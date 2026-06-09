Eveniment Capital. „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”, 16 iunie 2026
Într-un context economic în care presiunea pe resurse, reglementările europene și așteptările consumatorilor cresc accelerat, sustenabilitatea nu mai este un „nice to have”, ci un pilon strategic pentru competitivitatea oricărei companii. Organizațiile care integrează responsabilitatea în operațiuni, lanțul de aprovizionare și cultura internă nu doar reduc riscuri, ci își consolidează reputația, atrag investiții și își asigură reziliența pe termen lung. Sustenabilitatea devine astfel un diferențiator real de business, capabil să genereze valoare, inovație și încredere într-o piață în continuă transformare.
În acest context, revista Capital organizează marți, 16 iunie 2026, începând cu ora 11.00, la JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați, evenimentul tip masă rotundă „Modele sustenabile de business. Costurile reale ale sustenabilității”.
Evenimentul își propune să reunească lideri, experți și decidenți care pot modela direcția noilor standarde. Temele de discuție sunt concepute pentru a genera dialog real, schimb de expertiză și perspective aplicate din partea profesioniștilor care influențează transformarea sustenabilă în companii și instituții.
Evenimentul va fi transmis LIVE pe canalul YouTube HAI România.
Tematică
- Costurile reale ale conformării europene — ESG, CSRD, ESRS și due diligence explicate din perspectiva liderilor care implementează aceste standarde în practică
- Reputație, risc și avantaj competitiv — cum pot companiile aliniate la reglementările UE să câștige încredere, piață și stabilitate pe termen lung
- Investițiile în sustenabilitate — strategii de transformare organizațională și dezvoltare de produse și servicii cu impact real
- Proiecte de sustenabilitate scalabile — exemple concrete de implementare, rezultate măsurabile și modele de extindere
Invitați
- Experți în sustenabilitate și conformare ESG
- Coordonatori și experți ai OIREP‑urilor
- Manageri și directori din companii private
- Lideri ai organizațiilor și asociațiilor profesionale
Desfășurător
- Data: 16 iunie 2026
- Locație: JW Marriott Grand Hotel Bucharest, Sala Galați
- Program:
- 10.30 – 11.00 – Welcome coffee & Primire invitați
- 11.00 – 11.05 – Introducere
- 11.05 – 12.45 – Dezbatere
- 12.45 – 13.00 – Concluzii
- 13.00 – 13.30 – Coffee time & Networking
Moderator
- Robert Turcescu
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