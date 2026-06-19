Adrian Veștea refuză să candideze la șefia PNL. Acuză un „simulacru democratic”

Premierul desemnat și prim-vicepreședintele PNL, Adrian Veștea, critică în termeni duri organizarea Congresului Extraordinar al Partidului Național Liberal și susține că refuzul amânării acestuia cu o săptămână urmărește blocarea învestirii noului Guvern. Veștea afirmă că nu va candida în aceste condiții și anunță că ia în calcul contestarea Congresului pe cale statutară și legală.

La scurt timp după ce PNL a anunțat convocarea Congresului Extraordinar și deschiderea depunerii moțiunilor pentru alegerea noii conduceri, Adrian Veștea a transmis un mesaj critic la adresa modului în care este organizată reuniunea.

Premierul desemnat susține că solicitarea privind amânarea Congresului cu o săptămână a fost respinsă fără justificare și consideră că această decizie afectează atât funcționarea partidului, cât și procesul de învestire a noului Executiv.

„Precizez faptul că eu consider profund anormal refuzul prelungirii cu o săptămână a termenului pentru Congres. Era o solicitare de bun simţ. Este evident că scopul nu este de a lămuri lucrurile în PNL, ci blocarea învestirii Guvernului. De asemenea, cred că acest Congres este un demers nestatutar şi nelegal. Nu voi gira printr-o candidatură acest simulacru democratic prin care se instalează dictatura în partid. Aşa cum am spus, cu părere de rău pentru cei care discută doar în termeni politici acum, preocupare este ca România să fie guvernată”, a scris Adrian Veștea pe Facebook.

În mesajul său, Adrian Veștea precizează că, după votul de învestitură al noului Guvern, va analiza toate căile prin care Congresul poate fi contestat.

Acesta afirmă că ia în calcul atât demersuri statutare în interiorul partidului, cât și acțiuni pe cale legală, apreciind că organizarea reuniunii extraordinare nu respectă prevederile în vigoare.

Consiliul Național Extraordinar al PNL a decis convocarea Congresului Extraordinar, în cadrul căruia liberalii vor alege noua conducere a partidului.

Conducerea formațiunii a anunțat că depunerea moțiunilor pentru funcția de președinte al PNL este deschisă, iar termenul-limită este 20 iunie, ora 17:00.

Tot în cadrul Congresului vor fi supuse votului modificări importante ale Statutului partidului.

Printre cele mai importante schimbări se numără desființarea Biroului Executiv, înființarea Biroului Permanent Național ca principală structură de conducere, reducerea numărului de prim-vicepreședinți de la patru la unul singur, înființarea Comisiei Naționale pentru Litigii și modificarea procedurilor privind sancționarea membrilor partidului.

În aceeași zi, președintele PNL, Ilie Bolojan, și-a oficializat candidatura pentru un nou mandat la conducerea partidului.

Acesta a declarat că PNL are nevoie de o conducere legitimă și de o direcție clară pentru perioada următoare, motiv pentru care va intra în competiția internă alături de echipa sa.

Declarațiile lui Adrian Veștea deschid astfel un nou conflict în interiorul Partidului Național Liberal, cu doar câteva zile înaintea Congresului Extraordinar care urmează să stabilească noua conducere și să decidă modificările de statut propuse de actuala conducere a formațiunii.