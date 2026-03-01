Andrei Ţărnea a explicat că tensiunile din Orientul Mijlociu continuă, pe fondul unor atacuri aeriene cu drone şi rachete în mai multe state din regiune. În aceste condiţii, numeroase spaţii aeriene rămân închise, iar zborurile comerciale sunt suspendate, ceea ce face imposibilă deplasarea pentru mulţi cetăţeni români, fie spre ţară, fie între statele din zonă. El a subliniat că principala preocupare a autorităţilor este siguranţa românilor afectaţi de această situaţie, motiv pentru care recomandarea este ca aceştia să rămână în locuri sigure şi să respecte cu stricteţe indicaţiile autorităţilor din ţările în care se află.

„Situaţia în regiunea Orientului Mijlociu rămâne în continuare tensionată. Continuă lovituri aeriene cu drone şi rachete în mai multe ţări din regiune. Pe acest fond, spaţiile aeriene ale multiplelor ţări din Orientul Mijlociu sunt în continuare închise, nu sunt operate zboruri comerciale. Şi pe acest fond, un număr de cetăţeni români se află în imposibilitatea de a călători înspre ţară sau înspre ţările respective. Prioritatea, de fiecare dată, aşa cum s-a văzut în toate cazurile anterioare de circumstanţe similare, este de a asigura siguranţa cetăţenilor români surprinşi în aceste circumstanţe. Ceea ce înseamnă că în acest moment prioritatea este ca ei să rămână în locurile în care se află în siguranţă, să urmeze instrucţiunile pe care le primesc de la autorităţile ţărilor de reşedinţă în ceea ce priveşte siguranţa lor”, a afirmat Andrei Ţărnea.

Referitor la eventuala revenire a cetăţenilor români în ţară, Andrei Ţărnea a arătat că aceasta va fi posibilă fie după reluarea zborurilor comerciale, fie prin organizarea unor curse speciale de repatriere, la nivel naţional sau în cadrul unor demersuri coordonate la nivel european.

„Condiţia necesară pentru oricare dintre aceste opţiuni este însă ca spaţiile aeriene să fie accesibile. În condiţiile în care în acest moment zboară drone şi rachete de croazieră, (…) niciun tip de zbor nu poate să fie operat în condiţii de siguranţă. Astfel că până la realizarea acestor circumstanţe, adică până când zborurile fie civile, fie militare pot să fie reluate, operaţiuni de evacuare nu pot fi făcute decât în eventualitatea existenţei unor puncte de trecere frontieră terestre deschise spre alte ţări care au spaţiile aerine deschise”, a punctat oficialul MAE român.

Întrebat dacă statul român va suporta cheltuielile de cazare ale cetățenilor români aflați în dificultate, purtătorul de cuvânt al Ministerul Afacerilor Externe, Andrei Țărnea, a precizat că analiza trebuie făcută diferențiat, în funcție de tipurile de situații în care se află persoanele afectate.

„Dacă vorbim despre cetăţenii care sunt în hoteluri, deci cei care sunt turişti, sau care au fost pentru operaţii medicale, sau pentru asemenea circumstanţe în străinătate, acolo, în condiţiile date, atât liniile aeriene, cât şi agenţiile de călătorie, agenţiile de turism au obligaţii chiar şi în aceste situaţii excepţionale. Un număr dintre statele din regiune, autorităţile acestea au decis ca pentru studenţi, pentru cetăţenii străini, turişti pe teritoriul acestor ţări, şi vorbim nu doar de cetăţeni români, ci de zeci de mii de cetăţeni ai unor state europene şi terţe, cazarea în unităţile hoteliere să fie continuată pe durata existenţei acestor circumstanţe extraordinare”, a spus Ţărnea.

În legătură cu costurile generate de prelungirea șederii în aceste teritorii, autoritățile recomandă cetățenilor români să se adreseze în primul rând organizatorilor călătoriilor, respectiv agențiilor de turism și companiilor aeriene.

„Dar este extrem de important ca ei să-şi înregistreze prezenţa şi să contacteze consulatele României, să le dea colegilor noştri numere de telefon şi datele de contact, cum şi locul în care se află. Colegii noştri sunt în contact cu circa 1.000 de cetăţeni români care au contactat aceste misiuni diplomatice şi oficii consulare. În unele circumstanţe, înţelegem că există dificultatea de a intra cu uşurinţă în contact cu colegii noştri. Tot ce pot să spun este că resursele sunt la limită, sunt toate telefoanele în funcţie, toţi colegii noştri operează aceste telefoane de urgenţă. În consecinţă, îi rugăm pe cetăţeni să insiste şi este important să insiste, chiar dacă trebuie să sune de mai multe ori până când se asigură că datele lor, numerele lor şi locul în care se află sunt comunicate colegilor din consulat”, a arătat Ţărnea.

Conform reprezentantului MAE, românii aflați în dificultate în țările din Orientul Mijlociu pot utiliza aplicația consulară a Ministerului Afacerilor Externe, disponibilă pe site-ul oficial, pe pagina de Facebook a ministerului și pe paginile de Facebook ale misiunilor consulare din statele respective.