DNA zdruncină „axa” Ciucu – Bolojan. Legături între proiecte imobiliare din Sectorul 6 și rețeaua din Oradea

Direcția Națională Anticorupție a dispus punerea sub acuzare a lui Ciprian Ciucu pentru luare de mită, într-un dosar care vizează și mai mulți oameni de afaceri. Potrivit anchetei, publicată de Cert Media, cazul capătă o dimensiune politică mai amplă, fiind corelat de sursa citată cu posibile legături din zona proiectelor imobiliare și a unor influențe politice cu punct de plecare în Oradea.

Procurorii susțin că, în contextul unor proceduri administrative pentru emiterea unor documente de urbanism în Sectorul 6, ar fi fost oferite foloase necuvenite sub forma unor servicii de publicitate și consultanță electorală. Acestea ar fi fost destinate susținerii activității politice a edilului. În același dosar sunt vizați doi oameni de afaceri acuzați de dare de mită și un altul acuzat de complicitate.

Potrivit ordonanței procurorilor, în noiembrie 2025, discuțiile ar fi avut loc în legătură cu un proiect imobiliar de amploare din București. Ancheta arată că un intermediar ar fi facilitat contactul dintre dezvoltatori și factorul de decizie din administrația locală.

În documentele citate, este menționat că foloasele ar fi constat în servicii destinate susținerii politice. În același dosar apar inițialele unor persoane implicate în zona de afaceri, fără a fi formulate până acum condamnări definitive. Ancheta descrie o presupusă legătură între procesul de autorizare urbanistică și beneficii cu caracter electoral.

Datele din registrele Primăriei Sectorului 6 arată că, la 20 noiembrie 2025, a fost emis certificatul de urbanism nr. 1123/139g pentru un imobil de pe Bulevardul Ghencea nr. 79D. Beneficiarul este Ghencea Residential Project SRL, iar documentul viza modificări la o autorizație de construire emisă anterior.

Compania este asociată proiectului rezidențial PRIMA Astera, parte a PRIMA Development Group, dezvoltator imobiliar cu activitate extinsă în Oradea și expansiune în București. În acționariatul și managementul societății apar nume precum Ștefan Alexandru Kopanyi, Andrei Moanță și Ion-Adrian Stoichină, acesta din urmă fiind co-CEO al grupului.

În documentele DNA apare un suspect identificat prin inițialele S.I. În paralel, în structura de conducere a proiectului imobiliar din Ghencea figurează Ion-Adrian Stoichină. Corelația dintre aceste informații este prezentată în ancheta jurnalistică drept un element de interes public, fără a exista însă o confirmare oficială privind identitatea completă a persoanelor din dosar.

PRIMA Development Group este descris ca unul dintre cei mai activi dezvoltatori din Oradea, cu proiecte rezidențiale în mai multe zone ale Capitalei și cu investiții semnificative în derulare.

Potrivit datelor economice publice, proiectul PRIMA Astera din Sectorul 6 este estimat la aproximativ 65 de milioane de euro și prevede construirea a 491 de apartamente în două etape. Grupul deține, de asemenea, rezerve de teren care pot susține mii de unități locative suplimentare în București.

Declarațiile publice ale companiei indică un volum de aproximativ 2.000 de apartamente aflate în diverse stadii de dezvoltare în Capitală și o capacitate de livrare de circa 1.000 de unități anual. La nivel consolidat, grupul ar avea proiecte evaluate la aproximativ 400 de milioane de euro, cu peste 5.000 de locuințe finalizate.

Ciprian Ciucu a fost susținut public ca parte a zonei reformiste din PNL, asociată frecvent cu Ilie Bolojan, lider politic provenit din administrația din Oradea. În spațiul public au fost ridicate întrebări privind modul în care s-au intersectat traiectoriile politice și expansiunea unor dezvoltatori imobiliari activi atât în Oradea, cât și în București.

În investigația jurnalistică sunt invocate și episoade anterioare relatate de presă, care fac referire la întâlniri între actori politici și reprezentanți ai mediului de afaceri din zona imobiliară. Aceste elemente sunt prezentate ca parte a unui context mai larg, fără a fi formulate concluzii judiciare.

Toate persoanele menționate beneficiază de prezumția de nevinovăție până la o decizie definitivă a instanței. Dosarul instrumentat de DNA se află în fază de anchetă, iar faptele reținute reprezintă acuzații care urmează să fie analizate de justiție. Cazul rămâne în lucru, iar documentele și declarațiile oficiale vor fi supuse evaluării instanțelor competente.