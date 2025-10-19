În cadrul întrevederii de la Washington, Donald Trump i-ar fi transmis președintelui ucrainean că singura cale de a evita escaladarea războiului este acceptarea condițiilor impuse de Moscova. Conform relatărilor Financial Times, liderul american ar fi afirmat că Vladimir Putin i-a spus că va „distruge” Ucraina dacă aceasta nu va semna un acord de pace în termenii stabiliți de Rusia.

Publicația britanică mai notează că întrevederea s-a desfășurat într-un climat tensionat, fiind presărată cu schimburi dure de replici. Surse citate au declarat că discuția „a degenerat de mai multe ori într-o ceartă”, iar Trump „a înjurat în mod repetat” pe parcursul întâlnirii.

Deși, în cele din urmă, Zelenski ar fi reușit să-l convingă pe liderul american să sprijine o înghețare a actualei linii de front, momentul a subliniat fragilitatea și imprevizibilitatea poziției lui Trump față de conflict. Potrivit FT, acesta a părut dispus să ia în considerare o parte dintre cererile formulate de Putin.

Surse europene informate despre conținutul discuției susțin că Donald Trump ar fi reluat aproape integral retorica lui Vladimir Putin, inclusiv afirmațiile privind situația militară din teren.

Chiar și în momentele în care aceste argumente contraziceau propriile sale declarații anterioare despre slăbiciunea Rusiei, Trump ar fi insistat asupra ideii că Ucraina nu poate învinge militar Moscova.

Un oficial european citat de Financial Times a declarat că Trump i-ar fi transmis lui Zelenski un avertisment direct:

„Dacă Putin vrea, te va distruge.”

Într-un alt moment al întâlnirii, liderul american ar fi respins prezentarea hărților de pe front, întrerupând discuția despre situația militară concretă.

Publicația britanică scrie că, în convorbirea telefonică din ajunul întâlnirii, Vladimir Putin i-ar fi făcut lui Trump o nouă propunere de pace. Conform acesteia, Rusia ar fi dispusă să renunțe la o mică parte din teritoriile ocupate în regiunile Herson și Zaporojia, în schimbul recunoașterii controlului deplin asupra Donbasului.

Oferta a fost descrisă ca fiind o concesie minoră comparativ cu propunerea anterioară făcută de liderul de la Kremlin în august, în Alaska.

Relatările privind discuțiile de la Washington au generat neliniște în rândul aliaților europeni ai Ucrainei. Potrivit Financial Times, faptul că Donald Trump a reluat cu insistență retorica Kremlinului a redus speranțele partenerilor occidentali că Washingtonul va adopta o poziție fermă de sprijin pentru Kiev.

Trei oficiali europeni, citați de aceeași sursă, au confirmat că o mare parte a întrevederii a fost dedicată „lecțiilor” oferite de Trump lui Zelenski, în care liderul american a reiterat punct cu punct argumentele Moscovei și a insistat asupra necesității de a accepta propunerea rusească.

Unul dintre oficiali a descris reacția lui Zelenski drept „foarte negativă” după întâlnire, iar alți lideri europeni ar fi adoptat o atitudine precaută, pregătind scenarii alternative.

„Liderii europeni nu erau optimiști, ci pragmatici în planificarea pașilor următori”, a declarat sursa citată.

La finalul discuțiilor din 17 octombrie, Donald Trump a transmis că, în opinia sa, „Ucraina și Rusia trebuie să se oprească acolo unde sunt”.

Afirmația a fost urmată de o declarație similară a președintelui Zelenski, care a spus:

„Trebuie să ne oprim acolo unde suntem acum”.

Conform The Washington Post, liderul american ar fi refuzat, de asemenea, să ia în considerare în acest moment furnizarea de rachete Tomahawk Ucrainei, o solicitare formulată anterior de Kiev.

Sursele citate de publicația americană afirmă că, în discuția sa cu Trump, Vladimir Putin a cerut ca Rusia să obțină controlul deplin asupra regiunii Donețk pentru a încheia războiul, promițând, în schimb, cedarea unor zone limitate din Zaporojia și Herson.

Președintele Zelenski a respins însă ideea de a ceda orice teritoriu suplimentar Rusiei, reafirmând principiul integrității teritoriale a Ucrainei.

„Nu înțeleg de ce liderul celei mai mari țări de pe Pământ are nevoie de încă câțiva kilometri. Acest război nu este despre teritoriu, ci despre independența noastră”, a declarat acesta.

Discuțiile de la Casa Albă au generat reacții și în rândul statelor vecine Ucrainei. Premierul polonez Donald Tusk a scris duminică, pe platforma X, că:

„Nimeni nu ar trebui să exercite presiuni asupra lui Zelenski în ceea ce privește concesii teritoriale. Ar trebui să exercităm cu toții presiuni asupra Rusiei pentru a-și înceta agresiunea. Îngăduința nu a fost niciodată o cale către o pace justă și durabilă”.