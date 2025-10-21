Potrivit declarației făcute de Serghei Lavrov, oprirea focului în actualele condiții, în care se află în prezent părțile implicate, ar echivala cu renunțarea la analiza și soluționarea motivelor care au dus la izbucnirea războiului.

Lavrov a afirmat că o astfel de inițiativă de armistițiu contravine înțelegerilor stabilite în cadrul summitului ruso-american din Alaska. Ministrul a subliniat că Rusia își menține neschimbată poziția față de aceste acorduri, în pofida informațiilor vehiculate în mass-media care ar susține contrariul.

„Dacă oprim imediat focul în Ucraina, acolo unde se află în momentul de faţă părțile, asta ar însemna să renunţăm la cauzele profunde ale conflictului”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, în cadrul unei conferinţe de presă.

Șeful diplomației ruse a amintit că poziția Moscovei rămâne în continuare aceeași ca în urma discuțiilor îndelungate purtate între președintele rus Vladimir Putin și președintele american american Donald Trump, în timpul summitului din Alaska.

Lavrov a reiterat că Rusia nu a modificat termenii acestor înțelegeri și că propunerea unui armistițiu imediat nu ar face decât să ignore cauzele fundamentale ale conflictului din Ucraina.

„Rusia nu și-a schimbat poziția faţă de înțelegerile la care s-a ajuns în timpul îndelungatelor convorbiri dintre Putin și Trump în Alaska”, a mai spus Lavrov.

Purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, a catalogat drept o farsă informațiile apărute în presă referitoare la o presupusă întâlnire între ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, și secretarul de stat american, Marco Rubio. Reprezentanta diplomației ruse a comentat că aceste relatări fac parte dintr-o campanie informativă eronată și a îndemnat presa să nu contribuie la răspândirea ei.

Zaharova a explicat că situația a fost generată de o serie de informații contradictorii difuzate de publicații internaționale, menționând că o scurgere de date apărută la CNN a infirmat o știre transmisă anterior de Reuters. În opinia acesteia, întreaga situație reprezintă o manipulare mediatică și nu reflectă realitatea diplomatică actuală.

„O farsă informativă. Această situație poate fi descrisă doar printr-o singură frază: ‘O scurgere de informații de la CNN a infirmat ştirea Reuters’. Vă pot da un sfat: nu participați la această farsă informațională”, a comentat Zaharova.

Anterior, Donald Trump a anunțat că el și Vladimir Putin au convenit să organizeze în curând o întâlnire la Budapesta. În același timp, consilierul prezidențial rus, Iuri Ușakov, a declarat că Moscova și Washingtonul vor începe imediat pregătirile pentru un nou summit la nivel înalt între cei doi șefi de stat, care ar putea avea loc în capitala Ungariei.