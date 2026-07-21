Lovitură grea pentru PNL. Ce a decis Curtea de Apel București

PNL a pierdut definitiv apelul formulat împotriva deciziei Tribunalului București privind suspendarea hotărârii de convocare a Congresului Extraordinar din iunie 2026. Curtea de Apel București a pronunțat marți, 21 iulie, o hotărâre definitivă prin care a respins solicitarea liberalilor. Decizia menține suspendarea efectelor actului contestat până la soluționarea procesului pe fond. Litigiul privește legalitatea procedurii de convocare a Congresului Extraordinar al partidului.

PNL nu mai are nicio cale de atac împotriva suspendării provizorii dispuse de Tribunalul București, după ce Curtea de Apel București a respins definitiv apelul formulat de partid. Prin această soluție, suspendarea hotărârii Consiliului Național Extraordinar privind convocarea Congresului Extraordinar din iunie 2026 rămâne în vigoare până la pronunțarea unei hotărâri definitive asupra fondului cauzei.

Potrivit minutei instanței, decizia este definitivă și nu mai poate fi contestată.

„Respinge apelul ca nefondat. Definitivă. Pronunţată astăzi, 21.07.2026, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei”, se arată în minuta Curții de Apel București.

În aceste condiții, hotărârea Consiliului Național Extraordinar prin care a fost convocat Congresul nu produce efecte până la finalizarea procesului în care este analizată legalitatea acesteia.

Litigiul vizează Hotărârea Consiliului Național Extraordinar al PNL nr. 01/2026, adoptată în 19 iunie 2026, prin care a fost convocat Congresul Extraordinar desfășurat două zile mai târziu.

La începutul lunii iulie, Tribunalul București a dispus suspendarea executării acestui act, apreciind că efectele sale trebuie oprite până la soluționarea definitivă a acțiunii privind anularea hotărârii.

În același dosar, instanța a respins acțiunea formulată împotriva lui Ilie Bolojan și a secretarului general al partidului, Dan Motreanu, stabilind că aceștia nu au calitate procesuală pasivă. Procesul continuă însă împotriva Partidului Național Liberal.

Hotărârea Curții de Apel nu stabilește că actul contestat este nul și nici nu se pronunță asupra legalității Congresului Extraordinar. Decizia confirmă exclusiv menținerea suspendării provizorii până la soluționarea definitivă a cauzei.

Congresul Extraordinar al PNL din 21 iunie 2026 a fost organizat în baza hotărârii a cărei suspendare a fost menținută acum definitiv de Curtea de Apel București.

În cadrul reuniunii, Ilie Bolojan a fost reales în funcția de președinte al PNL, în baza moțiunii „Modernizare cu rădăcini”, fiind desemnată și noua echipă de conducere a partidului.

Delegații au aprobat, totodată, modificări ale Statutului PNL și mai multe hotărâri cu caracter politic și disciplinar. Printre acestea s-au numărat reafirmarea poziției împotriva unei alianțe cu PSD și solicitarea demisiei unor lideri liberali care l-au contestat pe Ilie Bolojan, între care Adrian Veștea, Hubert Thuma, Alina Gorghiu, Rareș Bogdan și Lucian Bode.

Acțiunea în instanță a fost deschisă de 18 membri ai PNL, care susțin că procedura de convocare și organizare a Congresului nu a respectat prevederile Statutului aflat în vigoare la acel moment.

Dosarul soluționat marți de Curtea de Apel București este distinct de un alt litigiu aflat pe rolul instanțelor și care vizează hotărârile adoptate în cadrul Congresului Extraordinar.

În 8 iulie, Tribunalul București a dispus suspendarea tuturor hotărârilor adoptate la Congresul din 21 iunie, inclusiv alegerea noii conduceri a partidului, modificările Statutului și alte 13 decizii adoptate ulterior de Biroul Permanent Național.

Și această hotărâre a fost atacată cu apel de PNL, însă până la pronunțarea unei soluții definitive produce efecte juridice, ceea ce înseamnă că actele adoptate la Congres și conducerea aleasă atunci rămân suspendate provizoriu.

În analiza preliminară efectuată în acel dosar, judecătorii au reținut existența unor diferențe între Statutul aflat oficial în vigoare și regulile aplicate la organizarea Congresului, inclusiv în ceea ce privește depunerea candidaturilor, desfășurarea alegerilor interne și procedurile disciplinare.

Procesul are la bază acuzațiile formulate de contestatarii conducerii PNL, care susțin că organizarea Congresului s-a realizat în baza unor modificări statutare care nu intraseră încă în vigoare. Potrivit Legii partidelor politice, modificările aduse Statutului trebuie verificate de Tribunalul București și publicate ulterior în Monitorul Oficial pentru a produce efecte juridice.

PNL a susținut în instanță că suspendarea hotărârii de convocare nu poate anula un Congres deja desfășurat. Cu toate acestea, suspendarea ulterioară a hotărârilor adoptate în cadrul Congresului a înlăturat, cel puțin provizoriu, efectele juridice ale alegerii noii conduceri și ale deciziilor adoptate ulterior.

Prin respingerea definitivă a apelului, Curtea de Apel București a menținut suspendarea hotărârii de convocare a Congresului, însă instanțele urmează să se pronunțe în continuare asupra fondului cauzei, respectiv asupra legalității convocării Congresului și a validității hotărârilor adoptate în cadrul acestuia.