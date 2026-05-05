Bugetul Capitalei adoptat în 2026 reflectă o schimbare de direcție în politica financiară a administrației, cu accent pe investiții și dezvoltare urbană. Suma totală aprobată se ridică la 8,5 miliarde de lei, marcând o creștere de 16% comparativ cu anul trecut.

Primăria București a anunțat oficial rezultatul votului, evidențiind sprijinul majoritar din Consiliul General. În acest context, autoritățile au subliniat că o parte semnificativă din buget, respectiv 2,7 miliarde de lei, este direcționată către investiții, un salt considerabil față de nivelul de sub un miliard de lei alocat anterior.

„8,5 miliarde de lei avem anul acesta pentru Primăria Generală, cu 16% mai mult faţă de anul trecut. Îi vom gestiona eficient, responsabil, în favoarea bucureştenilor! 2,7 miliarde de lei vor merge către INVESTIŢII. E o creştere semnificativă faţă de anul trecut, când această componentă era de sub un miliard de lei”, au transmis reprezentanții instituției.

Această orientare bugetară indică o strategie de consolidare a infrastructurii urbane și de accelerare a proiectelor aflate în derulare, în contextul presiunilor crescute asupra serviciilor publice din Capitală.

În paralel cu investițiile, o parte consistentă a bugetului este alocată funcționării aparatului administrativ, care beneficiază de 4 miliarde de lei, în scădere față de cele 4,9 miliarde de lei din anul precedent. Fondurile sunt distribuite către servicii esențiale precum iluminatul public, dezinsecția, deratizarea, întreținerea facilităților urbane și plata obligațiilor financiare.

Un capitol bugetar semnificativ îl reprezintă subvențiile, care depășesc 2,59 miliarde de lei. Din această sumă, 1,37 miliarde de lei sunt alocate transportului public, iar 1,21 miliarde de lei sunt direcționate către sistemul de termoficare, două domenii critice pentru funcționarea orașului.

După adoptarea bugetului, primarul general a evidențiat importanța votului pentru stabilitatea administrativă și pentru capacitatea de planificare pe termen mediu.

„Le mulţumesc consilierilor generali pentru vot – e un pas necesar, dar şi o responsabilitate faţă de oraş. Este important că avem, în sfârşit, un buget aprobat, chiar dacă a venit târziu. Bucureştiul are nevoie de predictibilitate ca să poată funcţiona. Le mulţumesc consilierilor generali pentru vot – e un pas necesar, dar şi o responsabilitate faţă de oraş", a declarat Ciprian Ciucu.

Edilul a detaliat și direcția strategică a administrației, insistând asupra reducerii cheltuielilor de funcționare și creșterii investițiilor în proiecte vizibile.

„Vrem să scădem cât mai mult cheltuielile de funcţionare şi să creştem investiţiile. Bugetul de anul acesta merge exact în direcţia asta şi pune accent pe lucruri concrete, care se văd în oraş. Prioritatea noastră este să ducem la capăt proiectele începute şi să recuperăm întârzierile din anii trecuţi”, a afirmat acesta.

Tabel sinteză – Bugetul Capitalei 2026: