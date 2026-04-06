”Rafinăria Petromidia, operată de Rompetrol, şi-a reluat activitatea şi funcţionează la capacitate maximă pentru România! Lucrările de mentenanţă au fost realizate în timp record, iar necesarul pentru piaţă a fost asigurat pe toată durata acestei perioade. Livrările de produse petroliere au fost reluate, iar alimentarea cu benzină şi motorină continuă fără disfuncţionalităţi”, scrie Bogdan Ivan pe Facebook.

”În 2025, aceasta a rafinat aproximativ 5,9 milioane de tone, dintre care aproape 5,4 milioane de tone de ţiţei, iar restul alte materii prime, producând circa 5,8 milioane de tone de produse finite (1,66 milioane de tone de benzină şi 2,52 milioane de tone de motorină)”, mai arată Bogdan Ivan.

Potrivit ministrului, volumele disponibile sunt prioritizate către rețeaua proprie de stații pentru a asigura continuitatea alimentării, iar în situații punctuale critice există capacitatea de a mobiliza rapid cantitățile necesare pentru acoperirea cererii. Ivan a subliniat că sistemul funcționează normal, stocurile sunt gestionate responsabil, iar aprovizionarea cu carburanți continuă fără disfuncționalități.

Compania a anunțat că revizia celor două rafinării a inclus peste 700 de lucrări specifice de mentenanță, înlocuirea catalizatorilor în șase instalații principale, verificarea a aproximativ 900 de echipamente – statice, dinamice și electrice – precum și inspecții și testări pentru aproape 1.200 de conducte.

„Un alt obiectiv realizat cu succes în cadrul reviziei a fost recertificarea și prelungirea autorizațiilor de funcționare din partea autorităților competente – ISCIR și CNCIR. Apreciem suportul constant al autorităților, care au facilitat finalizarea lucrărilor în termenul estimat de companie”, au transmis oficialii companiei.

Lucrările au fost realizate cu implicarea a peste 2.500 de persoane, incluzând specialiști ai companiei, echipe ale contractorului general Rominserv și angajați ai celor 45 de companii partenere, toate cu experiență vastă în domeniu.

„Astfel, rafinăriile operate de Rompetrol Rafinare își vor relua, în cel mai scurt timp, eforturile de aprovizionare cu produse petroliere, prin care vor contribui la stabilizarea pieței naționale, într-un context dificil, atât pentru producători, cât și pentru consumatori”, au transmis oficialii.

Trebuie menționat că, în contextul escaladării tensiunilor din Orientul Mijlociu, Guvernul României a instituit, printr-o ordonanță de urgență adoptată joi, starea de criză pe piața carburanților, valabilă între 1 aprilie și 31 iunie, cu opțiunea de prelungire a acesteia.

„Oprirea tehnologică a fost realizată în baza unui calendar precis, cu revizii generale programate la interval de 4 ani și opriri tehnologice efectuate la un interval de 2 ani, pentru lucrări intermediare. Menționăm că aceste revizii sunt absolut necesare pentru asigurarea unei operări în condiții de siguranță, continuitatea proceselor tehnologice și protecția mediului”, au transmis oficialii Rompetrol Rafinare, companie membră a Grupului KMG International (Rompetrol).

Rafinăria Petromidia este cea mai mare rafinărie din România, cu o capacitate anuală de procesare de peste 5 milioane de tone de materie primă, fiind totodată una dintre cele mai moderne unități din sud-estul Europei.

Cea de-a doua rafinărie a Grupului KMG Internațional, Rafinăria Vega, situată în Ploiești, funcționează în regim integrat cu Petromidia, primind materia primă de la aceasta. Vega are o capacitate de procesare de 350.000 de tone pe an, incluzând țiței, păcură, Jet A1 și fracții C5-C6.

Rafinăria Vega se distinge ca unic producător pe piață pentru o serie de produse petroliere specifice, printre care: normal hexan, solvenți ecologici, white spirit rafinat, benzină naphta, combustibili de încălzire, combustibil lichid ușor și bitumuri rutiere și speciale.

Acționarii semnificativi ai Rompetrol Rafinare SA sunt KMG International (54,63% – direct și indirect) și Statul Român prin Ministerul Energiei (44,7%).