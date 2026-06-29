Schimbare pentru șoferi. Se introduc noi reguli privind reînnoirea permiselor de conducere. Cine sunt cei vizați

Statul american Illinois introduce, de la 1 iulie 2026, noi reguli privind reînnoirea permiselor de conducere pentru șoferii vârstnici. Modificările elimină obligația susținerii testului practic pentru o parte dintre seniori și schimbă intervalele la care aceștia trebuie să își reînnoiască documentele.

Noile prevederi sunt cuprinse în legea HB1226, adoptată în unanimitate de Adunarea Generală a statului, și urmăresc adaptarea legislației la realitățile privind siguranța rutieră și capacitatea de conducere a persoanelor în vârstă.

Începând cu 1 iulie, majoritatea șoferilor cu vârste cuprinse între 79 și 86 de ani nu vor mai fi obligați să susțină examenul practic de conducere atunci când își reînnoiesc permisul.

În schimb, aceștia vor continua să se prezinte personal la autorități și vor trebui să promoveze testul de vedere, condiție care rămâne obligatorie pentru această categorie de vârstă.

Examenul practic va rămâne obligatoriu doar pentru conducătorii auto care au împlinit vârsta de 87 de ani. În cazul acestora, permisul va trebui reînnoit anual, iar testul de conducere va fi susținut la fiecare reînnoire.

Se modifică și perioada de valabilitate a permiselor

Noua lege schimbă și frecvența cu care șoferii vârstnici trebuie să își reînnoiască permisul.

Astfel, persoanele cu vârsta între 79 și 80 de ani vor avea obligația de a-și reînnoi permisul o dată la patru ani.

Pentru șoferii cu vârste între 81 și 86 de ani, reînnoirea va avea loc la fiecare doi ani.

În cazul persoanelor care au împlinit 87 de ani, permisul va trebui reînnoit anual.

Modificările nu se aplică șoferilor care dețin permis de conducere comercial (CDL).

Aceștia vor continua să susțină anual examenul practic începând cu vârsta de 75 de ani, potrivit prevederilor noii legi.

Secretarul de stat din Illinois, Alexi Giannoulias, susține că modificările urmăresc eliminarea unor obligații considerate inutile, fără a afecta siguranța rutieră.

„Legea privind siguranța și echitatea rutieră are ca scop înlocuirea presupunerilor învechite cu fapte”, a declarat secretarul de stat din Illinois, Alexi Giannoulias, într-un comunicat.

Oficialul a subliniat că datele privind accidentele rutiere arată că șoferii vârstnici au un comportament responsabil în trafic.

„Seniorii din Illinois au dovedit în mod constant că se numără printre cei mai siguri șoferi de pe drumurile noastre. Această lege elimină o povară inutilă pentru șoferii mai în vârstă, menținând în același timp garanții solide pentru a proteja pe toți cei care călătoresc pe străzile noastre.”

Proiectul de lege HB1226 a fost aprobat în unanimitate de Adunarea Generală a statului Illinois în vara anului 2025.

Inițiativa a primit sprijinul mai multor organizații, printre care și AARP, una dintre cele mai importante asociații care reprezintă interesele persoanelor în vârstă din Statele Unite.

Autoritățile din Illinois consideră că noile reguli permit o evaluare mai echilibrată a capacității de a conduce, bazată pe starea reală a șoferilor și nu exclusiv pe criteriul vârstei.

În România, legislația nu stabilește o limită maximă de vârstă până la care o persoană poate deține un permis de conducere. Cu alte cuvinte, simpla înaintare în vârstă nu reprezintă un motiv pentru retragerea dreptului de a conduce, atât timp cât șoferul îndeplinește condițiile medicale și psihologice prevăzute de lege.

La expirarea perioadei de valabilitate a permisului, conducătorii auto trebuie să îl reînnoiască și să prezinte o fișă medicală eliberată de o unitate autorizată. Examinarea include evaluări efectuate de mai mulți specialiști, precum oftalmologul, neurologul, medicul ORL, medicul internist și psihologul, în funcție de categoria permisului și de starea de sănătate a solicitantului.

Dacă medicii constată existența unor afecțiuni care pot afecta capacitatea de a conduce în siguranță, aceștia pot declara persoana inaptă temporar sau permanent ori pot solicita investigații suplimentare înainte de emiterea avizului medical.

Spre deosebire de statul Illinois, unde de la 1 iulie doar șoferii cu vârsta de 87 de ani și peste vor mai fi obligați să susțină anual un examen practic pentru reînnoirea permisului, în România nu există o obligație generală ca persoanele care au depășit o anumită vârstă să susțină din nou proba practică de conducere. Evaluarea se bazează în principal pe aptitudinile medicale și psihologice ale fiecărui conducător auto, nu pe criteriul vârstei.

În ultimii ani, inclusiv la nivelul Uniunii Europene au existat dezbateri privind introducerea unor controale medicale mai stricte pentru șoferii vârstnici, însă până în prezent nu a fost adoptată o regulă care să impună tuturor statelor membre testarea practică obligatorie după atingerea unei anumite vârste. Astfel, fiecare țară își stabilește propriile condiții privind reînnoirea permiselor de conducere pentru seniori.