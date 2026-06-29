Europa, într-un moment critic. Putem intra în iarnă cu cele mai mici stocuri de gaze din ultimii 15 ani

Europa se pregătește să intre în sezonul rece cu cele mai scăzute niveluri ale stocurilor de gaze naturale din ultimii cel puțin 15 ani, situație care ar putea duce la majorarea prețurilor la energie pentru gospodării și companii în această iarnă.

Conform estimărilor realizate de Wood Mackenzie, instalațiile de stocare a gazelor din Uniunea Europeană vor încheia sezonul de realimentare, desfășurat în mod obișnuit între aprilie și octombrie, cu un grad de umplere de aproximativ 76%. Dacă această prognoză se va confirma, va fi vorba despre cel mai redus nivel maxim al stocurilor de gaze înregistrat în Europa cel puțin din 2011, conform datelor furnizate de Gas Infrastructure Europe.

Nivelurile reduse ale stocurilor apar după ce conflictul dintre Statele Unite și Iran a afectat transporturile de gaz natural lichefiat prin Strâmtoarea Hormuz, rută prin care tranzitează în mod obișnuit aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu GNL. În plus, conflictul a determinat reducerea producției de gaze naturale lichefiate în Qatar și Emiratele Arabe Unite, conform Financial Times.

Uniunea Europeană a început actualul sezon de reaprovizionare cu depozitele umplute în proporție de numai 28%, după o iarnă deosebit de rece, nivel considerat sub media obișnuită pentru această perioadă. În prezent, gradul mediu de umplere al depozitelor europene este de 48%, potrivit datelor GIE.

Prețurile gazelor naturale în Europa au crescut semnificativ după atacurile comune ale Statelor Unite și Israelului asupra Iranului de la sfârșitul lunii februarie. Ulterior, acestea s-au stabilizat înainte ca Washingtonul și Teheranul să ajungă la un acord de pace provizoriu la începutul acestei luni. Această evoluție a generat însă o nouă problemă pentru Europa, deoarece scăderea prețurilor la hub-urile europene de gaze a redus atractivitatea pieței europene pentru transporturile de GNL, în special cele provenite din Statele Unite.

Natasha Fielding, analist în cadrul Argus Media, avertizează că Europa se află într-un moment critic în ceea ce privește planurile de reaprovizionare cu gaze pentru iarna viitoare. Potrivit acesteia, deși acordul dintre SUA și Iran a redus prețurile și a alimentat speranțele privind revenirea livrărilor din Golful Persic, menținerea unor volume reduse de GNL pe piață ar putea conduce la stocuri mai mici la începutul iernii și la o probabilitate mai mare a unor creșteri bruște de preț în sezonul rece.

„Ne aflăm într-o etapă critică a verii pentru planurile de reaprovizionare cu gaze ale Europei. Deși acordul anunțat între SUA și Iran a determinat scăderea prețurilor la gaze și a trezit speranțe privind revenirea pe piață a unui aflux de aprovizionare din Golful Persic, cu cât oferta de GNL rămâne mai limitată, cu atât stocurile europene de gaze la începutul iernii vor fi mai reduse și cu atât va fi mai mare probabilitatea unor creșteri bruște ale prețurilor în timpul iernii”, a declarat Natasha Fielding, analist la Argus Media.

În prezent, prețurile de referință ale gazelor naturale în Europa se situează în jurul valorii de 40 de euro pe megawatt-oră, ușor peste nivelurile înregistrate înaintea izbucnirii conflictului dintre SUA și Iran, la 28 februarie. Chiar și în perioada de maximă tensiune, prețurile au rămas însă mult sub recordul de 342 de euro pe MWh atins după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Procesul de reumplere a depozitelor europene a avansat lent în luna aprilie, deoarece nivelul ridicat al prețurilor din timpul verii nu a oferit companiilor suficiente motive pentru refacerea rapidă a stocurilor.

Comisia Europeană a transmis duminică faptul că actualele niveluri de stocare nu generează îngrijorări imediate privind securitatea energetică și că un grad de umplere de 80% este suficient pentru asigurarea aprovizionării pe timpul iernii. Potrivit instituției, stocurile actuale sunt cu aproximativ 10% sub media înregistrată înainte de criza energetică, în timp ce consumul de gaze din Uniunea Europeană s-a redus cu 17%.

Comisia Europeană a recomandat statelor membre să umple depozitele până la 80% sau chiar 75%, pentru a evita presiuni suplimentare asupra prețurilor. În ultimii ani, obiectivul orientativ a fost stabilit la 90%.

Comisarul european pentru energie, Dan Jørgensen, a declarat că Uniunea Europeană are nevoie de stocuri ridicate pentru a fi pregătită pentru iarna următoare, însă acest obiectiv trebuie atins fără a provoca majorări de preț pe termen scurt.

Situația depozitelor europene s-ar putea îmbunătăți dacă pe piețele internaționale va ajunge un nou val de transporturi de GNL. Navele goale de transport de gaze naturale lichefiate din Qatar au început deja să revină spre Golful Persic imediat după semnarea acordului preliminar de pace.

Prim-ministrul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a anunțat în această săptămână că producția de GNL a țării va reveni la normal în câteva săptămâni în toate instalațiile, cu excepția a două unități afectate în timpul conflictului cu Iranul.

Cu toate acestea, analiștii rămân sceptici în privința vitezei cu care volumele de GNL din Qatar vor reveni pe piață.

Potrivit unei analize realizate de Samantha Dart, specialist în mărfuri la Goldman Sachs, dacă instalațiile neafectate din complexul de GNL de la Ras Laffan vor funcționa la capacitate maximă până la sfârșitul lunii iulie, depozitele europene ar putea încheia sezonul de reaprovizionare cu un grad de umplere de aproximativ 74%. Dacă revenirea completă va avea loc cu o lună mai târziu, stocurile europene ar putea intra în iarnă cu un nivel de numai 70%.

Transportul maritim prin Strâmtoarea Hormuz a fost afectat din nou după ce o navă a fost lovită joi în această zonă. În plus, rămâne incert dacă fluxurile comerciale vor continua normal după expirarea perioadei de 60 de zile a armistițiului convenit între Washington și Teheran.

Analiștii avertizează că această situație plasează Europa într-o poziție vulnerabilă. Potrivit companiei de consultanță Energy Aspects, investitorii și speculatorii de pe piețele financiare pariază din ce în ce mai mult pe o creștere a prețurilor gazelor în timpul iernii, prin intermediul contractelor futures și al opțiunilor.

Tom Marzec-Manser, director pentru gaze și GNL european la Wood Mackenzie, estimează că prețurile gazelor ar putea continua să scadă în următoarele luni, pe măsură ce mai multe transporturi de GNL vor părăsi regiunea Golfului. Cu toate acestea, el avertizează că odată cu apropierea sezonului rece, prețurile ar putea începe să crească din nou, în special în cazul unei ierni reci la începutul anului 2027.

În plus, planul Uniunii Europene de a interzice complet, începând cu 1 ianuarie 2027, importurile de GNL din Rusia, care reprezintă în prezent aproximativ 14% din totalul importurilor europene de gaze naturale lichefiate, amplifică riscul apariției unei noi crize a gazelor în timpul iernii următoare.