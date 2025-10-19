Mihai Fifor îl acuză pe Ilie Bolojan că duce România „pe contrasensul Europei” cu politicile sale de austeritate
Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat duminică un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că izolează România de direcția socială și economică urmată de restul Uniunii Europene.
Într-o postare pe contul său de Facebook, Fifor a susținut că, în timp ce liderii europeni discută despre echitate și prosperitate comună, premierul român promovează politici de austeritate care afectează direct nivelul de trai al populației.
Social-democratul a făcut referire la discursul premierului spaniol Pedro Sánchez, rostit la Congresul Socialiștilor Europeni de la Amsterdam, în care acesta a pledat pentru o Europă a echității, a demnității și pentru un salariu minim comun la nivelul Uniunii.
Fifor a afirmat că, în contrast cu această viziune, Ilie Bolojan ar fi decis să „înghețe salariile și pensiile până la finalul anului 2026”, o măsură pe care o consideră nedreaptă și dăunătoare.
România vede numai tăieri și plafonări, în loc să se investească în oameni, se plânge Fifor
Deputatul a citat declarațiile premierului, potrivit cărora guvernul ar urma să reanalizeze situația abia în 2027, „în funcție de cum evoluează deficitul”. Fifor a adăugat că, în realitate, rezultatele acestor politici se resimt deja în scăderea puterii de cumpărare a românilor.
Acesta a precizat că salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, în timp ce inflația a rămas la niveluri cu două cifre, ducând la o diminuare de peste 7% a puterii de cumpărare într-un singur an.
Mihai Fifor a mai subliniat că România înregistrează cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și cea mai severă contracție a consumului intern, semn al unei economii aflate „în derivă”. Social-democratul se arată nemulțumit că guvernul Bolojan ignoră prioritățile sociale și continuă pe drumul tăierilor și al plafonărilor, în loc să investească în oameni.
Parlamentarul PSD și-a încheiat mesajul avertizând că „fiecare zi pierdută pe acest drum greșit înseamnă o Românie mai departe de Europa, care investește în oameni – și mai aproape de recesiune”.
Postarea integrală a deputatului PSD
„Europa merge înainte. România, aflată în Bolojan retrograd, accelerează pe contrasens.
La Congresul Socialiștilor Europeni de la Amsterdam, premierul Spaniei, Pedro Sánchez, a lansat un apel limpede pentru o Europă a echității și demnității:
„Depinde de noi să garantăm că Uniunea Europeană oferă o viață mai bună cetățenilor noștri, inclusiv printr-un salariu minim comun în întreaga Uniune. (…) A venit vremea unei Europe care investește în oameni, nu care îi pedepsește.”
Un discurs de viziune, care pune accentul pe prosperitate comună, protecție socială și solidaritate europeană. Într-o Europă care caută soluții pentru viața oamenilor, vocea social-democrată rămâne cea a echilibrului și a speranței.
Dar, în timp ce la Amsterdam se vorbea despre creștere și echitate socială, despre salariu minim european, la București premierul Ilie Bolojan are un singur crez: înghețarea salariilor și a pensiilor până la finalul anului 2026.
„Până la sfârșitul anului 2026, salariile din sectorul public și pensiile vor rămâne plafonate. În funcție de cum evoluează deficitul, vom vedea în 2027 dacă pot fi făcute ajustări.” (HotNews, octombrie 2025)
Între timp, de atâta „reformă”, salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, potrivit INS. Creșterile nominale au fost înghițite de inflația cu două cifre, iar puterea de cumpărare a românilor a scăzut cu peste 7% într-un singur an.
România are cea mai mare inflație din Uniunea Europeană și cea mai severă contracție a consumului intern, semn că populația cumpără mai puțin, iar economia încetinește vizibil.
În același timp, salariul minim rămâne printre cele mai mici din UE, deși costurile de trai cresc mai repede decât oriunde în regiune.
Europa lui Sanchez vorbește despre salariu minim comun, despre drepturi sociale și protecție a cetățenilor.
România aflată în zodia Bolojan vorbește despre tăieri, plafonări și austeritate de Bihor pe pâine.
Concluzia? Mergem încet, dar sigur, cu capul în zid. Singurul care vede „reforme” e dibaciul cârmaci de la Oradea, care continuă să creadă că pedala austerității duce la prospetitate și dezvoltare.
FIecare zi pierdută pe acest drum greșit înseamnă o Românie mai departe de Europa, care investește în oameni – și mai aproape de recesiune”, a scris Mihai Fifor pe Facebook.