Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a anunțat că, începând cu anul 2028, fermierii vor putea beneficia de sprijinul cuplat doar dacă vor integra producția vegetală cu sectorul zootehnic.

Acesta a atras atenția că producătorii trebuie să își planifice din timp activitatea, deoarece noile reguli vor fi aplicate în următorul exercițiu financiar. Ministrul a explicat că această condiție este legată de investițiile realizate în sectorul de procesare.

Florin Barbu a arătat că în România există investiții de aproximativ 2 miliarde de euro în unități de procesare, iar în următorii ani aceste capacități trebuie finalizate și utilizate. El a subliniat că obiectivul este ca aceste fabrici să folosească materie primă produsă în țară.

Ministrul a indicat că integrarea producției vegetale cu zootehnia ar permite dezvoltarea unor sectoare precum panificația sau procesarea cărnii, inclusiv carne de porc, pui sau ovine. Potrivit acestuia, finalizarea investițiilor ar putea duce România, în următorii trei ani, în poziția de cel mai mare producător și procesator din sud-estul Europei.

„Din 2028 (…), nimeni nu va mai primi sprijin cuplat decât dacă integrează vegetalul cu zootehnia, pentru că avem 2 miliarde de euro investiţi în procesare în România, iar în următorii 3 ani trebuie să finalizăm aceste fabrici de procesare şi eu îmi doresc foarte mult ca aceste fabrici de procesare să aibă materie primă din România. Aici vorbim şi în sectorul de panificaţie, vorbim şi în sectorul de produse procesate pe bază de carne, carne de porc, carne de pui, carne de ovine şi tot ceea ce se întâmplă în aceste unităţi de procesare, pentru că finalizarea lor va duce România, în următorii 3 ani, (n. red. – pe poziția de) cel mai mare producător şi procesator din sud-estul Europei”, a declarat ministrul Agriculturii într-un interviu pentru Adevărul.

În același context, ministrul Agriculturii a vorbit și despre dezvoltarea infrastructurii pentru producătorii de legume și fructe. Proiectele vizează construirea unor centre de colectare prin Casa de Comerț Unirea.

Florin Barbu a precizat că pentru aceste investiții există deja alocare bugetară, în valoare de 20 de milioane de euro, și că se așteaptă fluxurile financiare de la Ministerul Finanțelor pentru a putea începe procedurile.

Ministrul a arătat că, după aprobarea majorării capitalului Casei Unirea prin hotărâre de guvern, vor fi demarate lucrările pentru primele centre de colectare.

„Am avut o alocare în bugetul Ministerului Agriculturii de 20 de milioane de euro, așteptăm fluxurile financiare de la Ministerul de Finanțe pentru a putea da drumul la hotărârea de guvern pentru a crește capitalul Casei Unirea și vom începe centrele de colectare, de anul acesta”, a precizat Barbu.

Planul prezentat de Ministerul Agriculturii prevede realizarea a 15 centre de colectare pentru producători. În 2026 vor fi amenajate primele șase centre, iar în 2027 încă șase.

Restul unităților ar urma să fie finalizate în termen de maximum trei ani, astfel încât infrastructura să devină complet funcțională.

Ministrul Agriculturii a declarat că primele șase centre ar putea fi operaționale până la sfârșitul acestui an, ceea ce ar permite producătorilor să înceapă utilizarea acestor facilități într-un interval relativ scurt.