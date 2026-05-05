Un semnal important pentru poziționarea Capitalei vine din raportul Emerging Trends in Real Estate Europe 2026, realizat de PwC și Urban Land Institute, care include Bucureștiul, pentru prima dată, în top 30 al celor mai atractive orașe europene pentru investiții imobiliare. Intrarea în acest clasament confirmă potențialul orașului și atrage un interes crescut din partea investitorilor și cumpărătorilor.

„Această poziționare arată că Bucureștiul începe să fie evaluat la standarde europene, iar asta se traduce prin capital mai atent, proiecte mai bine analizate și clienți mult mai exigenți. Europa nu mai are o problemă de cerere, ci de ofertă. Iar acest dezechilibru este cel care va susține piața în următorii ani.”, spune Adrian Vasile, Project Manager – Residential Development în cadrul ZECE.

Datele recente indică o piață stabilă, în care creșterea prețurilor este susținută de fundamente solide. Oferta de locuințe noi rămâne limitată, în timp ce costurile de construcție sunt influențate de evoluțiile din energie și combustibili, ceea ce contribuie la menținerea unui trend ascendent al prețurilor. În același timp, cererea rămâne activă, în special pentru proiectele bine poziționate și de calitate.

„Nu vorbim despre o bulă, ci despre o piață care se maturizează. Cererea există, dar este mult mai atentă la calitatea produsului, la costurile de operare și la valoarea pe termen lung. Costurile nu mai coboară. Piața doar învață să trăiască cu ele.”, explică Adrian Vasile.

Pe măsură ce costurile cresc, iar oferta rămâne limitată, diferențele dintre proiecte devin tot mai evidente. Proiectele bine gândite, eficiente și bine integrate urban continuă să atragă cerere și să își mențină lichiditatea, consolidându-și poziția în piață.

În paralel, schimbările din comportamentul cumpărătorilor susțin această direcție. Creșterea costurilor de trai determină o orientare tot mai clară către locuințe eficiente energetic și cu costuri predictibile, ceea ce favorizează dezvoltările de calitate.

„Piața nu mai reacționează la volum, ci la calitate. Proiectele bine poziționate și bine executate își mențin lichiditatea, iar în acest context devin principalii beneficiari ai creșterii din piață”, spune Adrian Vasile, Project Manager – Residential Development în cadrul ZECE.

În același timp, contextul geopolitic și evoluțiile din piața energiei contribuie indirect la această dinamică. Creșterea costurilor de construcție limitează lansarea de noi proiecte, ceea ce reduce oferta viitoare și susține presiunea de creștere a prețurilor.

În aceste condiții, 2026 se conturează ca un an de consolidare și creștere sustenabilă, în care piața rezidențială din București este susținută de factori structurali solizi: cerere constantă, ofertă limitată și orientarea tot mai clară către proiecte de calitate.

„Piața nu se prăbușește, ci evoluează. Iar această evoluție favorizează proiectele corecte, care vor susține creșterea pe termen lung”, concluzionează Adrian Vasile.