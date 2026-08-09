Germania îngrijorează Europa. Rezervele de gaze sunt la un minim istoric, iar iarna ar putea aduce o nouă criză energetică

Europa intră în toamnă cu rezerve de gaze naturale mult sub nivelurile obișnuite, iar analiștii avertizează că un sezon rece sau prelungirea conflictelor din Orientul Mijlociu ar putea reaprinde criza energetică. În centrul atenției se află Germania, cel mai mare consumator de gaze din Uniunea Europeană, care își umple depozitele într-un ritm mai lent decât alte state și refuză, deocamdată, să intervină direct pe piață.

După criza provocată de reducerea livrărilor de gaze rusești în 2022, statele membre ale Uniunii Europene și-au asumat obiective stricte privind umplerea depozitelor înainte de sezonul rece.

Inițial, ținta era de 90% din capacitatea de stocare, însă după izbucnirea conflictului dintre Iran și Israel, Bruxelles-ul a redus pragul la 80%, pentru a evita cumpărăturile făcute în panică și noi creșteri ale prețurilor.

Cu toate acestea, nivelul actual al stocurilor rămâne îngrijorător. Depozitele europene sunt umplute, în medie, în proporție de aproximativ 58%, cu 16 puncte procentuale sub media ultimilor cinci ani și la cel mai redus nivel înregistrat pentru această perioadă din 2011.

Potrivit experților, modificarea condițiilor de pe piață a făcut ca modelul tradițional de achiziție să nu mai funcționeze. În mod obișnuit, companiile cumpără gaze mai ieftine vara și le vând iarna, însă conflictul din Orientul Mijlociu, temperaturile ridicate și volatilitatea pieței au eliminat avantajul economic al acestei strategii.

Cea mai mare îngrijorare este legată de Germania, țară care deține peste o cincime din capacitatea totală de stocare a gazelor din Uniunea Europeană.

Cele mai recente date arată că depozitele germane sunt umplute în proporție de doar 47%, cel mai redus nivel înregistrat de la începutul monitorizării.

Specialiștii avertizează că, dacă Germania nu își reface rapid rezervele, consecințele se vor resimți în întreaga Europă, prin creșterea prețurilor și presiuni asupra aprovizionării statelor vecine.

„Nivelurile de stocare nu sunt doar excepțional de scăzute pentru această perioadă a anului, ci și extrem de scăzute”, a declarat Sebastian Heinermann, directorul general al INES, principala asociație germană din domeniul stocării gazelor.

Acesta consideră că Germania continuă să se bazeze pe mecanismele pieței într-un moment în care „aproape că nu mai există stimulente economice de piață” pentru refacerea rezervelor.

În ultimele săptămâni au existat tot mai multe solicitări ca guvernul german să le ceară companiilor energetice controlate de stat, SEFE și Uniper, să cumpere gaze chiar și la prețurile actuale, pentru a evita probleme în sezonul rece.

Executivul de la Berlin respinge însă această variantă.

„Este responsabilitatea companiilor și a comercianților să umple instalațiile de depozitare pentru iarnă”, a transmis Ministerul german al Energiei.

Oficialii avertizează că o intervenție directă a statului ar reduce și mai mult oferta disponibilă pe piață și ar împinge prețurile în sus chiar înainte de iarnă.

Experții din industrie susțin că evoluția vremii va avea un rol esențial.

„Dacă aceasta este abordarea corectă va deveni mai clar până la iarnă”, afirmă Laurent Ruseckas, analist senior la S&P Global.

Acesta avertizează că o iarnă foarte rece ar putea obliga traderii să cumpere volume suplimentare într-un timp foarte scurt, ceea ce ar duce la noi scumpiri, mai ales dacă tensiunile din jurul Strâmtorii Hormuz vor continua să afecteze piața mondială a gazelor.

Pe de altă parte, o intervenție masivă a statului în prezent ar putea determina creșterea prematură a prețurilor, dacă sezonul rece se va dovedi unul blând.

Analiștii mai atrag atenția că Uniunea Europeană este mai expusă fluctuațiilor internaționale după reducerea importurilor de gaze rusești.

O mare parte din necesarul continentului este acoperit acum prin gaze naturale lichefiate (GNL), cumpărate de pe piața mondială, unde încărcăturile sunt direcționate către cumpărătorii care oferă cele mai mari prețuri.

În același timp, cererea în creștere din Asia și reducerea unor livrări importante din Qatar sporesc concurența pentru aceste volume.

În timp ce Germania continuă să mizeze pe mecanismele pieței, alte state au decis să intervină.

Olanda, confruntată și ea cu rezerve reduse, a alocat în această vară 1,2 miliarde de euro companiei energetice de stat EBN pentru accelerarea umplerii depozitelor.

În Germania, SEFE consideră în continuare că obiectivul de stocare rămâne realizabil fără intervenția statului, chiar dacă recunoaște că rezervarea capacităților de depozitare nu înseamnă automat că acestea sunt deja pline cu gaze.

La rândul său, Uniper avertizează că atingerea nivelurilor de stocare înainte de iarnă devine din ce în ce mai dificilă în ritmul actual, însă susține că soluția nu este intervenția directă a guvernului, ci crearea unor stimulente economice care să încurajeze companiile să își completeze rezervele mai rapid.