Șeful statului a precizat că există deja o fereastră de oportunitate pentru reluarea activității rafinăriei Petrotel, după decizia părții americane de a acorda o derogare temporară de la sancțiuni.

„Deocamdată partea americană a dat o, să zicem, derogare până în șase luni, în momentul ăsta, până la sfârșit de octombrie. Această derogare e utilă pentru că zona cea mai sensibilă, vorbesc pe piața globală, este motorina, iar rafinăria produce motorină.”

Această derogare creează cadrul necesar pentru ca operatorii să poată relua procesele tehnologice și să repună în funcțiune instalațiile, într-un context în care fiecare capacitate de rafinare contează.

Președintele a explicat că actuala vulnerabilitate a pieței nu ține de lipsa petrolului, ci de dificultatea de a transforma materia primă în produse finite, în special motorină.

„E mai ușor să cumperi petrol decât să cumperi motorină, iar acum sunt chestiuni tehnice destul de dificile de surmontat, dar bineînțeles că se lucrează la ele pentru ca lucrurile să devină operaționale.”

Această diferență între accesul la țiței și capacitatea de rafinare explică presiunile tot mai mari asupra prețurilor și disponibilității carburanților.

În ceea ce privește calendarul, șeful statului a sugerat că reluarea activității ar putea avea loc într-un interval relativ scurt, dacă problemele tehnice sunt rezolvate.

„Nu e ceva care este la noi, dar dacă mă întrebați așa, ca idee, probabil e o chestiune de săptămâni.”

Estimările anterioare din sector indicau un termen de aproximativ 45 de zile pentru reluarea producției, însă acest interval depinde de evoluția contextului internațional și de finalizarea lucrărilor tehnice.

Criza globală a carburanților, influențată de tensiunile din Orientul Mijlociu

Președintele a avertizat că piața energetică globală se află într-un punct sensibil, iar evoluțiile geopolitice pot amplifica riscurile.

„Este o criză care se prefigurează globală, care bineînțeles depinde de cum evoluează ostilitățile în zona Golfului.”

Zona Golfului Persic rămâne esențială pentru fluxurile de petrol și produse rafinate, iar orice escaladare a conflictelor poate duce la perturbări majore în aprovizionare.

În comparație cu alte state europene, România beneficiază de o poziție relativ favorabilă datorită capacităților proprii de extracție și rafinare.

„Noi pe de o parte extragem și pe de altă parte producem în România, noi suntem mai bine plasați decât alte țări. Deci este o criză care se prefigurează globală, care bineînțeles depinde de cum evoluează ostilitățile în zona Golfului, dar România este mai bine plasată prin faptul că are propria producție și propria extracție și propria producție”

Acest avantaj nu elimină riscurile, dar poate reduce impactul unei crize globale asupra pieței interne.

Rafinăria Petrotel este una dintre cele mai importante unități de procesare din România, iar repornirea sa ar avea efecte directe asupra disponibilității carburanților.

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, sublinia anterior importanța acesteia pentru echilibrul pieței.

„Prin acest mecanism, în 45 de zile, această rafinărie va putea să funcționeze din nou și să producă motorină, benzină, kerosen pentru România. E un pas în față extrem de important. 21% din producția României va fi asigurată de această rafinărie și reprezintă un principal element al stabilizării pieței din carburanți”

Activitatea rafinăriei a fost suspendată în octombrie anul trecut, inițial pentru lucrări de mentenanță programată. Ulterior, contextul sancțiunilor internaționale a împiedicat reluarea producției.

Această întrerupere a redus capacitatea internă de rafinare într-un moment în care cererea globală este ridicată.

Situația Petrotel evidențiază câteva aspecte esențiale:

Dependenta globală de rafinare : chiar dacă petrol există, capacitatea de procesare este limitată

: chiar dacă petrol există, capacitatea de procesare este limitată Importanța infrastructurii energetice : fiecare rafinărie devine un activ strategic

: fiecare rafinărie devine un activ strategic Volatilitatea pieței : influențată puternic de geopolitică

: influențată puternic de geopolitică Rolul producției interne: reduce vulnerabilitatea în fața șocurilor externe

Pentru România, repornirea Petrotel nu este doar o decizie tehnică, ci una strategică.

Pentru șoferi și companii, reluarea producției ar putea însemna:

o disponibilitate mai bună a motorinei

reducerea riscului de penurie locală

o stabilizare relativă a prețurilor

În lipsa acestei capacități, dependența de importuri ar crește, iar volatilitatea ar deveni mai accentuată.

Un test major pentru piața energetică

Rafinăria Petrotel se află în centrul unui context complex, în care deciziile locale sunt influențate de evoluții globale.

Dacă va fi repornită rapid, poate deveni un factor de stabilitate. Dacă nu, România va resimți mai puternic presiunile unei piețe energetice tot mai tensionate.