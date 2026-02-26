Parlamentul European a adoptat un vot istoric, recunoscând accesul la hrană ca drept fundamental al omului, un semnal puternic pentru rețelele de sprijin din întreaga Europă.

Pentru Băncile pentru Alimente din România, această decizie marchează o confirmare a rolului lor esențial în reducerea sărăciei și combaterea insecurității alimentare.

În contextul pregătirii noii Strategii UE de combatere a sărăciei pentru 2026, europarlamentarii au subliniat două direcții cheie:

Accesul universal la hrană – aproape 9% dintre europeni nu își permit o masă completă la fiecare două zile, ceea ce face urgentă recunoașterea hranei ca drept fundamental. Finanțarea adecvată a băncilor pentru alimente – organizațiile trebuie să fie sprijinite financiar pentru a menține capacitatea operațională și a asigura distribuția rapidă și sigură a alimentelor către persoanele vulnerabile.

Romuald Bulai, președintele Federației Băncilor pentru Alimente din România (FBAR), subliniază:

„Votul de la Strasbourg confirmă o realitate pentru care milităm neobosit în România: hrana nu trebuie să fie o incertitudine, ci un drept. Faptul că Parlamentul European subliniază necesitatea finanțării adecvate pentru structuri ca ale noastre este un semnal vital. Rețeaua noastră a depășit stadiul de simplu intermediar; suntem astăzi o infrastructură logistică critică pentru sute de comunități vulnerabile. Pentru a continua să transformăm tonele de surplus în

ajutor concret și să menținem standardele de siguranță alimentară, avem nevoie de resurse,nu doar de recunoaștere morală. Acest amendament sperăm să deschidă calea spre mecanisme

de finanțare care să ne asigure sustenabilitatea”

Rețeaua FBAR, prezentă în 9 orașe din România (București, Cluj, Roman, Brașov, Oradea, Timișoara, Constanța, Craiova, Galați), a demonstrat impactul său concret: