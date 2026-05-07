Bogdan Chirițoiu a precizat că raportul investigației realizate de Consiliul Concurenței este finalizat și a fost deja transmis instituțiilor bancare vizate. În această perioadă, autoritatea așteaptă comentariile și observațiile băncilor, acestea reprezentând dreptul lor la apărare. După primirea răspunsurilor, documentele vor fi analizate de conducerea instituției și de echipa implicată în anchetă, urmând să fie adoptată o decizie.

Potrivit lui Bogdan Chirițoiu, concluziile preliminare ale raportului indică existența unui schimb de informații între bănci care ar distorsiona concurența. Mai exact, investigația arată că, în momentul în care o bancă transmite cotațiile pentru ROBOR, aceasta cunoaște deja cotațiile celorlalte bănci participante, fapt care influențează deciziile instituțiilor financiare și afectează corectitudinea indicelui.

„La nivelul de investigaţie, la nivelul preliminar, raportul e gata. A fost transmis băncilor, am aşteptăm comentariile pe care le fac băncile, dar ăsta e dreptul lor la apărare. O să analizez eu şi colegii mei când primim acest răspuns al băncilor şi apoi vom lua o decizie. Deci, undeva la începutul lunii viitoare o să avem o decizie. Raportul investigaţiei e finalizat, acum, trebuie, repet, să luăm decizie”, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

Președintele autorității a explicat că raportul susține că respectivele cotații nu sunt independente, însă decizia finală va fi luată doar după analizarea argumentelor prezentate de sectorul bancar.

„Raportul susţine că există un schimb de informaţii care distorsionează concurenţa. Deci, faptul că în momentul când cotează, o bancă, când spune care e cotaţia ei pentru ROBOR, ştie care-s cotaţiile altor bănci, influenţează decizia băncii şi distorsionează mesajul sau corectitudinea indicelui, să spunem, aşa. Deci, cotaţiile nu sunt independente, asta susţine raportul. Repet, asta vom decide eu şi colegii mei, după ce ascultăm şi argumentele băncilor”, a explicat şeful Consiliului Concurenţei.

Bogdan Chirițoiu a participat joi la conferința Future of Governance International, eveniment dedicat temei „The Great Governance Reset”. Conferința, ajunsă la cea de-a cincea ediție și organizată de Envisia – Boards of Elite, a reunit lideri din sectorul public și privat, membri ai consiliilor de administrație, investitori și experți internaționali.

În cadrul dezbaterilor au fost abordate teme legate de reconstruirea legitimității instituționale, conceptul de guvernanță pregătită pentru situații de criză, păstrarea controlului uman într-o lume influențată de inteligența artificială și rolul noilor generații în structurile de decizie.

„La nivel preliminar, raportul e gata. A fost transmis băncilor, așteptăm comentariile pe care le fac băncile, dar acesta este dreptul lor la apărare. O să analizăm răspunsurile și apoi vom lua o decizie. Undeva la începutul lunii viitoare o să avem o decizie", a declarat Bogdan Chirițoiu.

„Raportul susține că există un schimb de informații care distorsionează concurența. În momentul în care o bancă spune care este cotația ei pentru ROBOR și știe care sunt cotațiile altor bănci, acest lucru influențează decizia băncii și distorsionează corectitudinea indicelui. Deci, cotațiile nu sunt independente, asta susține raportul", a explicat acesta.

ROBOR reprezintă indicele utilizat pentru calcularea dobânzilor variabile la numeroase credite în lei acordate populației și companiilor, astfel că orice posibilă influențare a modului de stabilire a acestuia poate avea efect direct asupra ratelor plătite de clienți.