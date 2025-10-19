Un echipaj al Secţiei 11 Poliţie Rurală Pojorâta, din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Suceava, a efectuat miercuri seara un control de rutină pe drumul naţional DN17, în zona comunei Pojorâta. Polițiștii au semnalat oprirea regulamentară a unui microbuz care circula dinspre Câmpulung Moldovenesc către Vatra Dornei, vehiculul fiind destinat transportului de persoane.

La volanul autovehiculului se afla un bărbat de 47 de ani, care a prezentat toate documentele personale și pe cele ale mașinii, fără ca la prima vedere să existe nereguli.

În microbuz se aflau alți patru pasageri, toți fiind legitimați de polițiști. Cu toate acestea, comportamentul șoferului și al pasagerilor a ridicat suspiciuni, determinând echipajul să extindă verificările și să solicite sprijinul echipei canine.

Controlul amănunțit al vehiculului a relevat faptul că microbuzul era încărcat cu mai multe bagaje. Cu ajutorul câinilor de serviciu „Kira” și „Paco”, specializați în detectarea de tutun, droguri, arme și substanțe explozive, polițiștii au identificat două cutii care au atras atenția patrupedelor. Acestea se aflau printre alte bagaje și păreau obișnuite la prima vedere, însă reacția câinilor a indicat prezența unor substanțe suspecte.

După deschiderea cutiilor semnalate de câinii polițiști, oamenii legii au constatat că în interior se aflau recipiente mari, sigilate, cu o substanță care avea mirosul și aspectul caracteristic tutunului tocat. Într-o altă cutie au fost găsite patru pungi din plastic de tip zip-lock, care conțineau același tip de material vegetal, însă cu o textură mai grosieră.

Analiza preliminară a polițiștilor a arătat că tutunul nu avea marcaje fiscale, timbru sau documente care să ateste proveniența legală. Verificările au confirmat că era vorba despre tutun de proveniență extracomunitară, destinat cel mai probabil comercializării ilegale. Produsele au fost cântărite, iar cantitatea totală a fost estimată la aproximativ opt kilograme.

În urma constatărilor, polițiștii au întocmit dosar penal pentru infracțiunea de „deţinere sau comercializare de produse nemarcate ori marcate necorespunzător”, conform prevederilor legale privind regimul produselor accizabile.

Ancheta vizează depășirea limitelor prevăzute de lege pentru tutun și băuturi alcoolice: peste 10.000 de țigarete, 400 țigări de foi de până la 3 grame, 200 țigări de foi mai mari de 3 grame, tutun de fumat care depășește 1 kilogram, alcool etilic peste 40 de litri, băuturi spirtoase peste 200 de litri, produse intermediare peste 300 de litri și băuturi fermentate, altele decât berea și vinul, în cantitate mai mare de 300 de litri.

Potrivit anchetatorilor, bunurile ridicate indică o depășire semnificativă a pragului legal de 1 kilogram de tutun de fumat. Astfel, fapta intră sub incidența penală, fiind considerată infracțiune de contrabandă. În cadrul cercetărilor, polițiștii vor verifica și traseul pe care microbuzul îl efectuase anterior, precum și dacă șoferul și pasagerii aveau cunoștință despre conținutul bagajelor transportate.

Tutunul și microbuzul, evaluat la aproximativ 20.000 de euro, au fost indisponibilizate în vederea continuării investigațiilor.

Cazul din Pojorâta subliniază încă o dată importanța colaborării dintre structurile Poliției Române și Autoritatea Vamală, precum și rolul esențial al echipelor canine în identificarea produselor de contrabandă.

Câinii „Kira” și „Paco” fac parte din unitatea specializată în detectarea substanțelor ilegale și contribuie frecvent la identificarea transporturilor ascunse de tutun, droguri sau arme.

Astfel de controale sunt tot mai dese pe drumurile naționale din nordul țării, o zonă aflată frecvent pe rutele contrabandiștilor dinspre frontiera de nord a României. Autoritățile continuă să intensifice verificările, mai ales în contextul în care piața neagră a produselor din tutun și alcool reprezintă un fenomen cu impact bugetar semnificativ.