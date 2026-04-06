Potrivit analizei realizate de J.P. Morgan, perturbarea livrărilor prin Strâmtoarea Ormuz ar putea duce la creșteri rapide ale prețului petrolului. Scenariul imediat indică o urcare la 120–130 de dolari pe baril.

Dacă problemele persistă până la mijlocul lunii mai, există riscul ca prețul să depășească pragul de 150 de dolari pe baril. În scenariul de bază, banca estimează că situația ar putea fi rezolvată prin negocieri, însă abia după o perioadă în care oferta va fi redusă, iar stocurile vor scădea semnificativ.

În acest context, prețul petrolului ar putea rămâne peste 100 de dolari pe baril pe tot parcursul trimestrului al doilea, urmând ca o eventuală stabilizare să apară abia în a doua parte a anului 2026, potrivit The Street.

Analiza indică faptul că efectele vor fi resimțite mai întâi în Asia. Țări precum China și India sunt considerate cele mai expuse, având în vedere că aproximativ 90% din exporturile care tranzitează Strâmtoarea Ormuz ajung în această regiune.

Unele state au început deja să adopte măsuri de economisire, inclusiv reducerea programului de lucru, în încercarea de a limita consumul.

Europa ar putea resimți efectele la scurt timp după Asia. În jurul datei de 10 aprilie, situația ar putea deveni critică, în special în ceea ce privește motorina. Aproximativ o treime din importurile europene provin din Orientul Mijlociu, ceea ce ar putea afecta direct transportul, agricultura și sistemele de încălzire.

Până la finalul lunii aprilie, există riscul apariției unor penurii reale de benzină și motorină, inclusiv în Germania. America de Nord ar putea resimți impactul începând cu mijlocul lunii aprilie, iar Australia în jurul datei de 20 aprilie.

Situația este considerată deosebit de gravă pe piața produselor rafinate, unde lipsesc deja milioane de barili zilnic. Cele mai afectate sunt motorina, kerosenul și petrolul, esențiale pentru industrie, transport aerian și sectorul chimic.

Potrivit analizei, au fost deja înregistrate anulări de zboruri și creșteri de prețuri, semn că efectele au început să se transmită în economie.

Chiar dacă tensiunile se vor reduce rapid, impactul ar putea continua să fie resimțit pe termen lung, din cauza perturbării lanțurilor de aprovizionare și a dezechilibrelor din stocuri.

Datele autorităților din Franța arată că aproximativ 12% dintre benzinării au rămas fără anumite tipuri de carburanți, însă guvernul susține că nu este vorba despre o penurie generalizată.

Situația a fost pusă pe seama unor probleme logistice locale, concentrate în rețeaua companiei TotalEnergies. Reprezentanții guvernamentali au explicat că a existat un aflux neobișnuit de clienți către aceste stații.

Compania a plafonat prețurile la 1,99 euro pentru litrul de benzină și 2,09 euro pentru litrul de motorină până pe 7 aprilie, valori mai mici decât media națională. Măsura se aplică în aproximativ 3.300 de benzinării, reprezentând o treime din totalul rețelei din Franța.

Autoritățile franceze au introdus și măsuri de sprijin pentru anumite categorii, precum fermierii și pescarii, însă au avertizat că nu pot implementa un plan amplu de compensare similar celui din 2022, din cauza situației bugetare.