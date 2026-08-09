Dezvoltatorii reduc investițiile în centre comerciale. Livrările de spații noi scad cu 35%, însă piața mizează pe o revenire în 2027

Piața de retail modern din România traversează un an de temperare, după ritmul susținut al investițiilor din ultimii ani. În prima jumătate din 2026 au fost livrați aproximativ 80.000 de metri pătrați de spații comerciale noi, cu peste o treime mai puțin decât în aceeași perioadă a anului trecut, iar estimările pentru întregul an au fost revizuite semnificativ în jos. Cu toate acestea, consultanții imobiliari consideră că 2027 ar putea marca o revenire puternică, dacă economia se stabilizează.

Potrivit celui mai recent raport Colliers privind evoluția pieței imobiliare, stocul total de spații moderne de retail din România a depășit 5,2 milioane de metri pătrați, însă ritmul noilor dezvoltări a încetinit în contextul unui mediu economic mai dificil.

În primele șase luni din 2026 au fost inaugurate aproximativ 80.000 de metri pătrați de spații comerciale, comparativ cu aproape 122.000 de metri pătrați în aceeași perioadă din 2025.

Potrivit Colliers, diferența este explicată în principal prin lipsa unor proiecte de foarte mari dimensiuni, după ce anul trecut extinderea Mall Moldova a reprezentat aproape jumătate din totalul livrărilor din primul semestru.

Cele mai importante proiecte finalizate în prima jumătate a anului sunt:

extinderea Arena Mall din Bacău – aproximativ 17.000 mp;

prima etapă a Urbano Shopping & Living din Cluj-Napoca – aproximativ 15.000 mp;

Aurora Retail Park din Bacău;

extinderea Electroputere Parc din Craiova;

Galeriile Iris din Târgoviște, ultimele trei proiecte având suprafețe cuprinse între 10.000 și 12.000 de metri pătrați.

Consultanții Colliers arată că dezvoltările au avut loc într-un context economic complicat, caracterizat prin taxe mai mari, o piață a muncii mai slabă, incertitudini economice și presiuni inflaționiste.

Creșterea prețurilor la energie și costurile logistice mai ridicate au afectat atât companiile, cât și consumatorii, iar încrederea populației a coborât la unul dintre cele mai reduse niveluri din ultimii ani.

„Sentimentul ceva mai pronunțat de pesimism al consumatorilor nu se reflectă integral în cifrele reale. Încrederea se situează la un nivel destul de scăzut, însă puterea de cumpărare rămâne mult peste cea de acum zece sau cincisprezece ani, iar vânzările de retail sunt încă solide raportat la evoluția ultimilor ani. Chiar dacă acest lucru înseamnă că, în termeni valorici, clientul final cheltuie aproape la fel de mult ca în 2025, din punct de vedere cantitativ primește mai puțin decât în anul precedent. Explicația acestui fenomen ține de creșterea prețurilor pe fondul inflației, dar, pe de altă parte, situația arată că piața ar putea reveni relativ repede dacă economia se stabilizează. Pentru retaileri și dezvoltatori, provocarea este să gestioneze o perioadă în care oamenii cheltuie mai atent, fără să piardă din vedere potențialul pe termen lung al pieței românești”, explică Simina Niculiță, Director | Partner | Retail Agency, Colliers România.

Deși consumul este mai prudent, consultanții susțin că piața românească își păstrează atractivitatea pentru retailerii internaționali.

Vânzările sunt încă ușor sub nivelul din 2025, însă veniturile reale și situația pieței muncii rămân mai bune decât în urmă cu 15-20 de ani. În plus, intrarea unor branduri internaționale precum Lululemon confirmă interesul investitorilor pentru potențialul pe termen lung al României.

Totodată, centrele comerciale dominante continuă să înregistreze un grad ridicat de ocupare, iar unele malluri din marile orașe au chiar liste de așteptare pentru spațiile disponibile. Interesul retailerilor se menține ridicat și pentru proiectele aflate în faza de preînchiriere, precum și pentru numeroasele parcuri de retail dezvoltate în ultimii ani.

Pe fondul costurilor mai ridicate de construcție și al unui consum mai prudent, Colliers și-a revizuit prognoza privind livrările de spații comerciale.

Estimarea pentru 2026 a fost redusă de la aproximativ 230.000 de metri pătrați la circa 150.000 de metri pătrați, ceea ce înseamnă o scădere de aproximativ 35% față de estimarea făcută la începutul anului.

În schimb, perspectiva pentru 2027 este mult mai optimistă. Doar cele mai mari cinci proiecte aflate în dezvoltare ar putea aduce pe piață aproximativ 140.000 de metri pătrați de spații comerciale noi, la care se adaugă numeroase proiecte de retail park.

Dacă aceste investiții vor fi finalizate conform calendarului, anul 2027 ar putea deveni cel mai activ pentru piața de retail din ultimii 15 ani.

Consultanții estimează că dezvoltatorii vor deveni mai selectivi în alegerea proiectelor, însă România continuă să ofere oportunități importante.

„Piața locală are în continuare spațiu de creștere, dar următorul ciclu va fi mai selectiv. Dezvoltatorii vor analiza mai atent puterea de cumpărare, performanța retailerilor, costurile de construcție și nivelul chiriilor. Interesul rămâne ridicat pentru centre comerciale dominante, proiecte regionale și parcuri de retail bine poziționate, însă succesul va depinde tot mai mult de calitatea conceptului, mixul de chiriași, accesibilitate și existența unei cereri reale”, completează Liana Dumitru, Director Retail Agency la Colliers.

Potrivit raportului, incertitudinile economice și politice vor continua să influențeze piața în a doua jumătate a anului. Cu toate acestea, pe termen mediu, perspectivele rămân favorabile, în condițiile în care consumul individual din România a ajuns la aproximativ 86% din media Uniunii Europene, foarte aproape de nivelul Poloniei, ceea ce indică maturizarea treptată a pieței locale de retail.