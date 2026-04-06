Președintele Nicușor Dan va avea luni, 6 Aprilie, o reuniune de lucru, la Palatul Cotroceni (ora 14:00), cu miză strategică pentru piața energetică din România, având ca temă principală securitatea aprovizionării cu țiței și combustibili. Evenimentul reunește conducerea statului, membri ai Guvernului și reprezentanți ai principalelor companii din sectorul petrolier.

La întâlnire participă premierul Ilie Bolojan, ministrul Energiei Bogdan Ivan și ministrul Transporturilor și Infrastructurii Ciprian Șerban. Din partea industriei sunt prezenți reprezentanți ai unor actori majori precum OMV Petrom și Rompetrol.

Întâlnirea are loc într-un context marcat de preocupări privind stabilitatea pieței energetice și securitatea lanțurilor de aprovizionare. Autoritățile urmăresc evaluarea riscurilor privind disponibilitatea țițeiului și a produselor petroliere, precum și impactul potențial asupra prețurilor la carburanți.

În acest cadru, Guvernul a adoptat vineri o ordonanță de urgență care introduce două măsuri principale:

reducerea temporară a nivelului accizei la motorina standard;

instituirea unei contribuții de solidaritate aplicate veniturilor din comercializarea țițeiului și a produselor energetice obținute din rafinare pe teritoriul României.

Executivul susține că aceste măsuri au rolul de a tempera efectele dezechilibrelor din piață și de a susține consumatorii într-o perioadă de volatilitate.

Premierul Ilie Bolojan a explicat că intervențiile guvernamentale sunt limitate de dezechilibrele bugetare acumulate în anii anteriori, ceea ce reduce spațiul de manevră pentru politici economice expansive.

Oficialul a subliniat, de asemenea, că statul nu are un beneficiu direct din creșterea prețurilor la carburanți, iar eventualele venituri suplimentare din taxe sunt semnificativ mai mici decât costurile economice generate de instabilitatea pieței energetice.

Reuniunea de la Cotroceni este concentrată pe trei direcții majore:

asigurarea continuității aprovizionării cu țiței și produse petroliere;

reducerea riscurilor de dezechilibru pe piața internă a carburanților;

consolidarea dialogului între autorități și industria energetică.

Discuțiile sunt considerate esențiale pentru menținerea stabilității economice într-un sector critic pentru transport, industrie și consumul populației.

Sectorul petrolier joacă un rol strategic în economia națională, iar orice perturbare în aprovizionare sau în structura fiscală poate avea efecte în lanț asupra prețurilor și competitivității economice.

Prin această întâlnire, autoritățile urmăresc alinierea pozițiilor instituționale cu cele ale marilor operatori din piață, pentru a preveni disfuncționalități și pentru a asigura predictibilitate în aprovizionarea cu combustibili.