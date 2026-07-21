Prețurile pieselor auto, în centrul unei investigații. Ce a decis Consiliul Concurenței în cazul epiesa.ro

Consiliul Concurenţei a aplicat amenzi în valoare totală de 4,49 milioane de lei companiei Euro Parts Distribution SRL şi unui număr de 15 francizaţi ai reţelelor epiesa.ro şi targuldepiese.ro, după ce a constatat existenţa unor înţelegeri privind stabilirea preţurilor de revânzare pentru piese şi accesorii auto.

Sancţiunile însumează 4.492.514 lei, echivalentul a aproximativ 881.144 de euro, potrivit autorităţii. Decizia reprezintă una dintre primele sancţiuni aplicate în România în urma unei investigaţii care a vizat modul de funcţionare a unui sistem de franciză. Consiliul Concurenţei precizează că investigaţia a urmărit respectarea regulilor de concurenţă în relaţia dintre francizor şi operatorii din reţea.

„Consiliul Concurenţei a sancţionat compania Euro Parts Distribution SRL şi 15 francizaţi din cadrul reţelelor de franciză epiesa.ro şi targuldepiese.ro, cu amenzi în valoare totală de 4.492.514 lei (aprox. 881.144 euro), pentru stabilirea preţurilor de revânzare a pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule”, se arată în comunicatul Autorităţii de Concurenţă.

Potrivit instituţiei, francizaţii ar fi acceptat, în perioada 2018–2023, clauze contractuale considerate anticoncurenţiale. Aceste prevederi ar fi impus vânzarea pieselor şi accesoriilor pentru autovehicule în magazinele fizice la preţurile afişate pe site-urile epiesa.ro şi targuldepiese.ro, platforme deţinute de francizorul Euro Parts Distribution.

Consiliul Concurenţei a transmis că analiza face parte dintr-o investigaţie mai amplă privind mai multe sisteme de franciză active pe piaţa din România. Autoritatea verifică modul în care aceste modele comerciale respectă prevederile legislaţiei în domeniul concurenţei.

„Decizia marchează o etapă importantă în practica autorităţii, fiind una dintre primele sancţiuni aplicate în România în urma unei investigaţii privind funcţionarea unui sistem de franciză. Deşi franciza este un model legitim de dezvoltare comercială şi presupune existenţa unor reguli comune privind identitatea şi funcţionarea reţelei, aceasta nu poate justifica restrângerea concurenţei prin impunerea preţurilor de revânzare”, a declarat Bogdan Chiriţoiu, preşedintele Consiliului Concurenţei.

Autoritatea a precizat că existenţa unei reţele de franciză permite stabilirea unor reguli comune privind identitatea şi organizarea comercială, însă acestea nu trebuie să ducă la limitarea concurenţei între operatorii implicaţi.

Legislaţia în domeniul concurenţei interzice înţelegerile între companii şi practicile concertate care pot împiedica, restrânge sau denatura concurenţa pe piaţa românească. Consiliul Concurenţei a menţionat că firmele implicate în astfel de practici pot contacta autoritatea pentru a putea beneficia, în anumite condiţii, de imunitate sau de reduceri ale amenzilor.

Sancţiunile aplicate companiei Euro Parts Distribution SRL şi celor 15 francizaţi au fost stabilite în urma constatărilor făcute de Consiliul Concurenţei în această investigaţie.

Instituţia a anunţat că decizia finală va fi publicată pe pagina web a Consiliului Concurenţei după eliminarea informaţiilor considerate confidenţiale.

Investigaţia face parte din acţiunile autorităţii pentru verificarea modului în care sunt respectate regulile de concurenţă în diferite domenii economice şi în diverse forme de organizare comercială.