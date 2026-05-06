Cursul valutar anunţat de Banca Naţională a României miercuri, 6 mai 2026, indică o nouă depreciere semnificativă a leului în raport cu moneda europeană. BNR a publicat o referinţă oficială de 5,2688 lei pentru un euro, nivel care reprezintă un nou maxim istoric şi confirmă tendinţa accelerată de slăbire a monedei naţionale.

Presiunea asupra leului s-a văzut şi pe piaţa interbancară, unde euro a depăşit pragul de 5,26 lei în timpul tranzacţiilor de miercuri. În jurul orei 13.00, moneda europeană era tranzacţionată la aproximativ 5,26 lei, marcând cel mai ridicat nivel înregistrat până acum pe această piaţă.

Creşterea accelerată vine după mai multe şedinţe consecutive în care banca centrală a anunţat valori record pentru perechea euro/leu. Evoluţia din ultimele zile arată o depreciere rapidă a monedei naţionale, pe fondul instabilităţii politice şi al tensiunilor din piaţa financiară.

Iată cum a evoluat cursul euro/leu stabilit de BNR în ultimele zile:

Data Curs euro/leu 29 aprilie 2026 5,1004 lei/euro 30 aprilie 2026 5,1417 lei/euro 4 mai 2026 5,1998 lei/euro 5 mai 2026 5,2180 lei/euro 6 mai 2026 5,2688 lei/euro

În perioada 1-3 mai 2026 nu au avut loc şedinţe bancare, iar BNR nu a publicat curs oficial.

Cursul valutar a continuat să crească accelerat şi în ziua în care Parlamentul a dezbătut şi votat moţiunea de cenzură împotriva Guvernului Bolojan. Evoluţiile din piaţa interbancară au indicat o volatilitate ridicată încă din primele ore ale dimineţii.

Leul a început şedinţa de tranzacţionare în intervalul 5,18 – 5,19 lei pentru un euro, aproape de nivelul oficial anunţat de BNR în ziua precedentă. În acel moment, piaţa se afla deja sub presiunea recordului istoric stabilit marţi, când banca centrală afişase o referinţă de 5,2180 lei/euro.

În jurul orei 12.40, chiar înainte de votul moţiunii, euro era tranzacţionat la 5,21 lei pe piaţa interbancară. În timpul dezbaterilor parlamentare, moneda europeană s-a menţinut într-un interval cuprins între 5,1970 lei şi 5,2070 lei.

După ora 13.00, presiunea asupra monedei naţionale s-a accentuat puternic. Euro a depăşit rapid pragul de 5,23 lei şi a atins chiar nivelul de 5,24 lei, într-o mişcare care a amplificat temerile privind stabilitatea cursului de schimb.

Creşterea euro nu s-a limitat la cursul valutar oficial sau la piaţa interbancară. Mişcările rapide ale monedei europene s-au reflectat imediat şi în oferta afişată de băncile comerciale pentru populaţie.

După adoptarea moţiunii de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, băncile au majorat semnificativ cursurile de schimb pentru operaţiunile de vânzare a monedei europene. În unele cazuri, diferenţele afişate au fost considerabile faţă de referinţa oficială publicată de BNR.

Mai multe instituţii bancare au afişat pentru euro cursuri de vânzare cuprinse între 5,30 lei şi 5,35 lei. Nivelurile ridicate au reflectat volatilitatea accentuată din piaţă şi creşterea cererii pentru valută într-un context politic şi economic tensionat.

Diferenţele dintre cursul oficial al BNR, cotaţiile interbancare şi ofertele practicate de băncile comerciale au evidenţiat presiunea puternică exercitată asupra leului în ultimele zile, într-un moment în care piaţa financiară a reacţionat rapid la evoluţiile politice interne.

La data de 6 mai 2026, indicii de referință ai pieței monetare interbancare au rămas constanți față de ședința precedentă, confirmând o etapă de plafonare a costurilor de împrumut între bănci. Valorile principale comunicate de BNR sunt următoarele:

ROBOR 3M: 5,86% (indexul principal pentru majoritatea creditelor de consum în lei, fără nicio variație față de ziua anterioară).

ROBOR 6M: 5,95% (utilizat în special pentru creditele ipotecare, menținându-se sub pragul psihologic de 6%).

ROBOR 12M: 6,01% (referința pentru scadențele pe un an, indicând o anticipare de stabilitate pe termen lung).

Lipsa oricărei fluctuații în această zi sugerează un echilibru între cererea și oferta de lichiditate din piață, oferind predictibilitate debitorilor ale căror rate sunt recalculate în funcție de aceste cotații în cursul lunii mai.

