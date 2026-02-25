Ministerul Agriculturii, prin ministrul Florin Barbu, a anunțat miercuri modificări legislative care vor afecta comerțul cu carne de porc în România.

Noile reguli prevăd că toată carnea de porc congelată importată din Uniunea Europeană va trebui să fie etichetată clar ca „decongelată”, iar carnea proaspătă din abatoare va avea un termen de valabilitate de șase zile și va putea fi pusă în vânzare în maxim 48 de ore de la sacrificare.

„Am luat decizia, împreună cu colegii de la ANSVSA şi ANPC, să modificăm Ordinul 183 şi Ordinul 494 din 2002, astfel încât carnea de porc care se comercializează prin magazinele de retail, dacă este congelată, să fie inscripţionată că este decongelată, iar carnea proaspătă ieşită din abator să aibă 48 ore şi un termen de valabilitate de şase zile. (…) Sunt foarte multe probleme în sectorul cărnii de porc, lucru pe care l-am spus şi la Comisia Europeană, în Consiliul AgriFish. Vorbim de valorificarea cărnii de porc de la fermieri, unde preţurile în momentul de faţă sunt foarte scăzute”, a explicat ministrul.

Sectorul porcin românesc se confruntă cu pierderi semnificative, estimate la aproximativ 30% pentru fermele locale. Ministrul Barbu a subliniat că diferențele dintre prețul porcului viu și cel din magazinele de retail sunt enorme, ceea ce afectează direct veniturile fermierilor.

„Sunt pierderi semnificative de aproape 30% la fermele din România dezvoltate de noi în ultimii ani. Vorbim de cele două programe importante de reproducţie pentru 1,5 milioane de purcei, dar şi de partea de fonduri europene, unde am finalizat aproape 27 de ferme, prin fermele de gras. Nu voi accepta niciodată ca în România să vedem un preţ la carnea de porc în magazinele de retail de 17,18, 20 de lei pe kilogram, iar porcul în viu să plece de la poarta fermei cu 4,8 lei pe kilogram. Este fără precedent ca un purcel care are un cost de producţie de aproape 80 euro, băgat într-o fermă de gras, ţinut trei luni cu cheltuieli pentru îngrăşare, să ajungă la 110 kg şi să fie vândut cu 85 euro”, a subliniat Barbu.

Modificările propuse vizează transparența și echitatea pe lanțul de distribuție al cărnii de porc. Autoritățile române intenționează să colaboreze cu Consiliul Concurenței pentru a identifica practici comerciale neloiale între producători, abatoare și retaileri.

„Voi avea o discuţie şi cu domnul prim-ministru pentru acoperi pierderile înregistrate de către ferme în anul 2025 şi împreună cu Consiliul Concurenţei şi cu toate instituţiile din România să putem reglementa piaţa de carne de porc în România”, a adăugat ministrul Agriculturii.

Florin Barbu a menționat că va discuta cu prim-ministrul pentru găsirea unor soluții de compensare a pierderilor fermierilor în anul 2025 și pentru reglementarea pieței cărnii de porc în România, astfel încât să se echilibreze prețul între fermieri și consumatori.

„Trebuie să vedem preţul de la poarta fermei şi preţul magazinului de retail din România. Sunt diferenţe foarte mari pentru că poate exista pe acest lanţ o practică neloială între producătorul de carne, abator şi magazinul de retail”, a explicat Barbu.

Ministerul Agriculturii a sprijinit dezvoltarea fermelor de porci prin programe de reproducție pentru peste 1,5 milioane de purcei și prin investiții în 27 de ferme de îngrășare, finanțate și cu fonduri europene. Aceste măsuri urmăresc creșterea competitivității producției românești de carne de porc și reducerea dependenței de importuri.