Planul de reorganizare supus aprobării creditorilor viza atragerea unui investitor strategic care să preia activitatea Șantierul Naval Mangalia și să asigure finanțarea necesară relansării companiei. Respingerea acestuia obligă administratorul judiciar să sesizeze instanța, care va decide deschiderea procedurii de faliment și pașii următori pentru lichidarea activelor șantierului.

„Respingerea planului de reorganizare înseamnă că societatea va intra într-un proces de faliment și lichidare, însă subliniem că toate drepturile salariale vor fi respectate și plătite potrivit prevederilor legale în vigoare”, declară Paul-Dieter Cîrlănaru, CEO CITR și administrator judiciar al Șantierului Naval din Mangalia.

Pe durata procedurii, CITR va menține părțile interesate informate cu privire la etapele principale și la calendarul măsurilor care urmează a fi implementate. Obiectivul este ca procesul să se desfășoare într-o manieră transparentă și organizată, respectând drepturile tuturor creditorilor și ale angajaților.

Blocul Național Sindical (BNS) a anunțat miercuri că planul de reorganizare al Șantierul Naval Mangalia nu a fost aprobat de Damen Shipyards, ceea ce va duce la deschiderea procedurii de faliment. Sindicaliștii avertizează că această decizie are consecințe grave pentru angajați, care își vor pierde locurile de muncă și care nu și-au primit salariile de peste trei luni.

Reprezentanții Damen Shipyards au explicat că planul, în forma sa actuală, nu poate fi susținut, deoarece nu oferă un cadru echitabil care să reflecte contribuțiile tuturor părților implicate. BNS a precizat că intrarea în faliment va implica inventarierea și valorificarea forțată a activelor șantierului pentru a acoperi datoriile către creditori, punând astfel în pericol drepturile angajaților și stabilitatea companiei.

„Odată cu radierea societăţii, contractele individuale de muncă ale salariaţilor vor înceta, iar aceştia îşi vor pierde locurile de muncă. Această situaţie generează un impact social major la nivel local şi necesită o atenţie urgentă din statului român, în vederea identificării unor soluţii pentru protejarea angajaţilor afectaţi”, se mai arată în comunicatul de presă.

Marți, angajații Șantierul Naval Mangalia au organizat un protest în curtea șantierului, nemulțumiți că nu și-au încasat salariile de mai bine de trei luni.

Damen Holding a declarat că a efectuat o analiză detaliată a planului de reorganizare propus de administratorul judiciar al Șantierul Naval Mangalia.

„Această evaluare atentă arată că planul propus exclude în totalitate rambursarea investiţiilor semnificative şi a împrumuturilor acordate de Damen Holding şantierului, atât în prezent, cât şi în viitor, ceea ce creează un dezechilibru major şi generează prejudicii substanţiale pentru Damen. Este important de menţionat că Damen nu va lua decizii care să afecteze interesele sale legitime sau pe cele ale angajaţilor, partenerilor şi celorlalte părţi implicate. Deşi compania rămâne angajată să sprijine viitorul şi posibila continuare a activităţii şantierului naval Mangalia, ţinând cont şi de situaţia angajaţilor acestuia, un astfel de sprijin poate fi oferit doar într-un cadru echitabil, care să reflecte pe deplin contribuţiile tuturor părţilor implicate”, consideră reprezentanţii Damen.

Oficialii afirmă că, din păcate, în forma actuală, planul de reorganizare nu îndeplineşte aceste criterii, motiv pentru care Damen nu îl poate susţine.