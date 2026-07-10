Dragoș Pîslaru îi răspunde lui Marcel Ciolacu: Miniștrii PSD au tras de timp 5 ani de zile ca să fugă de răspundere

Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, a reacționat vineri, printr-o postare publicată pe Facebook, după ce fostul premier Marcel Ciolacu l-a acuzat, alături de premierul Ilie Bolojan, că ar fi „autorii unei crime cu premeditare”. Ministrul respinge acuzațiile și afirmă că acestea vizează, în realitate, intenția Guvernului de a convoca Parlamentul în perioada verii. Totodată, el susține că întârzierea legii salarizării este responsabilitatea PSD și a foștilor miniștri ai Muncii care au gestionat acest proiect în ultimii ani.

Dragoș Pîslaru afirmă că declarațiile fostului premier reprezintă un atac politic la adresa actualului Executiv și ironizează acuzația potrivit căreia el și Ilie Bolojan ar fi vinovați de o „crimă cu premeditare”. Ministrul spune că motivul invocat de Marcel Ciolacu nu are legătură cu o măsură controversată a Guvernului, ci cu faptul că parlamentarii vor fi chemați să lucreze în timpul verii.

„Domnul Marcel Ciolacu ne-a numit astăzi, pe Ilie Bolojan și pe mine, „autorii unei crime cu premeditare Lăsând la o parte limbajul reprobabil la care domnul Ciolacu alege să recurgă, știți care este crima de care ne acuză dumnealui?”, scrie ministrul.

În continuarea mesajului, ministrul susține că reproșul formulat de fostul lider al Executivului privește exclusiv convocarea Parlamentului și afirmă că actualul Guvern este criticat pentru faptul că nu amână activitatea legislativă până la încheierea vacanței parlamentare. Pîslaru ironizează această situație și susține că Executivul este acuzat pentru simplul fapt că le cere parlamentarilor să își desfășoare activitatea.

„Crima e faptul că Guvernul va chema parlamentarii la muncă tocmai acum, vara, când e frumos afară și – vorba aia – au și ei vacanța aia programată până la toamnă. Asta e crima de care suntem vinovați, în opinia domnului Ciolacu: faptul că aducem parlamentarii la muncă”, mai scrie Pîslaru.

Ministrul afirmă că limbajul utilizat de Marcel Ciolacu este nejustificat și lasă să se înțeleagă că fostul premier încearcă să transforme o decizie administrativă într-un conflict politic, în contextul disputelor dintre actuala putere și PSD.

O parte importantă a mesajului publicat de Dragoș Pîslaru este dedicată reformei salarizării în sistemul public, după ce Marcel Ciolacu a susținut că actualul Guvern întârzie adoptarea acestei legi. Ministrul respinge acuzația și afirmă că proiectul ar fi trebuit finalizat încă din anul 2022, când Ministerul Muncii era condus de reprezentanți ai PSD.

„În postarea sa de ChatGPT, mai acuză domnul Ciolacu că Guvernul Bolojan întârzie legea salarizării. Este, vă mărturisesc, absolut savuros. Ce am râs cu domnul Marcel Ciolacu pe vremea când era premier, dar ce râdem acum, de când s-a retras la odihnă, la Buzău!”, scrie Dragoș Pîslaru.

Pîslaru spune că fostul premier întreabă public de când ar fi trebuit adoptată legea salarizării și îi răspunde că responsabilitatea aparține chiar guvernelor din care PSD a făcut parte. În acest context, ministrul îi nominalizează pe foștii titulari ai portofoliului Muncii și afirmă că aceștia nu au făcut pași concreți pentru finalizarea reformei.

„Aveți mare, mare dreptate: reforma salarizării trebuia să fie gata de mult, cam de prin 2022. Știți cine a fost ministrul Muncii din 2022 încoace? Știți cine trebuia să termine legea salarizării? 🔴 domnul Marius Budăi (PSD); 🔴 doamna Simona Bucura-Oprescu (PSD); 🔴 domnul Florin Manole (PSD)”, notează ministrul.

Dragoș Pîslaru susține că, în cei cinci ani în care PSD a avut responsabilitatea acestui proiect, nu a existat niciun acord politic pentru adoptarea legii, nici o prezentare publică a proiectului și nici consultări cu partenerii sociali. În opinia sa, reforma a fost amânată în mod repetat, iar după ieșirea PSD de la guvernare a fost lansată doar o variantă neasumată oficial.

„N-au făcut nimic concret miniștrii PSD pe legea salarizării timp de 5 ani: ❌ niciun acord politic în coaliție; ❌ nicio prezentare publică a proiectului; ❌ nicio dezbatere publică cu sindicatele și patronatele. Tot ce au făcut a fost să tragă de timp 5 ani de zile ca să fugă de răspunderea asta în fața cetățenilor”, a afirmat ministrul.

În partea finală a postării, Dragoș Pîslaru își extinde criticile dincolo de tema legii salarizării și îl acuză pe Marcel Ciolacu că încearcă să ofere lecții de guvernare, deși, în opinia sa, românii își amintesc controversele din perioada în care acesta a fost prim-ministru. Ministrul face referire la mai multe episoade care au generat dezbateri publice și încheie mesajul cu un nou atac la adresa fostului lider al PSD.