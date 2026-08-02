Razie de amploare în toată țara. Poliția a aplicat aproape 10.000 de amenzi în 24 de ore

Polițiștii au desfășurat, în ultimele 24 de ore, o amplă serie de controale și intervenții la nivel național, în urma cărora au fost aplicate aproape 10.000 de sancțiuni contravenționale și au fost reținute sute de permise de conducere. Totodată, oamenii legii au intervenit la peste 3.600 de solicitări venite din partea cetățenilor și au verificat mii de persoane și autovehicule în cadrul acțiunii BLOCADA.

Potrivit Inspectoratului General al Poliției Române (IGPR), acțiunile au avut ca scop prevenirea faptelor antisociale, creșterea siguranței rutiere și depistarea persoanelor care încalcă legea.

Conform datelor transmise de IGPR, la data de 1 august, polițiștii au organizat 448 de acțiuni la nivel național și au intervenit la 3.643 de evenimente, dintre care 3.081 au fost sesizate prin Sistemul Național Unic pentru Apeluri de Urgență 112.

„În ultimele 24 de ore, poliţiştii au intervenit la peste 3.600 de solicitări ale cetăţenilor, au fost constatate peste 9.700 de fapte contravenţionale, iar 570 de permise de conducere au fost reţinute. La data de 1 august a.c., poliţiştii au acţionat, la nivel naţional, pentru a preveni faptele antisociale, organizând 448 de acţiuni şi au intervenit la 3.643 de evenimente, dintre care 3.081 au fost sesizate de cetăţeni prin 112”, a transmis IGPR.

În total, polițiștii au aplicat 9.704 sancțiuni contravenționale, valoarea amenzilor depășind 4,29 milioane de lei.

Controalele desfășurate de polițiștii rutieri au vizat în special respectarea regulilor de circulație și combaterea principalelor cauze ale accidentelor grave.

În urma verificărilor, au fost constatate 162 de infracțiuni la regimul circulației pe drumurile publice.

Totodată, au fost reținute 570 de permise de conducere, dintre care 140 pentru depășirea vitezei legale și 91 pentru conducerea sub influența alcoolului.

În plus, oamenii legii au retras 340 de certificate de înmatriculare pentru neregulile constatate în trafic.

Pe lângă acțiunile din trafic, polițiștii au desfășurat activități și pentru depistarea persoanelor urmărite de autorități.

În ultimele 24 de ore au fost identificate 17 persoane urmărite la nivel național, iar în dosarele instrumentate au fost dispuse 44 de măsuri preventive.

Tot pe 1 august, Poliția Română și Jandarmeria Română au desfășurat acțiunea BLOCADA, una dintre cele mai ample operațiuni de control organizate la nivel național.

Peste 3.200 de polițiști și jandarmi au acționat în sistem integrat, fiind instituite 498 de filtre rutiere.

În cadrul acțiunii au fost verificate 7.772 de autovehicule și legitimate 12.270 de persoane.

De asemenea, au fost efectuate 3.645 de testări cu aparatele etilotest și alcooltest, precum și 141 de testări pentru depistarea consumului de substanțe psihoactive.

În urma acestor controale au fost reținute încă 266 de permise de conducere, dintre care 69 pentru depășirea vitezei legale și 39 pentru conducerea sub influența alcoolului.

Totodată, polițiștii au retras 158 de certificate de înmatriculare.

Reprezentanții Inspectoratului General al Poliției Române au precizat că astfel de acțiuni vor continua și în perioada următoare, pentru menținerea ordinii publice și creșterea gradului de siguranță rutieră.