lanțul de aprovizionare și cultura internă nu doar reduc riscuri, ci își consolidează reputația, atrag investiții și își asigură reziliența pe termen lung. Sustenabilitatea devine astfel un diferențiator real de business, capabil să genereze valoare, inovație și încredere într-o piață în continuă transformare.

În acest context, revista Capital organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11.00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”.

Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.

Evenimentul va fi transmis LIVE pe canalul YouTube HAI România.

Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică

— ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung

— cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real

— strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere

Experți în sustenabilitate și conformare ESG

Coordonatori și experți ai OIREP‑urilor

Manageri și directori din companii private

Lideri ai organizațiilor și asociațiilor profesionale

Data: 16 iunie 2026

16 iunie 2026 Locație: JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați

JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați Program: 10.30 – 11.00 – Welcome coffee & Primire invitați 11.00 – 11.05 – Introducere 11.05 – 12.45 – Dezbatere 12.45 – 13.00 – Concluzii 13.00 – 13.30 – Coffee time & Networking

