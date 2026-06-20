Mișcări în PNL înainte de congres: Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru intră în organizația Sector 6 (Surse)

Oana Gheorghiu și Dragoș Pîslaru și-ar fi depus cererile de înscriere în organizația PNL Sector 6 București, potrivit unor surse Antena 3 CNN. Informația apare în contextul pregătirilor interne ale liberalilor pentru congresul programat la finalul săptămânii.

Cei doi sunt menționați ca parte dintr-o echipă care ar susține moțiunea prin care Ilie Bolojan ar urma să candideze pentru un nou mandat la conducerea partidului. Depunerea candidaturilor și a moțiunilor se desfășoară în paralel cu etapele de organizare internă stabilite de formațiune.

Candidaturile pentru șefia Partidului Național Liberal pot fi depuse până sâmbătă la ora 17.00. Formațiunea organizează, sâmbătă, la Romexpo, o ședință tehnică premergătoare Congresului Extraordinar programat pentru duminică.

În aceeași perioadă este prevăzută și modificarea Statutului partidului, conform procedurilor anunțate de conducere. Tot până la termenul-limită stabilit se depun moțiunile de candidatură, iar Ilie Bolojan a anunțat deja că va intra în competiția pentru președinția PNL.

Adrian Veștea, care își anunțase anterior intenția de a candida și solicitase amânarea Congresului, nu va mai participa la competiția pentru conducerea partidului.

Pentru funcția de prim-vicepreședinte, Ilie Bolojan ar urma să candideze în tandem cu un singur nume, iar pentru această poziție ar putea fi propus Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, proaspăt pus sub acuzare de DNA pentru luare de mită. Discuțiile privind structura conducerii sunt legate de arhitectura moțiunii care urmează să fie supusă votului delegaților.

Adrian Veștea a explicat public decizia de a nu mai candida, făcând referire la modul de organizare a Congresului și la efectele asupra procesului intern din partid. El a transmis pe Facebook un mesaj în care a formulat mai multe critici la adresa conducerii.

În textul publicat, Veștea a scris: „Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simț. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului.

De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar și nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Așa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată. Iau în considerare toate demersurile de contestare statutară și legală a acestui Congres după votul de învestitură”. Mesajul a fost publicat în contextul discuțiilor interne privind organizarea congresului de duminică.