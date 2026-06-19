Adrian Veștea, mesaj după întâlnirea cu „actualul și viitorul ministru al Finanțelor”: Nu voi promite o schimbare de 180 de grade

Adrian Veștea a anunțat vineri, după o întâlnire cu Alexandru Nazare, că viitorul Executiv va continua politica de prudență bugetară și va păstra continuitatea la conducerea Ministerului Finanțelor. Premierul desemnat a precizat că a discutat despre execuția bugetară, măsurile care vor fi incluse în programul de guvernare și perspectivele economice pentru următoarele luni. În același timp, el a avertizat că prelungirea crizei politice poate afecta economia și credibilitatea României în fața investitorilor și a agențiilor de rating.

Adrian Veștea a transmis că a avut o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care îl vede în continuare la conducerea Ministerului Finanțelor, în contextul provocărilor economice cu care se confruntă România în perioada următoare.

„Am avut o întâlnire de lucru cu actualul şi viitorul ministru al Finanţelor, Alexandru Nazare. Mi-am dorit continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările pe care le avem în faţă în următoarele luni. Am discutat cu domnul Nazare despre execuţia bugetară de până acum, despre perspectivele următoarelor luni, dar şi despre măsurile concrete pe care le vom include în programul de guvernare”, a scris, pe Facebook, Adrian Veștea.

Premierul desemnat a subliniat că noul Executiv va trebui să continue politica de disciplină fiscală, în special în ceea ce privește controlul cheltuielilor publice și gestionarea atentă a resurselor bugetare.

„Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudenţă bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului”, a afirmat Adrian Veștea.

Totodată, acesta consideră că măsurile economice trebuie să țină cont de situația reală din societate și de nevoile mediului privat pentru a susține revenirea consumului și refacerea încrederii în economie.

„În acelaşi timp, trebuie să avem o înţelegere corectă a realităţilor sociale şi economice pentru a reporni consumul şi pentru a recâştiga încrederea pierdută, aşa cum ne-au transmis şi reprezentanţii mediului de afaceri”, a adăugat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a susținut că perioada de instabilitate politică din ultimele săptămâni a generat incertitudine și a amplificat riscurile economice, motiv pentru care instalarea rapidă a unui nou Guvern reprezintă o prioritate.

„Ultima lună și jumătate de criză politică nu a făcut bine României. Această stare de incertitudine la nivel guvernamental este de natură să provoace daune și mai mari dacă nu reușim să ieșim din zodia haosului. Cred cu tărie că toată lumea înțelege necesitatea instalării rapide a unui nou Guvern legitim, cu puteri depline, capabil să poarte un dialog credibil atât cu partenerii interni, cât și cu cei externi. Sunt convins că, după toate eforturile făcute, nimeni nu îşi doreşte ca, pe fondul prelungirii crizei politice, România să fie retrogradată la categoria «junk» de către agenţiile de rating. O asemenea evoluţie ar afecta economia, investiţiile şi costurile de finanţare ale statului”, a susţinut Adrian Veștea.

În acest context, șeful viitorului Executiv a anunțat că, după votul de învestitură, va începe consultări cu reprezentanții mediului de afaceri, cu investitori români și străini, precum și cu cele trei mari agenții internaționale de evaluare financiară.

Potrivit acestuia, obiectivul principal al acestor discuții va fi consolidarea încrederii în economia României și evitarea unui scenariu în care țara ar putea pierde statutul investițional actual.

În mesajul său, Adrian Veștea a respins ideea unei schimbări radicale de direcție și a afirmat că va conduce Guvernul pe baza principiilor de echilibru și responsabilitate.

„Ştiu că multă lume se aşteaptă de la mine să promit o schimbare de 180 de grade. Nu voi face asta. Voi fi un prim-ministru al echilibrului şi al responsabilităţii, într-un moment deloc simplu pentru ţară. Nu am crezut niciodată în ideea «după mine, potopul», ci în datoria de a face bine ţării şi naţiunii. Iar stabilitatea şi un Guvern legitim, cu puteri depline, pot face acest lucru mai bine decât formula actuală”, a declarat Adrian Veștea.

Premierul desemnat a anunțat că a finalizat joi Programul de guvernare pentru perioada 2026-2028, un document de 68 de pagini care descrie contextul economic, social și de securitate în care România va trebui să acționeze în următorii ani.

Documentul vorbește despre necesitatea unor reforme structurale și a unei administrații eficiente, într-o perioadă caracterizată de provocări multiple la nivel intern și extern.

Conform lui Adrian Veștea, principalele priorități ale viitorului Cabinet vor fi implementarea programelor SAFE și PNRR, continuarea demersurilor pentru aderarea la OCDE și consolidarea securității naționale. Totodată, premierul desemnat a precizat că va păstra măsurile care și-au demonstrat eficiența și că va analiza „onest” fiecare decizie adoptată până în prezent.

În mai multe declarații publice făcute în ultimele săptămâni, Adrian Veștea a susținut că își dorește ca funcția de ministru al Finanțelor să fie ocupată în continuare de Alexandru Nazare, considerând că stabilitatea la conducerea instituției este esențială în actualul context economic și bugetar.