Metrorex schimbă regulile pentru biciclete și trotinete la metrou. Proiectul intră în vigoare de la 15 iulie

În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, Metrorex va derula un proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete și trotinete, prin care extinde intervalele orare în care acestea pot fi transportate în rețeaua de metrou în zilele lucrătoare.

Potrivit anunțului companiei, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, respectiv între orele 20:00 și 23:00 în zilele lucrătoare și fără restricții în zilele de sâmbătă, duminică și de sărbătoare legală, accesul cu bicicletele și trotinetele va fi permis și între orele 11:00 și 14:00, în zilele lucrătoare, pe durata proiectului pilot.

Metrorex a stabilit și regulile care trebuie respectate de persoanele care transportă biciclete sau trotinete în metrou. Accesul este permis exclusiv în zona dedicată din primul vagon, în sensul de mers al trenului, în spațiul aflat în spatele cabinei mecanicului. Totodată, utilizatorii sunt obligați să folosească prima ușă de acces în sensul de mers al trenului.

De asemenea, posesorii de biciclete și trotinete trebuie să le poziționeze corespunzător pe durata călătoriei, astfel încât să nu afecteze siguranța și confortul celorlalți pasageri.

„Metrorex anunţă lansarea unui proiect pilot destinat utilizatorilor de biciclete şi trotinete. În perioada 15 iulie – 15 septembrie 2026, în zilele lucrătoare, este permis accesul cu bicicletele/trotinetele în reţeaua de metrou şi în intervalul orar 11:00 – 14:00, pe lângă intervalele deja prevăzute în regulament, 20:00 – 23:00, respectiv permanent în zilele de sâmbătă, duminică şi sărbători legale”, a transmis compania într-un comunicat.

Compania precizează că anumite tipuri de biciclete nu vor avea acces în rețeaua de metrou. Este interzis transportul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale de livrare sau pentru transport de marfă, precum și al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii destinate transportului de bunuri, dacă acestea depășesc gabaritul unei biciclete obișnuite sau pot afecta siguranța, circulația ori confortul călătorilor.

„Accesul cu bicicletele/trotinetele este permis în zona dedicată, respectiv la primul vagon în sensul de mers al trenului, în zona din spatele cabinei mecanicului, utilizatorii având obligația de a utiliza prima ușă de acces în sensul de mers. Posesorii bicicletelor/trotinetelor au obligativitatea să asigure poziționarea corespunzătoare a acestora astfel încât să nu fie afectată siguranța și confortul celorlalți pasageri. Nu este permis accesul bicicletelor utilizate pentru activități comerciale de livrare sau transport marfă, precum și al bicicletelor echipate cu cutii, containere, remorci ori alte accesorii destinate transportului de bunuri, care depășesc gabaritul unei biciclete obișnuite sau pot afecta siguranța, circulația ori confortul călătorilor. Prin acest proiect pilot, Metrorex își propune să încurajeze utilizarea atât a metroului, ca mijloc de transport cu impact redus asupra mediului, cât și a bicicletei, ca parte a unei mobilități urbane moderne și sustenabile. Alegerea metroului pentru deplasările zilnice contribuie la reducerea traficului și a poluării, oferind, în același timp, o soluție rapidă, sigură și eficientă de transport”, a subliniat Metrorex.

Prin implementarea acestui proiect pilot, Metrorex urmărește să încurajeze utilizarea atât a metroului, cât și a bicicletei ca parte a mobilității urbane.