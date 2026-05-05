Ciprian Ciucu a anunțat că liberalii se reunesc în ședință pentru a decide parcursul politic într-un moment pe care îl consideră decisiv pentru partid și pentru România.

În acest context, liderul PNL a subliniat că sprijinul pentru Ilie Bolojan nu este pus sub semnul întrebării și că direcția va fi stabilită în funcție de rezultatul votului din Parlament.

„În primul și în primul rând, Ilie Bolojan nu va mai cere sprijinul partidului, pentru că îl are deja. L-a solicitat de văd 2-3 ori până acum, deci nu se pune problema de sprijin. Pur și simplu, diseară, la ora 17, noi vom decide drumul Partidului Național Liberal de acum înainte, pentru că ne aflăm cu adevărat într-un moment de inflexiune. Cu alte cuvinte, noi avem două opțiuni, practic: să rămânem la guvernare într-un guvern minoritar, dacă este posibil. Dacă nu este posibil, noi vom merge în Opoziție. Aceasta este calea corectă pe care Partidul Național Liberal a anunțat-o de mai bine de două luni deja. Spunem același lucru, am dat toate semnalele omenește posibile și ne vom ține de cuvânt, pentru că această criză politică a fost provocată, efectiv, artificial. Deci nu există niciun fel de rațiune să dai jos un guvern, fără ca atunci când îl dai jos, să ai și pregătit motivul pentru care îl dai jos, adică de a pune un alt guvern. Noi am votat de două ori consecutiv în BPN că nu vom mai face alianță cu PSD, dacă acest partid va dărâma guvernul și vedem că astăzi acest lucru vrea să facă", a spus Ciucu.

Ciprian Ciucu a negat categoric ipoteza apariției unei noi formațiuni politice în jurul lui Ilie Bolojan, în eventualitatea unui eșec politic.

El a insistat că partidul rămâne unit în jurul actualului lider, chiar dacă pot exista opinii diferite la nivelul unor filiale.

„Nu, nu există acest scenariu. Tot partidul este cu Ilie Bolojan. Evident, poate sunt, nu știu, 10-20% dintre filiale care nu l-ar susține, dar vă garantez că tot partidul, astăzi, are încădere în Ilie Bolojan și este alături de Ilie Bolojan”, a mai precizat Ciucu.

În paralel, liderul liberal a transmis un mesaj ferm privind relația cu PSD, pe care o consideră compromisă în actualul context politic.

„Nu mai stăm la masă cu oameni neserioși. Nu putem să mai avem încredere în PSD. Este clar că suntem în o situație foarte dificilă. Ajunsesem în momentul în care măsurile dificile au fost deja luate și acum urma creșterea. Și era doar normal să rămână acest guvern, să meargă mai departe, să se întâmple rotativa, să ne ținem de protocolul de guvernare, că de aceea l-am semnat, și nu să ne apucăm să derâmăm guvernul și să afectăm țara, pentru că, vă zic, consecințele vor fi foarte importante. Dincolo de faptul că a crescut cursul euro-leu sau dolar-leu. Sunt aceste reforme care sunt esențiale pentru viitorul nostru, cum ar fi programul SAFE, care înseamnă foarte mulți bani pentru România”, a mai spus liderul PNL.

Ciprian Ciucu a precizat că liberalii au transmis deja poziția lor în cadrul consultărilor cu Nicușor Dan, excluzând o coaliție în care PSD să fie partener.

„Nu. Vom rămâne la masă, dar fără PSD. Și acest lucru i l-am transmis deja domnului Nicușor Dan și față în față, în urmă cu două săptămâni la Cotroceni, la consultări”.

În același timp, liderul liberal a indicat că partidul este pregătit pentru ambele variante posibile după votul moțiunii.

„Nu sunt foarte optimist, dar mi-e greu să mă pronunț. Nu este vorba doar despre soarta Guvernului, ci despre soarta României”, a declarat Ciprian Ciucu.

„Această criză politică a venit de nicăieri. Nimeni nu avea nevoie de ea”, a spus Ciucu.

El a reiterat că partidul rămâne alături de Ilie Bolojan și că decizia finală va fi luată în ședința conducerii.

„Avem două opțiuni: ori să rămânem într-un guvern minoritar, este foarte greu, în acest context, să mai facem o majoritate, ori să mergem în opoziție. Dacă PSD pică acest guvern, nu vom mai face altă alianță cu PSD. Este exclusă posibilitatea unei reconcilieri cu PSD. Ei au răspunderea că au adus țara aici, ei trebuie să guverneze. Nu PNL este responsabil de această criză politică. Varianta de premier de la PNL este Ilie Bolojan. Altă posibilitate nu avem, suntem asumați”, a afirmat Ciprian Ciucu

Liderul deputaților PNL, Gabriel Andronache, a anunțat o schimbare de strategie privind participarea la votul moțiunii de cenzură.

Acesta a explicat că parlamentarii liberali vor fi prezenți în sală, însă nu vor vota, într-un context pe care îl consideră incert și tensionat.

„A intervenit o modificare față de poziția anunțată ieri. Parlamentarii PNL vor sta în sală și vor spune «Prezent, nu votez»”, a declarat Andronache.

Decizia este justificată prin evaluarea situației din Parlament și a negocierilor în desfășurare.

„Această modificare intervine ca urmare a faptului că noi credem că moțiunea se joacă. Colegii vor sta de vorbă cu colegii care vor să voteze moțiunea pentru a-i convinge să nu o voteze”, a explicat Andronache.

Totodată, liderul liberal a invocat existența unor presiuni asupra parlamentarilor, în special asupra celor neafiliați.

„Am primit semnale îngrijorătoare că asupra colegilor neafiliați se fac presiuni inacceptabile. De aceea, rămânem în sală pentru a fi siguri că nu asistăm la un vot forțat”, a mai spus liderul deputaților PNL.

Parlamentul României s-a reunit în ședință comună pentru dezbaterea și votul asupra moțiunii de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan.

Lucrările sunt conduse de Mircea Abrudean, președintele Senatului, care a anunțat prezența a 402 parlamentari din totalul de 464.

Moțiunea, intitulată „STOP ‘Planului Bolojan’ de distrugere a economiei, de sărăcire a populaţiei şi de vânzare frauduloasă a averii statului”, a fost semnată de 254 de parlamentari.

Votul este secret și se desfășoară cu bile, fiind necesare cel puțin 233 de voturi pentru adoptare.

