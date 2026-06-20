Relația dintre Ilie Bolojan și dezvoltatorul Ștefan Kopanyi, din nou în atenție. Ce informații sunt prezentate despre legăturile dintre cei doi

Relația dintre liderul PNL, Ilie Bolojan, și omul de afaceri orădean Ștefan Kopanyi revine în atenția publică după apariția unor informații privind o întâlnire privată desfășurată anul trecut la București. Într-o analiză publicată de Dan Andronic sunt trecute în revistă atât episodul cinei, cât și informațiile și speculațiile care circulă de mai mulți ani în Oradea despre legăturile dintre mediul politic și cel imobiliar.

Analiza semnată de Dan Andronic pornește de la informațiile apărute în presa centrală despre o cină privată la care Ilie Bolojan și omul de afaceri Ștefan Kopanyi ar fi participat, în iulie 2025, împreună cu partenerele lor, la un restaurant italian din București.

Autorul susține că episodul depășește dimensiunea unui simplu eveniment monden, în contextul în care Ilie Bolojan este una dintre cele mai importante figuri ale PNL și fost primar al municipiului Oradea.

Potrivit analizei, în Oradea relația dintre cei doi este cunoscută de mai mult timp, însă nu există documente oficiale care să dovedească existența unei legături instituționale directe.

„La Oradea, dincolo de liniștea aparentă din presa locală, unde nu s-a publicat niciodată vreun articol pe acest subiect și nu există date oficiale care să probeze o legătură instituțională directă. În oraș însă persistă un puternic mit urban alimentat de realitatea din teren.”

Materialul face referire și la mărturii neconfirmate oficial privind întâlniri informale care ar fi avut loc la restaurantul Ciuperca din Oradea.

„Conform acestor mărturii, liderii locali ai PNL se întâlneau periodic, adesea săptămânal, în cadru privat, la cunoscutul restaurant Ciuperca din Oradea, alături de o mână de antreprenori privilegiați. În cadrul acestor sesiuni informale, departe de ochii publicului și de transparența deciziilor consiliului local, s-ar fi trasat, în mod efectiv, parcursul urbanistic, direcțiile de dezvoltare și prioritățile de investiții ale municipiului”, scrie jurnalistul Dan Andronic.

Jurnalistul precizează însă că aceste afirmații sunt prezentate ca mărturii și nu sunt însoțite de dovezi oficiale care să le confirme. În același context este menționată și prezența dezvoltatorului imobiliar Ștefan Kopanyi la astfel de întâlniri.

„La aceste mese de strategie informală ar fi fost prezent adesea chiar dezvoltatorul numărul unu al zonei, Ștefan Kopanyi, cel a cărui expansiune imobiliară a atins acum Bucureștiul.”

Analiza susține că în Oradea au existat de-a lungul timpului numeroase discuții privind succesiunea dintre dezvoltările rezidențiale și investițiile realizate ulterior din bani publici.

„Deși conexiunile rămân oficial nedocumentate, întreaga comunitate discută pe la colțuri despre o rețetă administrativă cu circuit închis. Toată lumea vede cum răsar peste noapte noi cartiere rezidențiale private, urmate imediat, ca prin minune, de investiții masive din bani publici în utilități și linii noi de tramvai care cresc artificial valoarea acelor proiecte.”

Autorul adaugă că există și alte informații vehiculate în spațiul local, însă subliniază că acestea nu pot fi verificate. „În același registru al speculațiilor imposibil de verificat, dar intens invocate în culisele locale, se află și subiectul sensibil al unor proprietăți imobiliare din Viena, despre care se zvonește că ar fi fost dezvoltate sau achiziționate de Kopanyi. Dar nu numai pentru el”, mai scrie Dan Andronic.

În articol se arată că Ștefan Kopanyi este asociat cu Prima Development Group, companie prezentată drept unul dintre cei mai importanți dezvoltatori imobiliari din Oradea.

Conform datelor publicate de companie și citate în analiză, grupul a livrat în ultimele două decenii peste 5.000 de locuințe în Oradea și București și și-a extins puternic activitatea în Capitală prin proiecte rezidențiale de mari dimensiuni.

Autorul concluzionează că relația dintre un lider politic important și unul dintre cei mai influenți dezvoltatori imobiliari din Oradea reprezintă un subiect de interes public, în special în contextul anchetei DNA care îl vizează pe primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu.

Totodată, analiza subliniază că existența unei relații sociale nu reprezintă, în sine, dovada unei încălcări a legii.

„Această suprapunere nu dovedește (deocamdată) vreo ilegalitate, iar detalii din dosarul DNA nu au răzbătut public. Dar avem suficiente exemple despre relațiile sociale dintre politicieni și dezvoltatori influenți și avantajele informale, acces privilegiat ca să ne punem întrebări. În plus, când un dezvoltator născut din piața imobiliară orădeană ajunge să deruleze proiecte masive în București, inclusiv în Sectorul 6, cu primar PNL, iar Ilie Bolojan este premierul României și președintele PNL, întrebarea despre rețelele politice și economice devine inevitabilă”, a concluzionat jurnalistul Dan Andronic în analiza sa.