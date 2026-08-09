Bilanț la jumătatea anului 2026. Peste 17 milioane de porții de hrană au ajuns la românii vulnerabili în doar șase luni

În primele șase luni din 2026, Rețeaua Băncilor pentru Alimente din România a redistribuit aproape 9.000 de tone de produse către persoanele aflate în dificultate, transformând surplusul alimentar în peste 17 milioane de porții de hrană. Datele prezentate de Federația Băncilor pentru Alimente din România (FBAR) arată că aproape 300.000 de persoane vulnerabile au primit sprijin în fiecare lună, dintre care peste 111.000 sunt copii. Totodată, organizația se apropie de un prag istoric, respectiv 100 de milioane de porții de hrană redistribuite de la înființarea rețelei.

Federația Băncilor pentru Alimente din România anunță că, în perioada ianuarie–iunie 2026, cele nouă Bănci Regionale pentru Alimente au redistribuit 8.926 de tone de produse către comunitățile vulnerabile din întreaga țară.

O mare parte din acest volum a provenit din sectorul de retail, care a contribuit cu 4.831 de tone de produse, în timp ce alte 2.310 tone au fost preluate direct din procesare și producție. Din totalul produselor recuperate, 8.555 de tone au fost alimente, iar 7.589 de tone au reprezentat produse salvate direct de la risipă, deși erau în continuare sigure pentru consum.

Cantitatea de alimente recuperată în acest interval s-a tradus în aproximativ 17,1 milioane de porții de hrană, distribuite prin intermediul celor 910 organizații neguvernamentale partenere.

În medie, aproape 298.030 de persoane vulnerabile au beneficiat lunar de sprijin alimentar, dintre care 111.822 sunt copii cu vârsta sub 18 ani.

Bilanțul de la jumătatea anului marchează și atingerea unui moment important pentru Rețeaua Băncilor pentru Alimente, care funcționează în România din 2016.

În cei zece ani de activitate, organizația a colectat peste 49.000 de tone de produse, dintre care peste 44.000 de tone de alimente salvate de la risipă, peste 4.000 de tone de alimente donate în cadrul campaniilor Colecta Națională de Alimente și peste 1.800 de tone de produse non-alimentare de strictă necesitate.

În total, cele peste 48.000 de tone de alimente colectate s-au transformat în peste 96 de milioane de porții de hrană, distribuite prin intermediul celor 910 ONG-uri partenere către aproximativ 340.000 de persoane vulnerabile din întreaga țară.

Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România spune că cifrele reprezintă mai mult decât un rezultat logistic și reflectă impactul direct asupra oamenilor aflați în dificultate.

„Când vorbim despre 17 milioane de porții de hrană oferite în doar șase luni, nu vorbim doar despre un succes de logistică și de management al surplusului. Vorbim despre 111.000 de copii care nu au mai mers la culcare flămânzi. Vorbim despre mame care au primit un răgaz și despre vârstnici care nu mai trebuie să aleagă între o pâine și tratamentul medical. Faptul că ne apropiem de pragul uluitor de 100 de milioane de porții de hrană redistribuite de la înființare ne arată clar că mecanismul funcționează. Dar această plasă de siguranță există exclusiv datorită companiilor care au înțeles că hrana nu trebuie să ajungă la gunoi și datorită ONG-urilor care bat la ușa fiecărui om aflat în nevoie. Oamenii fac acest Bine posibil,” a declarat Romuald Bulai, Președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România – FBAR.

Federația atrage atenția că risipa alimentară continuă să genereze costuri economice, sociale și de mediu și îi încurajează pe producători, procesatori, distribuitori și comercianți să direcționeze surplusul alimentar către persoanele aflate în nevoie.

Reprezentanții organizației subliniază că donarea alimentelor sigure pentru consum este un proces simplu, susținut de facilități fiscale precum deductibilitatea integrală și scutirea de TVA. În același timp, companiile pot contribui și prin sponsorizări financiare destinate susținerii logisticii necesare pentru colectarea, depozitarea și distribuirea alimentelor.