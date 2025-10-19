Federația Națională pentru Protecția Animalelor (FNPA) avertizează că primarii care semnează contracte cu adăposturi private pentru capturarea și eutanasierea câinilor fără stăpân pot fi trași la răspundere penal, conform legislației în vigoare. Organizația acuză existența unor practici ilegale în mai multe localități din țară și anunță că a depus deja plângeri penale împotriva unor administrații locale suspectate de abuzuri.

Potrivit unui comunicat transmis de FNPA, legea prevede că gestionarea câinilor fără stăpân se poate face exclusiv prin adăposturile publice ale primăriilor sau, acolo unde acestea nu există, prin contracte încheiate cu alte adăposturi publice din același județ. Încheierea unor contracte cu entități private pentru aceste servicii este considerată ilegală.

„Câinii pot fi eutanasiați numai în adăposturile publice, și doar în baza unei decizii individuale, emise pentru fiecare animal în parte, de către împuternicitul primarului. Emiterea unor astfel de decizii pentru câinii aflați în adăposturi private reprezintă o faptă penală conform Legii nr. 205/2004 privind protecția animalelor”, precizează Av. Ruxandra-Eva Ciucur, avocat colaborator al FNPA.

Organizația subliniază, de asemenea, că „împuternicirea unei persoane din afara primăriei pentru a emite decizii de eutanasiere contravine Codului administrativ și poate constitui abuz în serviciu, conform art. 297 alin. (1) Cod penal.”

FNPA susține că mai multe primării ar fi externalizat ilegal aceste servicii, încheind contracte cu firme sau asociații private care nu au calitatea legală de a efectua capturarea sau eutanasierea câinilor fără stăpân. Ca urmare, organizația a depus plângeri penale împotriva acestor instituții, solicitând intervenția organelor de anchetă.

În urma sesizărilor, Autoritatea Națională Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a transmis direcțiilor sanitar-veterinare județene o solicitare de control privind legalitatea contractelor și protocoalelor de colaborare încheiate de primării.

Verificările vor urmări, în special, respectarea principiului „vecinătății”, care impune ca animalele să fie gestionate în apropierea localității în care au fost capturate.

FNPA atrage atenția că unele contracte încheiate de autorități prevăd transportul câinilor la sute de kilometri distanță, o practică abuzivă și traumatizantă pentru animale, contrară spiritului legislației privind protecția animalelor.

Federația reamintește că, din anul 2013, primăriile au posibilitatea legală de a subvenționa sterilizarea câinilor cu stăpân, măsură care ar putea reduce semnificativ numărul animalelor fără adăpost. Cu toate acestea, multe administrații locale nu pun în aplicare această prevedere, invocând lipsa fondurilor.