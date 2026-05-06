Ilie Bolojan a transmis miercuri, 6 mai 2026, un mesaj public, la doar o zi după căderea Guvernului pe care l-a condus, afirmând că perioada de 10 luni în fruntea Executivului a reprezentat o onoare și o etapă intensă de reforme.

În mesajul postat pe Facebook, acesta a subliniat că a încercat, pe durata mandatului, să aducă ordine în finanțele României, să corecteze nedreptăți și să promoveze reforme pentru modernizarea statului, susținând că a demonstrat că este posibil un alt mod de guvernare. El a transmis că cetățenii au fost nevoiți să suporte dificultățile generate de măsurile de redresare fiscală, precizând că acestea nu au fost un scop în sine, ci un cost necesar pentru reconstrucție și viitoare bunăstare.

Fostul premier a mulțumit echipei cu care a colaborat în această perioadă, afirmând că a întâlnit oameni de calitate din toate nivelurile administrative și că, împreună, au demonstrat că guvernarea se poate face pe bază de reguli, fără risipă a banului public și fără aroganță.

În ceea ce privește finalul mandatului, acesta a susținut că „inevitabilul s-a produs” după ce au fost afectate privilegii și au fost expuse nereguli, ceea ce ar fi generat reacții pe măsură. Bolojan a transmis că va continua să acționeze în interesul României până la finalul mandatului său și că nu va renunța la principiile asumate de-a lungul carierei sale politice.

El a încheiat mesajul afirmând că sprijinul primit în ultima perioadă îl motivează să continue să se implice în viața publică și că, deși o etapă se încheie, valorile pe care le susține rămân neschimbate, exprimându-și recunoștința față de susținători.

„Dragi români, a fost o onoare pentru mine să fiu 10 luni în serviciul țării noastre, în funcția de prim-ministru.

Am făcut tot ce mi-a stat în putință pentru a aduce ordine în finanțele României, a corecta nedreptăți și a promova reforme pentru modernizarea României. Cel mai important, am dovedit că este posibil un alt mod de a guverna.

Vă mulțumesc, dragi români, pentru că ați suportat neajunsurile pe care le presupune îndreptarea finanțelor țării. Ele nu au fost un scop în sine sau o alegere, ci un preț pentru reconstrucție și bunăstare în viitor.

Le mulțumesc celor cu care am colaborat în munca de echipă din aceste 10 luni, pentru un alt model de guvernare. Am cunoscut mulți oameni de calitate, de la cele mai simple funcții până la cele mai înalte.

Împreună am dovedit că se poate guverna cu reguli, fără să risipești banii publici și fără aroganță.

După 10 luni, s-a întâmplat inevitabilul. Când ataci privilegii și aprinzi lumina, reacțiile sunt pe măsură.

Până în ultima zi în această funcție, voi lucra pentru interesele României și nu voi abandona principiile pe care le-am probat în toată cariera mea.

Tot sprijinul pe care l-am primit, mai ales în ultima lună, mă motivează să merg mai departe, să lupt în continuare pentru România și viitorul ei. Se încheie o etapă, începe alta, iar valorile pentru care lupt rămân aceleași și este esențial că vă simt alături.

MULȚUMESC, ROMÂNIA!”, este mesajul lui Bolojan.

Partidul Național Liberal (PNL) a decis că va rămâne în opoziție, potrivit unei declarații făcute de Ciprian Ciucu, care a prezentat hotărârea conducerii partidului.

Liberalii au spus că Partidul Social Democrat (PSD) este responsabil pentru criza politică actuală. Ei au afirmat că PSD ar fi contribuit la ruperea coaliției de guvernare și, împreună cu Alianța pentru Unirea Românilor (AUR), ar fi format majoritatea care a dus la moțiunea de cenzură și la căderea Guvernului Bolojan.

PNL a transmis că PSD ar trebui să își asume conducerea țării și să nu evite responsabilitatea, mai ales după ce a susținut și a provocat schimbările politice recente. Liberalii au spus că PSD nu și-ar fi respectat angajamentele din coaliție și ar fi acționat iresponsabil într-o perioadă dificilă pentru România. Din acest motiv, PNL consideră că PSD nu mai este un partener de încredere pentru formarea unui nou guvern.