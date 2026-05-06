Leul se menține sub presiune după turbulențele politice generate de căderea Guvernului prin moțiune de cenzură, iar piața valutară a reacționat rapid la incertitudinea instalată în economie. Miercuri, cursul din piața interbancară a ajuns la 5,23 lei pentru un euro, după ce marți moneda europeană atinsese deja un nou maxim istoric de 5,2 lei.

Deprecierea monedei naționale are efecte directe asupra costurilor suportate de populație. Ratele la creditele în euro cresc pentru debitorii care au împrumuturi în moneda europeană, în timp ce chiriile din marile orașe, calculate în euro, devin mai greu de suportat pentru mulți români. În paralel, scumpirile se transferă și în prețurile produselor de la raft, pe fondul dependenței ridicate de importuri.

România importă volume importante de produse alimentare, iar plata acestora se face în euro. În primele două luni ale anului, valoarea importurilor de alimente a ajuns la 1,86 miliarde de euro. Printre produsele aduse din exterior se numără orezul, zahărul, fructele și legumele, iar deprecierea leului înseamnă automat costuri mai mari pentru comercianți și consumatori.

Economiștii avertizează că efectele cursului valutar se vor reflecta și în inflație. Specialiștii estimează că avansul euro ar putea adăuga aproximativ trei puncte procentuale la rata inflației, într-un context economic deja afectat de scumpiri și de tensiunile geopolitice din regiune.

Tensiunile din piața valutară se reflectă și în costurile la care statul român se împrumută. Pe piața titlurilor de stat, randamentele obligațiunilor pe 10 ani se situează la 7,29%, în ușoară scădere față de ziua precedentă, când dobânzile urcaseră până în jurul valorii de 7,4%.

Chiar dacă reculul indică o temperare moderată a presiunii din piață, nivelul dobânzilor rămâne ridicat comparativ cu începutul anului. Față de luna februarie, costurile de finanțare ale statului sunt mai mari cu aproximativ un punct procentual, semnal că investitorii cer prime de risc mai consistente în actualul context politic și economic.

Creșterea dobânzilor are un impact direct asupra bugetului public. Statul are nevoie de împrumuturi pentru plata salariilor și pensiilor, dar și pentru finanțarea investițiilor publice. În aceste condiții, costurile suplimentare generate de dobânzile mai mari se traduc într-o presiune suplimentară asupra finanțelor publice.

În paralel, investitorii au reacționat și pe piața de capital. În ultimele două săptămâni și jumătate, aproximativ 33 de miliarde de lei s-au evaporat de pe Bursa de Valori București, pe fondul volatilității și al incertitudinilor legate de evoluția politică și economică.

În ciuda tensiunilor din piața valutară și a nivelului ridicat al dobânzilor, Bursa de Valori București a înregistrat miercuri o evoluție pozitivă. Principalul indice al pieței a urcat cu 0,4%, semn că o parte dintre investitori continuă să păstreze interes pentru activele locale.

Totuși, contextul economic rămâne complicat pentru populație. Scumpirile alimentate de deprecierea leului se suprapun peste efectele crizelor geopolitice și peste creșterea accelerată a prețurilor la carburanți.

Motorina se apropie și în București de pragul de 10 lei pe litru, iar în unele stații de alimentare din țară acest nivel a fost deja depășit. Și benzina standard a trecut în weekend de pragul de 9 lei pe litru, ceea ce accentuează presiunea asupra costurilor de transport și, implicit, asupra prețurilor din economie.

La începutul săptămânii, motorina era cotată la 9,22 lei pe litru, iar benzina la 8,83 lei. În mai puțin de o săptămână, costul unui plin a crescut cu aproape 40 de lei pentru un șofer, pe fondul scumpirilor accelerate din sectorul carburanților.

