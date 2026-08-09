Gazele din Cipru ajung în UE din 2028. Cablul submarin care va lega Europa de Israel

Europa își caută tot mai intens alternative la gazele rusești, iar Cipru ar putea deveni un nou punct strategic pe harta energetică a continentului. Din 2028, gazele din zăcământul Cronos ar putea ajunge pe piețele europene, în timp ce un cablu submarin ar lega energetic Ciprul de Europa și Israel.

Consumatorii europeni s-ar putea aproviziona cu gaze naturale provenite dintr-un zăcământ submarin aflat în largul coastelor Ciprului începând din martie 2028, potrivit ministrului Energiei din Cipru, Michael Damianos. El susține că Mediterana de Est devine rapid o sursă alternativă de energie pentru statele europene, în contextul în care războiul Rusiei în Ucraina și instabilitatea din Orientul Mijlociu determină continentul să caute noi surse de aprovizionare.

Damianos a precizat pentru Associated Press că partenerii TotalEnergies din Franța și Eni din Italia au luat luna trecută decizia finală de a continua dezvoltarea zăcământului de gaze naturale Cronos, situat în largul coastei de sud a Ciprului. Proiectul ar reprezenta prima ocazie în care gazele provenite din zăcămintele din estul Mediteranei sunt furnizate piețelor europene.

„Este important pentru Europa în acest moment, din cauza războiului din Ucraina, din cauza acestei situații din Orientul Mijlociu, ca Ciprul să fie o sursă alternativă de gaze”, a declarat Damianos.

Conform calendarului consorțiului Eni-TotalEnergies, lucrările pentru construirea unei conducte care va conecta zăcământul Cronos la infrastructura existentă a masivului zăcământ de gaze naturale Zohr din Egipt, aflat la 105 kilometri distanță, ar urma să înceapă la sfârșitul acestui an. Construcția conductei ar putea dura până la 18 luni.

După finalizarea lucrărilor, gazele naturale vor fi transportate către instalația de procesare Damietta, situată pe coasta de nord a Egiptului. Acolo, gazul va fi lichefiat și pregătit pentru transportul maritim către piețele europene.

Transportarea gazelor din Cronos către Egipt pentru procesare a fost considerată cea mai viabilă opțiune din punct de vedere economic. Costurile sunt estimate la aproximativ 2 miliarde de dolari, echivalentul a circa 1,73 miliarde de euro, reprezentând aproximativ jumătate din costul estimat pentru dezvoltarea altor zăcăminte de gaze din apele cipriote. Principalul avantaj este apropierea de infrastructura egipteană deja existentă.

Acordul prevede ca întreaga cantitate de peste 3 trilioane de metri cubi (tcf) de gaze din Cronos să fie destinată Europei. Totuși, există o clauză care permite ca aproximativ o cincime din această cantitate să fie utilizată pentru acoperirea unei părți din necesarul energetic intern al Egiptului.

„Este o rezervă mică. Venitul nostru ca țară nu va fi uriaș, așa că importanța sa nu constă în bani, ci în faptul că putem deveni producători și că avem primii gaze”, a spus Damianos.

Cronos este unul dintre cele șase zăcăminte de gaze naturale descoperite până acum în Zona Economică Exclusivă a Ciprului, în largul coastei de sud a țării. Alte două zăcăminte, Glaucus și Pegasus, dețin împreună aproximativ 6,9 tcf de gaze.

ExxonMobil și partenerul său QatarEnergy, care au primit licențe pentru dezvoltarea zăcămintelor Glaucus și Pegasus, estimează că producția de gaze de aici ar putea începe până în 2033.

„Ceea ce putem spune este că Exxon este tipul de companie care respectă termenele limită și uneori livrează chiar mai devreme”, a punctat Damianos.

Ministrul Energiei a declarat că ExxonMobil intenționează să își extindă activitățile de explorare în largul coastelor Ciprului și că autoritățile se așteaptă să primească o solicitare pentru o licență suplimentară de explorare a hidrocarburilor.

Un alt zăcământ important este Aphrodite, primul descoperit în largul Ciprului, în urmă cu aproximativ 15 ani. Acesta are rezerve estimate la aproximativ 5,6 tcf de gaze.

Damianos a declarat că o decizie finală privind dezvoltarea zăcământului Aphrodite, prin intermediul unei societăți mixte conduse de Chevron, este așteptată în vara anului 2027. Potrivit unui acord încheiat cu Chevron, o conductă ar urma să conecteze direct zăcământul cu instalațiile din Egipt, pentru ca gazele să poată fi utilizate în vederea acoperirii necesarului energetic intern al țării.

O parte din zăcământul Aphrodite se află în apele teritoriale ale Israelului, iar autoritățile cipriote speră că un arbitru va stabili până luna viitoare procentul din zăcământ la care Israelul are dreptul.

Damianos a salutat, de asemenea, intrarea companiei franceze de investiții Meridiam ca susținător al proiectului Great Seas Interconnector, un cablu electric destinat să conecteze rețeaua de electricitate a Europei cu cea a Ciprului și, ulterior, cu cea a Israelului.

Proiectul ar putea pune capăt izolării energetice a Ciprului și Israelului și ar reprezenta, totodată, o piatră de temelie pentru inițiativa IMEC, o nouă rută energetică și comercială către Golf și India, urmărită de Uniunea Europeană.

În prezent, însă, proiectul este blocat în birocrație, în contextul incertitudinilor legate de costul real al investiției, care ar putea depăși estimarea anterioară de 2,2 miliarde de dolari. Un raport al Băncii Europene de Investiții, așteptat să fie publicat în următoarele luni, ar urma să ofere mai multe clarificări privind valoarea proiectului.

Stabilirea costului este importantă pentru Cipru, deoarece, potrivit unui acord existent, consumatorii ciprioți de energie ar trebui să suporte până la 63% din costurile de construcție ale cablului. Acest lucru ar putea duce la o creștere semnificativă a prețurilor la electricitate.

Autoritățile caută în prezent investiții private suplimentare pentru a reduce povara financiară asupra consumatorilor ciprioți și analizează, de asemenea, posibilitatea obținerii unei finanțări suplimentare din partea Uniunii Europene, a declarat Damianos. UE a alocat deja 760 de milioane de dolari, echivalentul a 658 de milioane de euro, pentru acest proiect.