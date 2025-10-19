Sistemul public de pensii din Spania este structurat în două mari categorii: pensii contributive și necontributive. Accesul la pensia contributivă este condiționat de o perioadă minimă de 15 ani de contribuții la asigurările sociale. Doar cei care ating acest prag pot solicita o pensie calculată în funcție de sumele plătite și anii lucrați.

Pentru persoanele care nu reușesc să atingă perioada minimă, există opțiunea pensiei necontributive, însă aceasta este acordată doar dacă sunt îndeplinite cerințe suplimentare privind veniturile și rezidența legală în Spania.

Conform datelor oficiale, doar o parte dintre românii care au muncit în Spania reușesc să obțină pensia integrală. Pentru a beneficia de întreaga sumă prevăzută de lege, este necesar un stagiu de cotizare de 36 de ani și 6 luni. În caz contrar, pensia este redusă proporțional, în funcție de anii efectiv lucrați și baza de contribuție aplicată.

Baza minimă de cotizare desemnează suma asupra căreia se aplică procentele de contribuție la asigurările sociale spaniole. Practic, aceasta este valoarea minimă de la care pornește calculul contribuțiilor lunare și, ulterior, al pensiei.

În 2024, autoritățile spaniole au stabilit baza minimă la 1.260 de euro pe lună pentru grupele de cotizare de la 4 la 11. Pentru grupa 3, suma crește la 1.269,30 euro, iar pentru grupa 2 urcă la 1.459,20 euro. Cea mai ridicată bază, de 1.759,50 euro, se aplică grupei 1, care include poziții de conducere și profesii ce necesită studii superioare.

Această bază are un rol determinant în calculul pensiei viitoare. Persoanele care au lucrat cu salariul minim și au cotizat la cea mai mică bază vor primi, în consecință, o pensie mai redusă. În schimb, trecerea într-o grupă de cotizare superioară sau o creștere salarială consistentă pot duce la majorări semnificative ale sumei primite la pensie.

Românii care nu au acumulat cei 15 ani necesari pot solicita pensia necontributivă pentru limită de vârstă, dacă îndeplinesc condițiile stabilite de autoritățile spaniole. În 2023, această pensie varia între 121,15 euro pe lună (aproximativ 1.696 euro anual) și 484,61 euro pe lună (circa 6.784 euro pe an), în funcție de situația personală și veniturile beneficiarului, spun cei de la Ziarul Românesc.

Pentru cei care au dreptul la pensia contributivă și au plătit contribuții la baza minimă, cuantumul final depinde de vechimea în muncă. Conform datelor furnizate de Seguridad Social, un stagiu minim de 15 ani aduce o pensie între 630 euro și 879,75 euro lunar, fără suplimente.

În schimb, pentru cei care au muncit suficient pentru a obține pensia integrală (100% din bază), suma lunară se situează între 1.260 euro și 1.759,50 euro, în funcție de grupa de cotizare.

Aceste valori sunt orientative și pot varia ușor de la un an la altul, în funcție de actualizările aduse salariului minim interprofesional (SMI) și modificărilor legislative privind asigurările sociale.

Conform datelor publicate de platforma epdata.es, în decembrie 2024, numărul total al pensiilor acordate în Spania a ajuns la 10,28 milioane, fiind acoperite toate categoriile de pensii: limită de vârstă, invaliditate, văduvie sau orfani. Numărul total al pensionarilor era de 9,3 milioane, ceea ce arată că o parte dintre aceștia beneficiază de mai mult de un tip de pensie.

Distribuția pe sexe este aproape egală, cu 4,69 milioane de bărbați și 4,61 milioane de femei care primesc pensie. Potrivit Ministerului Incluziunii, Securității Sociale și Migrației, pensia medie lunară a crescut la 1.261,9 euro, iar în cazul pensiei pentru limită de vârstă, media ajunge la 1.449,86 euro lunar.

Aceste date confirmă tendința de creștere constantă a valorilor pensiilor din Spania, pe fondul indexării anuale și al majorărilor salariului minim. Pentru românii care au lucrat legal și au contribuit la sistemul spaniol, aceste ajustări pot aduce o diferență vizibilă în cuantumul pensiei finale, mai ales pentru cei care se apropie de vârsta de pensionare.

Pentru lucrătorii români, este important de știut că anii lucrați în România pot fi luați în considerare în calculul pensiei din Spania, în baza acordurilor bilaterale și a reglementărilor europene privind totalizarea perioadelor de asigurare.

Aceasta înseamnă că, dacă o persoană a lucrat, de exemplu, 10 ani în Spania și 10 ani în România, ambele perioade pot fi adunate pentru a îndeplini condițiile minime de pensionare.

Românii trebuie, totuși, să solicite pensia în statul unde își au reședința la momentul cererii, urmând ca autoritățile din cele două țări să colaboreze pentru stabilirea sumelor cuvenite. Astfel, fiecare stat va plăti partea proporțională corespunzătoare perioadei lucrate pe teritoriul său.

Acest mecanism oferă o siguranță suplimentară celor care au muncit în mai multe state europene, evitând pierderea drepturilor dobândite prin contribuțiile la sistemele naționale de asigurări sociale.