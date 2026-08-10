Guvernul pregătește noi reguli pentru trotinete și biciclete electrice. Utilizarea lor ar putea fi condiționată de absolvirea unui curs de legislație rutieră 

Guvernul României a formulat în ședința din 6 august 2026 punctul său de vedere cu privire la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, inițiată de senatorul POT Liviu Sorin Robe (Bp.477/2025, Plx.14/2026).

Inițiativa legislativă are ca obiect modificarea și completarea OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, republicată, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea unei noi categorii de permis de conducere, denumită AM1, precum și a unei noi categorii de vehicule (categoria AM1) destinată trotinetelor și bicicletelor electrice cu anumite caracteristici tehnice. De asemenea, proiectul prevede instituirea obligației de deținere a unui permis de conducere pentru utilizarea acestor vehicule, în mod similar cu obligația aplicabilă conducătorilor de mopede din categoria AM.

Executivul consideră însă că, pentru asigurarea unui echilibru între gradul de pericol social al faptei de a conduce o trotinetă electrică pe drumurile publice fără permis corespunzător și necesitatea unei reglementări proporționale, soluția legislativă propusă ar trebui reevaluată.

Guvernul apreciază că obligația de a deține un permis de conducere ar trebui înlocuită cu obligația de a face dovada absolvirii unui curs într-o unitate autorizată de pregătire a conducătorilor de autovehicule.

În acest sens, Executivul propune eliminarea tuturor soluțiilor legislative din forma actuală a inițiativei și introducerea unui nou alineat în articolul 70 din OUG nr. 195/2002, respectiv alineatul (2 indice 1). Conform propunerii, conducerea unei trotinete electrice pe drumurile publice ar urma să fie permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră organizat de o unitate autorizată de pregătire a conducătorilor de vehicule.

De la obligația absolvirii cursului ar urma să fie exceptate persoanele care dețin permis de conducere pentru orice categorie de vehicule.

Guvernul propune, de asemenea, ca informația privind absolvirea cursului să fie înscrisă în Registrul național al cursanților gestionat de Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului să poată fi realizată prin interogarea acestei evidențe electronice.

„În cazul trotinetei electrice, conducerea acesteia pe drumurile publice este permisă numai persoanelor care au absolvit un curs de legislație rutieră în cadrul unei unități autorizate de pregătire a conducătorilor de vehicule. Se exceptează de la obligația promovării cursului persoanele care dețin permis de conducere pentru orice categorie de vehicule. Informația privind absolvirea cursului se înscrie în Registrul național al cursanților gestionat de către Autoritatea Rutieră Română, iar verificarea promovării cursului se poate face prin interogarea acestei evidențe electronice”.

Având în vedere aceste considerente, Guvernul susține adoptarea inițiativei legislative, sub rezerva însușirii propunerilor și observațiilor formulate în punctul de vedere adoptat în ședința din 6 august 2026.