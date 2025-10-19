Deputatul PSD Mihai Fifor a lansat duminică un atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan, acuzându-l că izolează România de direcția socială și economică urmată de restul Uniunii Europene.

Într-o postare pe contul său de Facebook, Fifor a susținut că, în timp ce liderii europeni discută despre echitate și prosperitate comună, premierul român promovează politici de austeritate care afectează direct nivelul de trai al populației.

Social-democratul a făcut referire la discursul premierului spaniol Pedro Sánchez, rostit la Congresul Socialiștilor Europeni de la Amsterdam, în care acesta a pledat pentru o Europă a echității, a demnității și pentru un salariu minim comun la nivelul Uniunii.

Fifor a afirmat că, în contrast cu această viziune, Ilie Bolojan ar fi decis să „înghețe salariile și pensiile până la finalul anului 2026”, o măsură pe care o consideră nedreaptă și dăunătoare.

Deputatul a citat declarațiile premierului, potrivit cărora guvernul ar urma să reanalizeze situația abia în 2027, „în funcție de cum evoluează deficitul”. Fifor a adăugat că, în realitate, rezultatele acestor politici se resimt deja în scăderea puterii de cumpărare a românilor.

Acesta a precizat că salariul mediu net a scăzut pentru a treia lună consecutiv, în timp ce inflația a rămas la niveluri cu două cifre, ducând la o diminuare de peste 7% a puterii de cumpărare într-un singur an.

Mihai Fifor a mai subliniat că România înregistrează cea mai ridicată inflație din Uniunea Europeană și cea mai severă contracție a consumului intern, semn al unei economii aflate „în derivă”. Social-democratul se arată nemulțumit că guvernul Bolojan ignoră prioritățile sociale și continuă pe drumul tăierilor și al plafonărilor, în loc să investească în oameni.

Parlamentarul PSD și-a încheiat mesajul avertizând că „fiecare zi pierdută pe acest drum greșit înseamnă o Românie mai departe de Europa, care investește în oameni – și mai aproape de recesiune”.