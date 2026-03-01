Din cuprinsul articolului Prima reacție a președintelui României după atacul SUA-Israel asupra Iranului

Președintele Nicușor Dan a declarat că România se află în deplină siguranță și nu este sub niciun fel de amenințare directă, chiar dacă situația de securitate din Orientul Mijlociu s-a deteriorat. El a precizat că instituțiile responsabile de politică externă și securitate monitorizează atent evoluția situației și iau toate măsurile necesare, subliniind că prioritatea este protecția cetățenilor români din zonele de conflict.

De asemenea, acesta a transmis că românii și turiștii din regiune trebuie să rămână calmi și să urmeze indicațiile autorităților locale și ale Ministerului de Externe.

Președintele a menționat că la MAE funcționează o celulă de criză pentru identificarea celor mai sigure și rapide soluții de repatriere a celor blocați din cauza închiderii spațiului aerian și a reafirmat că România va acționa responsabil, împreună cu partenerii săi, pentru stabilitate și securitate, menținând protecția civililor ca prioritate.

„România este în deplină siguranță și nu se află sub niciun fel de amenințare directă. Chiar dacă actualul context regional de securitate din Orientul Mijlociu s-a degradat semnificativ, țara noastră este în afara oricărui pericol. Instituțiile statului român responsabile de politică externă și securitate monitorizează evoluția situației și iau toate măsurile care se impun în astfel de circumstanțe. Prioritară în prezent este siguranța cetățenilor români din zonele de conflict. Cetățenilor români și turiștilor aflați în zonă le transmit să rămână calmi, să urmeze instrucțiunile și mesajele transmise de către Ministerul de Externe și de autoritățile locale din statele în care se află. La MAE funcționează o celulă de criză care are ca obiectiv identificarea celor mai sigure și rapide variante pentru repatrierea celor care au rămas blocați ca urmare a închiderii spațiului aerian din regiunea Orientului Mijlociu. România va continua să acționeze cu responsabilitate, în coordonare cu partenerii noștri, pentru stabilitate și securitate. Respectarea drepturilor și protejarea civililor rămân priorități fundamentale”, a scris pereșdintele pe X.