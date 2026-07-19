PMB propune reguli noi pentru trotinetele electrice închiriate. Amenzile pot ajunge la 2.500 de lei

Primăria Municipiului București (PMB) vrea să înăsprească regulile privind utilizarea trotinetelor electrice închiriate și a lansat în dezbatere publică un regulament care introduce restricții pentru utilizatori și operatori. Proiectul prevede amenzi de până la 2.500 de lei pentru nerespectarea noilor obligații.

Primăria Municipiului București (PMB) a pus în dezbatere publică un regulament care stabilește noi reguli privind circulația trotinetelor electrice închiriate în sistem de self-service pe drumurile publice. Potrivit unui anunț făcut de reprezentanții instituției în data de 10 iulie 2026, măsura urmărește creșterea siguranței în trafic și responsabilizarea utilizatorilor acestor mijloace de transport.

Conform proiectului de regulament, trotinetele electrice închiriate nu vor putea fi utilizate de persoane care nu au împlinit vârsta de 18 ani. De asemenea, acestea nu vor putea circula în parcuri și grădini publice, nu vor putea transporta mai multe persoane simultan și nu vor putea fi abandonate la întâmplare după încheierea cursei. Încălcarea acestor prevederi poate atrage sancțiuni de până la 2.500 de lei, potrivit Primăriei Capitalei.

În paralel cu dezbaterea publică a regulamentului, PMB a anunțat că intensifică acțiunile de control și prevenire desfășurate împreună cu Poliția Locală. Într-o postare publicată pe pagina oficială de Facebook, instituția precizează că, în ultimele șase luni, Poliția Locală a Municipiului București a aplicat 202 amenzi persoanelor care au încălcat regulile privind utilizarea trotinetelor electrice.

Reprezentanții Primăriei au transmis că una dintre cele mai recente acțiuni de prevenire a avut loc în Parcul Carol și au subliniat că astfel de verificări vor continua, scopul fiind creșterea siguranței pietonilor și respectarea regulilor de circulație.

În urma solicitării primarului general Ciprian Ciucu, PMB a elaborat un regulament care stabilește modul în care pot fi utilizate trotinetele electrice închiriate pe domeniul public. Documentul a fost pus în dezbatere publică și urmează să fie supus votului Consiliului General al Municipiului București după analizarea propunerilor și observațiilor primite din partea cetățenilor, au transmis reprezentanții PMB pe 4 iulie 2026.

Potrivit proiectului de regulament, utilizarea trotinetelor electrice închiriate va fi permisă doar persoanelor care au împlinit vârsta de 18 ani. Circulația va fi permisă pe pistele pentru biciclete, iar în lipsa acestora doar pe drumurile unde limita maximă de viteză este de 50 km/h. Totodată, documentul interzice deplasarea cu trotinetele pe trotuare, în parcuri și în grădini publice, măsură justificată de autorități prin producerea unor accidente în care au fost implicați pietoni.

Regulamentul mai prevede că pe o trotinetă poate circula o singură persoană, iar transportul obiectelor voluminoase va fi interzis. De asemenea, toate trotinetele electrice închiriate vor trebui să fie echipate cu dispozitive de localizare GPS, sisteme de iluminare și avertizare sonoră, precum și cu alte dotări prevăzute de legislație.

Un capitol important al proiectului vizează parcarea trotinetelor electrice. Acestea nu vor mai putea fi abandonate la întâmplare și nu vor putea fi lăsate pe carosabil, pe pistele pentru biciclete sau în locuri care îngreunează circulația rutieră ori pietonală, blochează accesul către clădiri, instituții, parcuri sau stații de transport public. Va fi interzisă parcarea pe spații verzi și în zone protejate.

Conform proiectului, trotinetele electrice vor putea fi amplasate doar în locațiile marcate în aplicațiile operatorilor de închiriere și pe domeniul public pentru care aceștia au obținut autorizație din partea PMB. Reprezentanții instituției îi încurajează pe cetățeni să consulte proiectul de regulament și să transmită observații în perioada dezbaterii publice.